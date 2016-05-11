Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi

Fiyat-performans açısından en başarılı akıllı saatler içerisinde yer alan Pebble serisi, yeni güncelleme ile özellikle fitness tarafında yeteneklerini artırıyor.
3 yıl
2,3b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kısa süre önce finansal sebeplerden ötürü bazı çalışanları ile yollarını ayırmak zorunda kalan Pebble, halen en çok beğenilen giyilebilir cihaz markaları arasındaki yerini koruyor. Bunun en büyük sebebi de, sürekli yeni özellikler ile saatlerin güncellemesi. Son güncelleme Pebble Time serisi ağırlıklı.

Pebble OS 3.12 ismiyle gelecek güncellemede, Pebble Time saatlerin fitness yetenekleri genişletiliyor. Artık saatiniz uzun koşuları ve yürüyüşleri otomatik olarak algılayacak. Etkinliğin bitiminde ise istatistikler, zaman akışı ve ilgili bir bildirim kullanıcıya sunulacak.

Ayrıca Bkz. "HTC’nin akıllı saati için Haziran ayı işaret ediliyor"

Diğer taraftan, akıllı alarm özelliği, kullanıcının hafif uykuya geçtiği zamanı algılıyor ve mevcut alarmdan yaklaşık yarım saat önce hafif titreşimler ile kullanıcıyı uyandırmaya başlıyor. Ayrıca Pebble Time uygulamasındaki özel Health sekmesi altında fitness aktiviteleriniz interaktif olarak görülebiliyor.

Pebble modelleri için ise iPhone tarafında gelen SMS’lere hızlı cevaplar ve cevapsız çağrılara geri dönme yeniliği eklendi. Bunun dışında çeşitli performans iyileştirmeleri ve hataların düzeltilmesi yer alıyor. Yeni sürüm, uygulama üzerinden saatlere kurulabiliyor. 

 

https://blog.getpebble.com/2016/05/10/fw3-12/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
apple watch'dan den sonra bu saat tercih edilir mi ne dersiniz ????
marka saatler için sitemize bekleriz www.saatport.net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okty_bcer 3 yıl
Bu saatlerden anlayan arkadaşlar koşu için garmin,polar,suunto hangisi daha mantıklı olur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 3 yıl
Hafif uyku alarm özelliği iyimiş bu tarz akıllı alarmlar telefonlar için de var ama telefonu yatağa koymak gerektiği için 1 kere deneyip bıraktım psikolojik olarak mı bilmiyorum daha rahat kalktığımı hissettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
o devasa çerçeveler gidip büyük bir ekran gelip aynı anda pil süresini de korumadığı müddet benim için bir şey ifade etmiyor bu marka o kasada ufacık ekran çok itici
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Teknotel Telekomünikasyon Donanım Haber İletişim Sponsoru 3 yıl Apple yeninden dünyanın en değerli markası 3 yıl iTunes müzik satışları sona mı eriyor? 3 yıl Turkcell’den 349TL’ye T Tablet 3 yıl Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri: 3 yıl Samsung’dan akıllı sörf tahtası 3 yıl GDDR5X hacimli üretime başlıyor 3 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming geliyor 3 yıl Karşınızda geleceğin otomobili: Mercedes'in yeni harikası 3 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasındaki iki büyük fark olacak 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili Ekim ayı işaret ediliyor 3 yıl SanDisk, resmen Western Digital bünyesinde 3 yıl Quik ile profesyonel videolar hazırlayın 3 yıl Dünya'nın ilk elektrikli dikey hareketli kişisel jeti Lilium 2018'de satışa çıkıyor 3 yıl Yeni Need For Speed 2017'de gelecek 3 yıl Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek 3 yıl NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 yıl CES Asia 2016 başlıyor 3 yıl Google, Now on Tap özelliği için ilk tanıtımını yayınladı 3 yıl Siber saldırılarda “Ismarlama Saldırı” dönemi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pebble saatlerine fitness odaklı yeni özellikler geldi Sonraki Tesla'dan esinlenen Nikola Motor Company iki elektrikli araç duyurdu 3 yıl Firefox Test Pilot eklentisi geri dönüyor 3 yıl 4.5G’de kaç aboneye ulaşıldı? Kaç baz istasyonu 4.5G’li? 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’dan microSD kartlarda kapasite rekoru 3 yıl WhatsApp Web artık masaüstünde 3 yıl Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO) 3 yıl Drone’lara Periscope desteği 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 resmiyet kazandı 3 yıl Lenovo Vibe P1 inceleme videosu "Pil performansıyla dikkat çekiyor" 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı 3 yıl Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk 3 yıl Honda farklı hacimde silindirlere sahip motor tasarımının patentini aldı 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim