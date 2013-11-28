Paypal'da artık hediye kartlarını kullanabilirsiniz

Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden biri haline gelen PayPal, artık ön ödemeli hediye kartlarına destek sunmaya başladı.

PayPal'dan yapılan açıklamaya göre Visa, American Express, MasterCard, ya da Discover kökenli hediye kartlarını hesaplarına tanıtıp, PayPal'ın geçerli olduğu tüm alışveriş noktalarında hızlı ve kolaylıkla kullanılabilecek.

Yaptıkları araştırma neticesinde her 4 kişiden sadece 1'inin hediye kartlarını internet alışverişlerinde kullanılabildiklerini tespit ettiklerini ve bu yüzden hediye kartları üzerine çalışma başlattıklarını söyleyen PayPal yetkilileri, çalışma neticesinde patent başvurusu yapabilecekleri yenilikte sistem geliştirmeyi başardıklarını ifade etti.

https://www.paypal-forward.com/commerce/pay-anytime-anywhere-with-any-card--paypal-now-accepts-prepaid-gift-cards/