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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal'dan iOS geliştiricilerine ve kullanıcılarına büyük kolaylık

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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PayPal'dan iOS geliştiricilerine ve kullanıcılarına büyük kolaylık

İnternetin en büyük ödeme servisi PayPal, iOS geliştiricilerini ve kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak yeni yazılım geliştirme kitini (SDK) duyurdu.

Hali hazırda geliştiriciler, iOS uygulamaları için PayPal hesaplarından ödeme kabul edebilmek için PayPal butonu yerleştiriyordu. Kullanıcılar ödemeleri PayPal ile yapmak istediklerinde ise butona dokundukları an uygulamadan çıkıp Safari üzerinden ödemelerini gerçekleştirmek zorunda kalıyordu.

Ancak bundan sonra geliştiriciler PayPal'ın yeni yazılım geliştirme kitini kullanarak kullanıcıların uygulama içerisinden, yani uygulamadan çıkıp Safari'ye yönlendirilmeden, PayPal ile ödemelerini gerçekleştirebilmelerini sağlayabilecekler.

PayPal, bu kitin şimdilik sadece iOS platformunda kullanılacağını açıklarken; diğer platformlardaki geliştiriciler ve kullanıcılar bir süre daha eski sistemi kullanmak zorunda kalacaklar.


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veteriner69 6 yıl
Kullanıcıya kolaylıktan daha çok kolayca para almalarını sağlar sadece bu. Çocukların elinde çok tehlikeli olur bu paypal direkt satın alma butonu.
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