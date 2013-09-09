Parkinson hastalarına özel olarak geliştirilen motorlu kaşık: Liftware









Genellikle belirli bir yaşın üzerinde görülen ve beyine dayalı bir soruna bağlı olarak oluşan sinir sistemi hastalığı Parkinson, neden olduğu titremeler nedeniyle kişileri özellikle yemek yeme konusunda ciddi oranda zorlayabiliyor. Bu sorunu azaltmak ve hastaların yaşam kaliteleri arttırmak adına geliştirilen Liftware isimli kaşık, motorlu yapısıyla görevini olabilecek en iyi seviyede yerine getirebiliyor.





Elektrikli diş fırçaları benzeri bir yapıda çalışma gösteren Liftware, üzerine belirli büyüklüğe sahip standart kaşıkların takılmasına izin veriyor. Daha sonra içerisinde bulunan batarya, ivmeölçer ve elektrikli motor ile kişilerin el hareketlerini algılayan sistem, bu hareketlerin tam tersini ortaya koyarak titreşimlerin kesilmesine ya da azaltılmasına yardımcı oluyor. Michigan Üniversitesi'nde yapılan testler kapsamında %75 oranında başarıya ulaşıldığı belirtilen Liftware, kompakt boyutuyla da her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor.

Kaşık yanında diğer farklı cihazların kullanılması için de geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtilen Liftware, Eylül ayında yaklaşık 290$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün ortaya koyduğu sonuçları aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.









http://www.medgadget.com/2013/08/smart-spoon-new-apps-help-people-with-parkinsons-essential-tremors.html