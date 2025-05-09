Morpara ile PayPal, Stripe, Wise gibi uluslararası platformlardan ödeme almak artık kolay ve ücretsiz

Morpara ile EURO IBAN oluşturabilirsiniz
Morpara mobil uygulaması üzerinden EURO IBAN oluşturarak SWIFT ücreti ve işlem ücreti ödemeden hesabınıza para alabilir ve para gönderebilirsiniz. Ayrıca EURO IBAN hesabınıza PayPal, Strip, Wise gibi platformlardan ödeme alabilirsiniz.
Morpara EURO IBAN sayesinde tıpkı Avrupa vatandaşı gibi bir IBAN’a sahip olursunuz. Bu IBAN’ı kullanarak Avrupa Ödeme Bölgelerine (SEPA) transfer yapabilen tüm banka, kurum, platform ve kişilerden ödeme alabilirsiniz. Bunun için Morpara’yı Play Store veya App Store’dan indirmek, üye olmak ve yurt dışı hesabı açmak yeterli. Böylece isminize özel GB ile başlayan IBAN numaranız oluşturulacak. PayPal gibi platformlara bu IBAN numaranızı kaydederek ödeme alabilirsiniz.
EURO IBAN avantajları neler?
- Sana özel bir IBAN
- Gönderici yüksek SWIFT ücretlerine maruz kalmaz.
- Alıcı olarak Morparalı olduğun için ve Morpara Yurt Dışı Hesabın olduğu için işlem ücreti ödemezsin!
- Her zaman en avantajlı kur ile transferlerin dönüştürülür
Morpara ile Paypal’dan Nasıl Ödeme Alabilirim?
- Morpara mobil uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirin.
- Ücretsiz bir hesap oluşturun ve kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
- Yurt dışı hesap açma adımından kendi adınıza özel EURO IBAN'ınızı oluşturun.
- PayPal, Wise, Stripe gibi platformlarda bu IBAN'ı kullanarak ödemelerinizi alın.
- Dilerseniz Morpara hesabınızdan Avrupa ve Birleşik Krallık’a ücretsiz komisyonsuz para gönderebilirsiniz.
Morpara, uluslararası para transferlerinde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırarak, kullanıcılarına hızlı, güvenli ve ücretsiz çözümler sunuyor. PayPal, Stripe, Wise gibi platformlardan ödeme almak veya yurt dışına para göndermek mümkün hale geliyor. Morpara'nın sunduğu avantajlardan yararlanmak için mobil uygulamayı indirerek, ücretsiz hesabınızı oluşturabilirsiniz.
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