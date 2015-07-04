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Pardus Anka takımının geliştirdiği Pisi Linux 1.2 hazır

3 yıl
9,8b
1
78
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Pardus Anka takımının geliştirdiği Pisi Linux 1.2 hazır
 
Pardus projesinin değiştirilmesinden sonra Anka takımı adındaki bir grup geliştirici projeyi devam ettirmek için kolları sıvamıştı. Geliştirmeyi Pardus'un devamı niteliğindeki Pisi Linux sürümüne taşıyan Türk ekibi çok kısa bir süre sonra Pisi Linux 1.2 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor.
Pisi Linux, Pardus'un 2013 yılında Debian tabanına geçmesiyle terk edilen paket yönetim sistemi Pisi'yi temel alan son Pardus sürümünün üzerine geliştirilmiş bir proje. Pisi yanında yine Pardus'un terk ettiği ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı gibi bir çok geliştirilme yine Pisi Linux ile yeniden kullanılıp geliştirilmeye devam ediyor.
10 Temmuzda yayınlanacak Pisi Linux 1.2 sürümü ile birlikte gelen tüm paketler ve teknolojilerin, gelecek sürüm Pisi Linux 2.0 ile zirveye ulaşması hedefleniyor. Geliştiricilerden gelen son bilgilere göre 2.0 sürümü 2015 yılı sonunda veya 2016 yılı başlarında yayınlanmış olacak.
Minimum sistem gereksinimleri 64 Bit mimariye sahip işlemci, 12 GB depolama alanı ve 2 GB sistem belleği şeklinde olan işletim sistemi önümüzdeki Cuma gününden itibaren www.pisilinux.org adresinde yayınlanacak.

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ilkermanap 3 yıl en beğenilen
Merhaba,

Pisilinux ekibine sonradan katilmis biri olarak bir iki kelime yazmak istedim.

Oncelikle, yeni Pardus dagitimi ile bir alip veremedigimiz yok,
hatta yeni Pardus'un gonulluleri arasinda olan ekip arkadaslarimiz da var.

Ekibin yapisini bilen var mi aranizda, bilemiyorum. Buyuk cogunlugu eski
pardus kullanicisi olan, proje ortada kalinca onu devam ettirmek isteyen
ozverili bir kullanici grubu. Herkes gonullu olarak destek veriyor. Ne projenin
ne de gelistirici ekibin ticari kaygilari var. Aramizda birkac kisi de konuyla ilgili
meslekten gelme. Herkes, elinden geldigince bu sistemin yasamasi, devam
edebilmesi icin calisiyor.

Linux kullanmamis kullanicilarin ilk defa bir linux sistemde birseyler yapmaya
calismalarinin zorluklarini biliyorum. Bu nedenle, "bu sistemden bi cacik olmaz"
diyenlere, "ne anlarsiniz siz linux kullanmaktan!" demek yerine, "Neleri
yapamadiginizi anlatirsaniz, o kisimlarda yapabileceklerimize bakalim" demek
isteriz. Herkesin gorusleri onemlidir, hepsini gerceklestirmek, takdir edersiniz ki,
zaman ve kaynak ile ilgilidir. Ayrica bilmenizi isteriz ki, gelistirici sohbet kanallarimizda
surekli olarak "isi olan once isini yapsin, ogrenciler, onceligini bu sistem
degil derslerinizdir." uyarisi yaparim. Kisitli olan kaynaklarimizla, 2005-2012 arasindaki
Pardus doneminin hizini yakalayamayiz. O yuzden, ekibimizin kapasitesine uygun olarak,
onemli gordugumuz isleri projelendirip yapmaya calisiyoruz.

Herkes istedigi sistemi kullanmakta ozgurdur, olusturdugumuz dagitimi deneyip bize
yorumlarinizi aktarirsaniz cok seviniriz.

Pisilinux teknolojileri ile calismak icin, gelistiricilerin python bilmeleri gerekiyor. Elimizden
geldigince, bu konuda birsey bilmeyenlere de bildigimiz kadariyla ogreticilik de
yapmaya calisiyoruz. Yani, gozle gorulmeyen bir egitim destegi de diyebiliriz buna.

Ubuntu ile karsilastirma biraz sorunlu, Ubuntu ekibinde, maasini bu isi yaparak kazanan
binlerce gelistirici var. Ekonomik olarak kaynaklarini bizim kaynaklarimizla karsilastirmak ise
komik olur. Yukarida da dedigim gibi, yorumlarinizi ve isteklerinizi iletirseniz, elimizden
geldigince yapmaya calisacagiz.

