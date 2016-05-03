HTC’nin akıllı saati için Haziran ayı işaret ediliyor

Geçen yıldan bu yana HTC’nin bir akıllı saat piyasaya süreceği konuşuluyor ancak yöneticilerin bile bu konuda kararlılıklarını ifade etmesine rağmen, halen bir gelişme yok. Şubat, Nisan derken yeni bilgiler şimdi Haziran ayını işaret ediyor.

Geçen yıl HTC Grip adındaki fitness takip bilekliğini iptal eden firma, daha sonra Under Armour ile işbirliğine giderek HealthBox adında yeni bir sağlık takip seti satışa sunmuştu. Kısıtlı bir alana hitap ettiği için, HTC tam anlamıyla giyilebilir cihaz pazarına adım atabilmiş değil.

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HTC’nin yeni akıllı saati Android Wear platformu üzerinde yükselecek. Kaynaklar, Haziran ayının ikinci haftası itibariyle akıllı saatin raflarda olacağını iddia ediyor. Muhtemelen Mayıs ayındaki I/O 2016 konferansında HTC ile Google yetkilileri sahneye çıkacak ve yeni akıllı saatlerini tanıtacak.

Bu yıl HTC 10 amiral gemi modeli ile övgü alan firmanın, beğenilen bir akıllı saat modeli ile bu başarısını perçinlemesi olası. Elbette yine bir son dakika değişikliğiyle, akıllı saatin daha ileri bir tarihe ertelenmesi de olası.