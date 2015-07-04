Pardus Anka takımının geliştirdiği Pisi Linux 1.2 hazır

Pardus projesinin değiştirilmesinden sonra Anka takımı adındaki bir grup geliştirici projeyi devam ettirmek için kolları sıvamıştı. Geliştirmeyi Pardus'un devamı niteliğindeki Pisi Linux sürümüne taşıyan Türk ekibi çok kısa bir süre sonra Pisi Linux 1.2 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor.

Pisi Linux, Pardus'un 2013 yılında Debian tabanına geçmesiyle terk edilen paket yönetim sistemi Pisi'yi temel alan son Pardus sürümünün üzerine geliştirilmiş bir proje. Pisi yanında yine Pardus'un terk ettiği ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı gibi bir çok geliştirilme yine Pisi Linux ile yeniden kullanılıp geliştirilmeye devam ediyor.

10 Temmuzda yayınlanacak Pisi Linux 1.2 sürümü ile birlikte gelen tüm paketler ve teknolojilerin, gelecek sürüm Pisi Linux 2.0 ile zirveye ulaşması hedefleniyor. Geliştiricilerden gelen son bilgilere göre 2.0 sürümü 2015 yılı sonunda veya 2016 yılı başlarında yayınlanmış olacak.

Minimum sistem gereksinimleri 64 Bit mimariye sahip işlemci, 12 GB depolama alanı ve 2 GB sistem belleği şeklinde olan işletim sistemi önümüzdeki Cuma gününden itibaren www.pisilinux.org adresinde yayınlanacak.