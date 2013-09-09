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Parkinson hastalarına özel olarak geliştirilen motorlu kaşık: Liftware

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Parkinson hastalarına özel olarak geliştirilen motorlu kaşık: Liftware
Genellikle belirli bir yaşın üzerinde görülen ve beyine dayalı bir soruna bağlı olarak oluşan sinir sistemi hastalığı Parkinson, neden olduğu titremeler nedeniyle kişileri özellikle yemek yeme konusunda ciddi oranda zorlayabiliyor. Bu sorunu azaltmak ve hastaların yaşam kaliteleri arttırmak adına geliştirilen Liftware isimli kaşık, motorlu yapısıyla görevini olabilecek en iyi seviyede yerine getirebiliyor.  

Elektrikli diş fırçaları benzeri bir yapıda çalışma gösteren Liftware, üzerine belirli büyüklüğe sahip standart kaşıkların takılmasına izin veriyor. Daha sonra içerisinde bulunan batarya, ivmeölçer ve elektrikli motor ile kişilerin el hareketlerini algılayan sistem, bu hareketlerin tam tersini ortaya koyarak titreşimlerin kesilmesine ya da azaltılmasına yardımcı oluyor. Michigan Üniversitesi'nde yapılan testler kapsamında %75 oranında başarıya ulaşıldığı belirtilen Liftware, kompakt boyutuyla da her zaman taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor.
Kaşık yanında diğer farklı cihazların kullanılması için de geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtilen Liftware, Eylül ayında yaklaşık 290$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün ortaya koyduğu sonuçları aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
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http://www.medgadget.com/2013/08/smart-spoon-new-apps-help-people-with-parkinsons-essential-tremors.html Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
Çok iyi bir fikir. allah kullandırmayı nasip etmesin.
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mustiki212 6 yıl
Çok güzel takdir ediyorum; ama ağızı nasıl sabit tutacaklar..:S
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sonradan_dolma_kalem 5 yıl
Bir yakınım için buna benzer bir ürünü internetten araştırırken karşıma çıktı. İşin ilginç tarafı LiftWare adı verilen bu ürünü Google'ın satın aldığı öğrenince çok şaşırdım. Biraz daha merakım arttı ve bir baktım Google Parkinson hastalığı dışında sağlıkla ilgili ciddi yatırımlar yapmaya başlamış, haberleri okuyunca adamları gerçekten takdir ettim.
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SystemApps 6 yıl
insaoğlunun en güzel meyvesi teknolojidir arkadaş...
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ssbrutality 6 yıl
290$ mı? Yuh.Rahmetli Hitleri Andım.
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Killanici_Adi 6 yıl
bu testi sıvı ilede yapmaları gerek yaşlılarda dişmi var ceviz yiyecek
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matmuhendisi 6 yıl
şu hastalar için yapılan teknolojileri görünce gerçekten mutlu oluyorum ...
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GokhanMaths 6 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

şu hastalar için yapılan teknolojileri görünce gerçekten mutlu oluyorum ...

Bir gün biz de olabiliriz tebrik ederim
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erdem3113 6 yıl
Rahmetli Hitler de parkinson hastasydı. :D
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
Aklıma 13 sayîsı geldi nedense bilen bilir
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seven44 6 yıl
Çok iyi bir fikir. allah kullandırmayı nasip etmesin.
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brk-bjk 6 yıl
yemin ediyorum ilkokulda bu benim is egitimi dersi projemdi ya lae
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giogo 6 yıl brk-bjk
brk-bjk
yemin ediyorum ilkokulda bu benim is egitimi dersi projemdi ya lae


Doğrudur kardeşim.Ama ne yapalım Türkiye şartlarında düşüncelerini ve fikirlerini gerçekleştirmen imkansıza yakın.
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