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    Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı yerli ve milli: KANGURU

    Güvenlik güçlerinin telsiz bataryalarının zorlu koşullarda bile tam kapasiteyle göreve hazır tutulmasını sağlamak üzere "KANGURU" isimli akıllı batarya depolama ve şarj kabini geliştirildi.

    Güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı yerli ve milli: KANGURU Tam Boyutta Gör

    Güvenlik güçlerinin en yaygın kullandığı ekipmanlardan telsiz bataryalarının zorlu koşullarda bile tam kapasiteyle göreve hazır tutulmasını sağlamak üzere "KANGURU" isimli akıllı batarya depolama ve şarj kabini geliştirildi.

    Hücre, pil ve bataryalar ve bunların şarj ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren ASPİLSAN Enerji, ortaya koyduğu ürünlerle enerji depolama alanındaki dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlıyor.

    Şirket, son dönemde geliştirdiği KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj kabini ile Faydalı Model Belgesi aldı.

    ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, telsiz bataryalarının temin edildikten sonra operasyon gününe kadar genelde kasalarda beklediğini söyledi.

    Telsizlerin içindeki elektronik devrelerin kendi öz tüketimleri olduğuna işaret eden Özdemir, bunların bir süre sonra bataryalardaki pilleri bitirebildiğini ve periyodik olarak bakımlarının yapılması gerektiğini belirtti. Özdemir, şöyle konuştu:

    "Bazıları bir sac çatı altında yüksek sıcaklıklara, bazıları depolarda çok düşük sıcaklıklara ulaşabilirler. Bunların bir de raf bekleme şartları var. Bu şartlar her zaman sahada sağlanamayabilir ki çoğunlukla sağlanamıyor. Aynı zamanda belli sürelerde, periyotlarda da şarj edilmeleri gerekiyor. Bu planlı bakımı ve muhafazayı gerektiriyor. Çok adetli aldığınız ürünlerde eğer ihtiyaç yılın son zamanlarına doğru sarkıyor, siz de tedarikinizi yılın başında yaptıysanız bataryaların bir kısmı kullanılmaz hale gelebilir bakımları yapılmadıysa. Üzerinde akıllı bakım algoritmaları çalışan, şarj devreleri olan bu kabinden ise operasyon için düğmeye basıldığı zaman kalitesinden, şarjından, çalışmasından emin olunan bataryaları alabiliriz. Bu dolapların içinde farklı tipte bataryaları koyabileceğimiz yuvalar var. Kişinin ihtiyaçlarına göre bunların yer aldığı rafları düzenleyebiliyoruz. Hangi bataryalardan varsa, hangi telsiz tipini kullanıyorsak bu bataryaları kabin içine dizerek içinde iklimlendirmesi, ısıtması, soğutması olan bir ortamda muhafaza ediyoruz. Ekranda da hangi raflarda hangi bataryalar var, bunların sağlık durumları nedir izleyebiliyoruz."

    Dilenirse internete bağlanıp uzaktan da takip yapılabildiğini, envanterin görülebildiğini anlatan Özdemir, bozulan, şarjı biten bataryalar için de sistemin alarm verdiğini dile getirdi.

    Kabin içindeki bataryaların bakımları yapıldığı için bozulmayacağını, şarjının bitmeyeceğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: "Sahada ihtiyaç duyduğum zaman mandala bastığımda ses gelecek şekilde enerjisi üzerinde şarj edilmiş, bakımı yapılmış sağlıklı bataryaları bu kabinden alırım. Bu kabinleri saklama koşulları zor, bakım için teknik personeli bulundurulamayan alanlarda operasyon için hazır bataryalar sunmak üzere tasarladık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların emrinde hazır bir şekilde tamamlanmış bir çalışma. Biz hem batarya hem şarj ünitesi üretiyoruz, bu ürünümüzle birlikte aynı zamanda ortam da sağlıyoruz. KANGURU da kesesinde yavrusunu muhafaza ettiği gibi o mantıkla yola çıktığımız, içindeki bataryaları, dış ortam şartlarında muhafaza eden, içinde iklimlendirmesi ve şarj üniteleri olan bir kabin şeklinde kullanıma hazır bir ürün."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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