Arada bazi zaman ve para israfi gibi yorumlar vardi sanirim. Proje olarak, herhangi bir
kamu kaynagi kullanmiyoruz. Bu yuzden birseyi israf ettigimizi de dusunmuyorum.

Saygilar,
Ilker Manap
Pisilinux gelistiricisi
Merhaba,Pisilinux ekibine sonradan katilmis biri olarak bir iki kelime yazmak istedim.Oncelikle, yeni Pardus dagitimi ile bir alip verem...
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DH Misafiri 3 yıl
Debian kalitelidir bu ayrı bir konudur.Bizim yapmamız gereken özgürlükleri koruyabilmektir.İçinde backdoor olmayan temiz bir sistem ile yolumuza devam edeceğiz.Özgür olmayan diğer sistemleri kastediyorum.Zaten gelişmişliğin ölçüsü de budur.Bilgisayarınız başkası tarafından kontrol edilmeyecek.Siz kaynak kodu görecek ve istediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.Esas olan vurgu özgür yazılıma ve evrenselliğe olmalıdır.Teşekkürler.
Debian kalitelidir bu ayrı bir konudur.Bizim yapmamız gereken özgürlükleri koruyabilmektir.İçinde backdoor olmayan temiz bir sistem ile yolumuza devam edeceğiz....
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1 Yanıt Yanıtla +15
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safüzyon 3 yıl
pcoyundelisi
Biyturs_OnSr
pcoyundelisi zaten windowsun oyunlar dışındada bir avantajı kalmadı.
Tamam.
Aklınızca laf sokuyorsunuz , ben windowsu 1998 yılındna beri kullanıyorum. Her sürümünü uzun süreler kullandım ve şunu anladım bu sistemden bir cacık olmaz. Değil windows10 windows 31 çıksa yine bir cacık olmaz. Gidip eli gavurunun sisteminin beta testcisi olacağınıza gelin bari Türk işletim sisteminin gelişmesine katkıda bulunun. Yoksa yüklendikten 24 saat geçmeden virüs batağına düşen yazılımlara 200 dolar kuzu kuzu verirsiniz. Bu tarz linux yazılımdalarda zaten bir pc kullanıcısı için gerekli çoğu program içinde geliyor. Firefox , vlc , libreoffice , foobar2000 vss.. Windowsun tek ayakta tutan şey oyunlardır gerisi hikayedir. Devlet kurumlarında ve okullarda kesinlikle linux kullanılmalıdır.

