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    Anlık Bildirim

    Mastercard ve Visa’ya Rekabet Kurulu’ndan soruşturma

    Mastercard ve Visa’nın, Türkiye’de faaliyet gösterdikleri şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında kanunun ilgili maddelerini ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.
    Mastercard ve Visa’ya Rekabet Kurulu’ndan soruşturma Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurulu, ödeme sistemleri dünyasının devleri Mastercard ve Visa hakkında önemli bir adım attı. Kurul, bu iki şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında, rekabeti ihlal eden dışlayıcı eylemlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

    Soruşturma başlatıldı

    Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim tarihli toplantıda daha önce yürütülen ön araştırma sonuçlandırıldı. Bu süreçte, Mastercard ve Visa’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin rekabet kanununun ilgili maddelerine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılması kararı alındı.

    Kurumdan yapılan açıklamada, her iki şirketin de Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

    Soruşturma, Mastercard Incorporated kontrolündeki Mastercard Europe SA, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolündeki Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliğini kapsıyor. Bu soruşturma ile Rekabet Kurumu, Türkiye’deki ödeme sistemleri pazarında adil ve eşit rekabet koşullarının sağlanmasını hedefliyor. Soruşturmanın ne kadar süreceği ve nihai kararın ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.

    Şema hizmetleri ve dijital cüzdan nedir?

    Soruşturmanın odak noktası olan şema hizmetleri, kart çıkaran ve kabul eden kuruluşlar arasında bağlantı sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu hizmetler, ödeme ekosisteminin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

    Dijital cüzdan ise tüketicilerin farklı ödeme hizmeti sağlayıcılarından temin ettiği kartları kaydedebildiği ve tekrar kart bilgisi girmeden hızlı ödeme yapabildiği bir sistem.

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    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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