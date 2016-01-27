Parmak izi okuyucu, mobil cihazlarda yaygın hale geliyor





Son dönemde mobil dünyada hızlı bir yükseliş trendine giren yeni bir teknoloji var: Parmak izi okuyucusu. iPhone 5S ile birlikte yıldızı parlayan ve sonrasında sayısız modelde karşımıza çıkan parmak izi okuyucuların geleceği oldukça parlak. Analizler, parmak izi sensörlerinin patlama yapacağını gösteriyor.





IHS tarafından yapılan analize göre, 2014 yılında 316 milyon adet parmak izi sensörü satıldı. 2015 yılında ise yüzde 58 artışla 499 milyona yükseldi. Bu yükseliş oranı ile birlikte 2020 yılında 1.6 milyar adet parmak izi sensörü satılacağı tahmin ediliyor. Mobil cihaz pazarında büyük bir hakimiyet kuracak olan parmak izi sensörleri, farklı sektörlerde de ilgi görmeye devam edecek.









Geçmiş yıllarda şifre tabanlı güvenlik çözümlerinin yoğun olarak kullanıldığı mobil cihazlarda, parmak izi sensörleri yeni bir dönemin kapısını açmıştı. Sadece ekran kilidi değil, şifre girilmesi gereken heryerde parmak izi kullanılabiliyor. Tarama mantığında çalışan parmak izi sensörlerinin yanında, Qualcomm'un ultrason tabanlı parmak izi sensörü de Snapdragon 820 yonga seti ile kendisine mobil cihazlarda yer bulacak. Maliyetlerin geniş bir yelpazede değişiyor oluşu, giriş seviyesinden amiral gemi seviyesine kadar mobil cihaz modellerinde parmak izi sensörünü mümkün hale getiriyor.





Diğer taraftan, farklı biyometrik güvenlik sistemleri de gündeme gelmeye başladı. Ön kamera üzerinden yazılım yoluyla veya bizzat özel donanımlar yoluyla retina taraması yapabilme ve ses tanımlaması, önümüzdeki dönemde mobil cihazlarda yaygınlaşacak yeni teknolojiler. Böylece kullanıcılar için farklı alternatifler sunulmuş olacak ve kişisel veriler daha iyi bir şekilde korunabilecek.

http://www.tomshardware.com/news/fingerprint-sensor-market-growth-2020,31061.html