İyide arkadaşım senin mantığın çalışmıyor herhalde windows dünyada kullanımı yüzde 95 linux ise 5 simdi hackerlerin hedefi windows mu olur linux mu bilgisayar üzerinde kırılamayacak işletim sistemi yoktur bunu bilesin.
pcoyundelisiBiyturs_OnSrpcoyundelisi zaten windowsun oyunlar dışındada bir avantajı kalmadı.Tamam.Ak...
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FatihAsl 2 ay
Pardus 17.5 çıktı
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drjacob 2 yıl
Windows kullanılmaz halde , macOS 'lu sistemler çok pahalı , bir gün ucuz bir laptop alıp linux'a geçiş yapacağım bende
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BartogPL 2 yıl drjacob
Aynen ben de hatta 1gb rami bulunan bir netbook almayi dusunuyorum pentium ya d atom isemcili 100-150tlye bakalim nasil performans verecek kucuk bi ssd taktik mi firlar makina
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BartogPL 2 yıl
Micro$oft koleleri sizi
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istemsizhareket 2 yıl BartogPL
Böyle giderseniz daha çoook projeye kaynak bulur, linuxun dünya genelindeki kullanım oranını yüzde 1in üzerine çıkar
yıllardır ara sıra takip ederim - şu microsoft kölesi şeyini bir türlü anlamadım ?? kim microsofta niye köle oluyor? topu topu 900 1000 TL olan laptop alıyorsun üzerinde windows kurulu geliyor? napayım şimdi windowsu silip açık kaynak özgür linux mu kurayım? sonra?
microsoft da kullandım linux da... ne microsoft kullanınca köle oluyorsun ne de linux kullanınca über anarşist...
microsoft kullanırım - internette o kadar kredi kartıyla alışveriş yaptım da ne oldu?? dolandırıldım mı? hayır... kredi kartımdan bill gates hesabına para mı aktardı? naapsın bill benim kendi serveti yanındaki çerez parasını.. o kadar komplo teorisi gizli abd derin devleti nsa operasyonu sitelerine girerim noldu? cia geceyarısı evime operasyon düzenleyip beni kaçırıp işkence mi yaptı?
windows 7 ve linuxu ayrı makinelerde yanyana kullanırım. windowsta şimdiye kadar ne bir virüs ne donma ne çökme ne de mavi ekran.. sadece modemime adware bulaştı değiştirdim modemi - kurdum avira free - yaptım en son güncellemeleri al sana taş gibi sistem...
bence linux ile windows fenerle galatasaray ateistle dindar, vejeteryanla etobur gibidir, asla kıyaslayamazsın
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tutankenshta 2 yıl
amma çok ms kölesi varmış be... troll köleler...
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DH Misafiri 3 yıl
Pisi Linux 1.2 kararlı sürümü yayımlandı. Bir çok yeniliği barındıran 1.2 sürümümüze torrent ile ulaşabilirsiniz. manap.se/...
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xe17 3 yıl
Bi denemek için bugün indirdim, kurulumu çok güzel anlatmışlar, sanırım bilmeyen biri bile rahatça kurabilir
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acbold 3 yıl
@symbiat @zayit
Sizin tartışmanız debian olsun ya da bağımsız olsun anlamında. Hak veriyorum. Zaman kaygısı olmadan birşey yapılıyor ise debian tercih edilmemesi bana da doğru geliyor.
Fakat asıl tartışmamız gerek konu burası değil. Kamu kuruluşları ya da normal kullanıcılardan bahsediyoruz. Sürekli özgür kelimesini bedava anlamında olarak kullanıyoruz.
Şimdi kamu kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu bilgisayarları sadece ofis işlemleri için kullanıyor. Linux'da ofis yok mu ? - Var. Normal bir kullanıcının iş anlamında yaptığı herşey %99 olarak var. %99 büyük bir yüzde olabilir fakat artık çoğu program web arayüzünü kullanıyor eskisi gibi masaüstü yazılımları kullanan programlar eskisi kadar devlet dairelerinde kullanılmıyor. Aslında buradan şuraya da gelecek olursak ARM işlemcilere kadar gideriz ve Microsoft'dan kurtulduğumuz gibi x86 işlemci üreticilerinden de kurtuluruz.
Ama devlet daireleri ısrarla ihaleleri Windows satın almak için yapıyor. Şimdi burada haklı oldukları kısımlar var. Linux kullanacak adam yok ellerinde.
Peki şöyle düşünecek olursak ;
Lisanslı yazılımlara ödenen paranın yanında komik kalacak rakamlar ile bütün çalışanlara eğitim verme imkanı yaratabilirler.
Yani işin aslı. O mevkilerde ki herkes her şeyi düşünebiliyor. Fakat kendi cebini herkes den daha iyi düşünüyor.
Eğitim sistemini düzeltmek çok mu zor ? Okullarda linux eğitimi vermek çok mu zor ?
BBC 7.Sınıflara dağıtılmak üzere geliştirici kiti üretimine başladı.
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Gktupc 3 yıl
Fırsatim olursa denicem
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pardus1999 3 yıl
HİÇ BİR LİNUX DAĞITIMINI GELİŞTİRMEMİŞ VE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAMIŞ VE YAZMIŞSINIZ
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blackcat67 3 yıl
Eleştiri yaparken şunu aklınızdan çıkarmayın bu işletim sistemini gönüllü insanlar geliştiriyor ve hiç bir ücret talep etmeden onlara burada destek çıkmanız gerekiyor hayır çok ileri zekalı gibi eleştiri yapıyorsunuz siz bu zamana kadar ortaya ne koydunuz bırakın bu önyargıları bir kenara şu ülkeyi geliştiricek insanların önünü bari kesmeyin insanlarımızın çoğu kendini çok bilgili ve zeki zannediyor ve herkesi eleştiriyor...
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ccckk 3 yıl
windows can
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tasanmt20 3 yıl
MacOs gibi bir işletim sistemi yok mu? Windows tan geçişte baya bir zorlandım fakat çok güzel bir işletim sistemi. Türkiye nin kendi yazılımını böyle kaliteli yapsalar ne güzel olur. kablonet.com.tr/... kablonet.com.tr/...
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