Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi

Kısa süre önce finansal sebeplerden ötürü bazı çalışanları ile yollarını ayırmak zorunda kalan Pebble, halen en çok beğenilen giyilebilir cihaz markaları arasındaki yerini koruyor. Bunun en büyük sebebi de, sürekli yeni özellikler ile saatlerin güncellemesi. Son güncelleme Pebble Time serisi ağırlıklı.

Pebble OS 3.12 ismiyle gelecek güncellemede, Pebble Time saatlerin fitness yetenekleri genişletiliyor. Artık saatiniz uzun koşuları ve yürüyüşleri otomatik olarak algılayacak. Etkinliğin bitiminde ise istatistikler, zaman akışı ve ilgili bir bildirim kullanıcıya sunulacak.

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Diğer taraftan, akıllı alarm özelliği, kullanıcının hafif uykuya geçtiği zamanı algılıyor ve mevcut alarmdan yaklaşık yarım saat önce hafif titreşimler ile kullanıcıyı uyandırmaya başlıyor. Ayrıca Pebble Time uygulamasındaki özel Health sekmesi altında fitness aktiviteleriniz interaktif olarak görülebiliyor.

Pebble modelleri için ise iPhone tarafında gelen SMS’lere hızlı cevaplar ve cevapsız çağrılara geri dönme yeniliği eklendi. Bunun dışında çeşitli performans iyileştirmeleri ve hataların düzeltilmesi yer alıyor. Yeni sürüm, uygulama üzerinden saatlere kurulabiliyor.