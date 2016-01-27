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Parmak izi okuyucu, mobil cihazlarda yaygın hale geliyor

Parmak izi okuyucular, mobil cihaz sektöründe oldukça beğenildi ve pek çok modelde kendisine yer buldu. Analizler, gelecekte parmak izi okuyucuların önemli bir pazar oluşturacağını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Parmak izi okuyucu, mobil cihazlarda yaygın hale geliyor


Son dönemde mobil dünyada hızlı bir yükseliş trendine giren yeni bir teknoloji var: Parmak izi okuyucusu. iPhone 5S ile birlikte yıldızı parlayan ve sonrasında sayısız modelde karşımıza çıkan parmak izi okuyucuların geleceği oldukça parlak. Analizler, parmak izi sensörlerinin patlama yapacağını gösteriyor.

IHS tarafından yapılan analize göre, 2014 yılında 316 milyon adet parmak izi sensörü satıldı. 2015 yılında ise yüzde 58 artışla 499 milyona yükseldi. Bu yükseliş oranı ile birlikte 2020 yılında 1.6 milyar adet parmak izi sensörü satılacağı tahmin ediliyor. Mobil cihaz pazarında büyük bir hakimiyet kuracak olan parmak izi sensörleri, farklı sektörlerde de ilgi görmeye devam edecek. 


Geçmiş yıllarda şifre tabanlı güvenlik çözümlerinin yoğun olarak kullanıldığı mobil cihazlarda, parmak izi sensörleri yeni bir dönemin kapısını açmıştı. Sadece ekran kilidi değil, şifre girilmesi gereken heryerde parmak izi kullanılabiliyor. Tarama mantığında çalışan parmak izi sensörlerinin yanında, Qualcomm'un ultrason tabanlı parmak izi sensörü de Snapdragon 820 yonga seti ile kendisine mobil cihazlarda yer bulacak. Maliyetlerin geniş bir yelpazede değişiyor oluşu, giriş seviyesinden amiral gemi seviyesine kadar mobil cihaz modellerinde parmak izi sensörünü mümkün hale getiriyor. 

Diğer taraftan, farklı biyometrik güvenlik sistemleri de gündeme gelmeye başladı. Ön kamera üzerinden yazılım yoluyla veya bizzat özel donanımlar yoluyla retina taraması yapabilme ve ses tanımlaması, önümüzdeki dönemde mobil cihazlarda yaygınlaşacak yeni teknolojiler. Böylece kullanıcılar için farklı alternatifler sunulmuş olacak ve kişisel veriler daha iyi bir şekilde korunabilecek.  

http://www.tomshardware.com/news/fingerprint-sensor-market-growth-2020,31061.html Yorum Yaz
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OyunDelisi 3 yıl en beğenilen
Ne yazık ki telefonun arka yüzünde yaygınlaşıyor.
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kadirirdem 3 yıl
arka yüzünde yaygınlaşıyor pek mobilite açıcısından uygun değil tt175 de bile var orta seviyeye kadar geldi....
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strathmorea 3 yıl
Yorumların aksine çok daha fazla kullanıcı tarafından benimsenecek. Mobil ödeme, farklı işler için şifre girme, telefonu açma gibi işler için vazgeçilmez bir pratik kullanım olacak. Bu sensörler çok hassas olduğu için parmağınızı yandan çok az algılasa bile çalışıyor ve sensör üzerindeki kaplamada veya parmakta bir çizik-çatlak olması algılamaya engel olmuyor. Son zamanlarda telefonlardaki en faydalı ve kullanıcı dostu gelişmelerden biridir.
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umut_baris 3 yıl
Bence gereksiz. Sadece kullanıyorum demek için kullanılıyor bana kalırsa.

O kadar aşırı derecede önemli verimi neden başkasının yazdığı işletim sistemine, şifreleme sistemine emanet edeyim ki?
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Xtrud 3 yıl
Ekrana entegre olması lazım artık Qualcomm 3D touch tanıtılalı 1 sene oldu hala kullanan yok...
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Patren 3 yıl
kamera gibi her telefonda olması lazım ama olursa telefonun önünde olmalı eve dönüş tuşunun üstünde zaten 2-3 yıl sonra parmak izi okuyucuları komple ekranı kapsar
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OyunDelisi 3 yıl en beğenilen
Ne yazık ki telefonun arka yüzünde yaygınlaşıyor.
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idris 3 yıl OyunDelisi
Aç gözlü yamyam bir firma yüzünden patent endişesi ile arkada yaygınlaşıyor.
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Mehmet_Ali61 3 yıl
Gereksiz yere mobil cihazların fiyatlarını yükselticektir.
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smart1978 3 yıl
Eldiven veya eliniz kirli olmasi veya sensorun bulundugu yuzey en ufak bir cizikte kalici arizali olacagi gercegini dusunursek yaygin olmayacak . Ilk baslarda artan merak ilgi ile satislari olur sonrakinde ilgi olmayacaktir .
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fingerprint sensors, touch id ve
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