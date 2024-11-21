Mastercard ve Visa’ya Rekabet Kurulu’ndan soruşturma

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurulu, ödeme sistemleri dünyasının devleri Mastercard ve Visa hakkında önemli bir adım attı. Kurul, bu iki şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema hizmetleri ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında, rekabeti ihlal eden dışlayıcı eylemlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim tarihli toplantıda daha önce yürütülen ön araştırma sonuçlandırıldı. Bu süreçte, Mastercard ve Visa’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin rekabet kanununun ilgili maddelerine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılması kararı alındı.

Kurumdan yapılan açıklamada, her iki şirketin de Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

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Soruşturma, Mastercard Incorporated kontrolündeki Mastercard Europe SA, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolündeki Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliğini kapsıyor. Bu soruşturma ile Rekabet Kurumu, Türkiye’deki ödeme sistemleri pazarında adil ve eşit rekabet koşullarının sağlanmasını hedefliyor. Soruşturmanın ne kadar süreceği ve nihai kararın ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.

Şema hizmetleri ve dijital cüzdan nedir?

Soruşturmanın odak noktası olan şema hizmetleri, kart çıkaran ve kabul eden kuruluşlar arasında bağlantı sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu hizmetler, ödeme ekosisteminin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dijital cüzdan ise tüketicilerin farklı ödeme hizmeti sağlayıcılarından temin ettiği kartları kaydedebildiği ve tekrar kart bilgisi girmeden hızlı ödeme yapabildiği bir sistem.

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Mastercard ve Visa’ya Rekabet Kurulu’ndan soruşturma