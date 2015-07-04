Pardus Anka takımının geliştirdiği Pisi Linux 1.2 hazır

Pardus projesinin değiştirilmesinden sonra Anka takımı adındaki bir grup geliştirici projeyi devam ettirmek için kolları sıvamıştı. Geliştirmeyi Pardus'un devamı niteliğindeki Pisi Linux sürümüne taşıyan Türk ekibi çok kısa bir süre sonra Pisi Linux 1.2 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor.
Pisi Linux, Pardus'un 2013 yılında Debian tabanına geçmesiyle terk edilen paket yönetim sistemi Pisi'yi temel alan son Pardus sürümünün üzerine geliştirilmiş bir proje. Pisi yanında yine Pardus'un terk ettiği ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı gibi bir çok geliştirilme yine Pisi Linux ile yeniden kullanılıp geliştirilmeye devam ediyor.
10 Temmuzda yayınlanacak Pisi Linux 1.2 sürümü ile birlikte gelen tüm paketler ve teknolojilerin, gelecek sürüm Pisi Linux 2.0 ile zirveye ulaşması hedefleniyor. Geliştiricilerden gelen son bilgilere göre 2.0 sürümü 2015 yılı sonunda veya 2016 yılı başlarında yayınlanmış olacak.
Minimum sistem gereksinimleri 64 Bit mimariye sahip işlemci, 12 GB depolama alanı ve 2 GB sistem belleği şeklinde olan işletim sistemi önümüzdeki Cuma gününden itibaren www.pisilinux.org adresinde yayınlanacak.
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Pisilinux ekibine sonradan katilmis biri olarak bir iki kelime yazmak istedim.
Oncelikle, yeni Pardus dagitimi ile bir alip veremedigimiz yok,
hatta yeni Pardus'un gonulluleri arasinda olan ekip arkadaslarimiz da var.
Ekibin yapisini bilen var mi aranizda, bilemiyorum. Buyuk cogunlugu eski
pardus kullanicisi olan, proje ortada kalinca onu devam ettirmek isteyen
ozverili bir kullanici grubu. Herkes gonullu olarak destek veriyor. Ne projenin
ne de gelistirici ekibin ticari kaygilari var. Aramizda birkac kisi de konuyla ilgili
meslekten gelme. Herkes, elinden geldigince bu sistemin yasamasi, devam
edebilmesi icin calisiyor.
Linux kullanmamis kullanicilarin ilk defa bir linux sistemde birseyler yapmaya
calismalarinin zorluklarini biliyorum. Bu nedenle, "bu sistemden bi cacik olmaz"
diyenlere, "ne anlarsiniz siz linux kullanmaktan!" demek yerine, "Neleri
yapamadiginizi anlatirsaniz, o kisimlarda yapabileceklerimize bakalim" demek
isteriz. Herkesin gorusleri onemlidir, hepsini gerceklestirmek, takdir edersiniz ki,
zaman ve kaynak ile ilgilidir. Ayrica bilmenizi isteriz ki, gelistirici sohbet kanallarimizda
surekli olarak "isi olan once isini yapsin, ogrenciler, onceligini bu sistem
degil derslerinizdir." uyarisi yaparim. Kisitli olan kaynaklarimizla, 2005-2012 arasindaki
Pardus doneminin hizini yakalayamayiz. O yuzden, ekibimizin kapasitesine uygun olarak,
onemli gordugumuz isleri projelendirip yapmaya calisiyoruz.
Herkes istedigi sistemi kullanmakta ozgurdur, olusturdugumuz dagitimi deneyip bize
yorumlarinizi aktarirsaniz cok seviniriz.
Pisilinux teknolojileri ile calismak icin, gelistiricilerin python bilmeleri gerekiyor. Elimizden
geldigince, bu konuda birsey bilmeyenlere de bildigimiz kadariyla ogreticilik de
yapmaya calisiyoruz. Yani, gozle gorulmeyen bir egitim destegi de diyebiliriz buna.
Ubuntu ile karsilastirma biraz sorunlu, Ubuntu ekibinde, maasini bu isi yaparak kazanan
binlerce gelistirici var. Ekonomik olarak kaynaklarini bizim kaynaklarimizla karsilastirmak ise
komik olur. Yukarida da dedigim gibi, yorumlarinizi ve isteklerinizi iletirseniz, elimizden
geldigince yapmaya calisacagiz.
Arada bazi zaman ve para israfi gibi yorumlar vardi sanirim. Proje olarak, herhangi bir
kamu kaynagi kullanmiyoruz. Bu yuzden birseyi israf ettigimizi de dusunmuyorum.
Saygilar,
Ilker Manap
Pisilinux gelistiricisi
İyide arkadaşım senin mantığın çalışmıyor herhalde windows dünyada kullanımı yüzde 95 linux ise 5 simdi hackerlerin hedefi windows mu olur linux mu bilgisayar üzerinde kırılamayacak işletim sistemi yoktur bunu bilesin.