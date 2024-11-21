Mastercard ve Visa’ya Rekabet Kurulu’ndan soruşturma

Soruşturma başlatıldı
Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim tarihli toplantıda daha önce yürütülen ön araştırma sonuçlandırıldı. Bu süreçte, Mastercard ve Visa’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin rekabet kanununun ilgili maddelerine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılması kararı alındı.
Kurumdan yapılan açıklamada, her iki şirketin de Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal etmiş olabileceği belirtildi.
Soruşturma, Mastercard Incorporated kontrolündeki Mastercard Europe SA, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolündeki Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliğini kapsıyor. Bu soruşturma ile Rekabet Kurumu, Türkiye’deki ödeme sistemleri pazarında adil ve eşit rekabet koşullarının sağlanmasını hedefliyor. Soruşturmanın ne kadar süreceği ve nihai kararın ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.
Şema hizmetleri ve dijital cüzdan nedir?
Soruşturmanın odak noktası olan şema hizmetleri, kart çıkaran ve kabul eden kuruluşlar arasında bağlantı sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu hizmetler, ödeme ekosisteminin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.
Dijital cüzdan ise tüketicilerin farklı ödeme hizmeti sağlayıcılarından temin ettiği kartları kaydedebildiği ve tekrar kart bilgisi girmeden hızlı ödeme yapabildiği bir sistem.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.