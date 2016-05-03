Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC’nin akıllı saati için Haziran ayı işaret ediliyor

Bir türlü giyilebilir cihaz pazarın istediği girişi yapamayan HTC, halen ümitlerini koruyor. Kaynaklar, yaz ortasından itibaren yeni akıllı saati görebileceğimizi söylüyor.
3 yıl
2,3b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıldan bu yana HTC’nin bir akıllı saat piyasaya süreceği konuşuluyor ancak yöneticilerin bile bu konuda kararlılıklarını ifade etmesine rağmen, halen bir gelişme yok. Şubat, Nisan derken yeni bilgiler şimdi Haziran ayını işaret ediyor.

Geçen yıl HTC Grip adındaki fitness takip bilekliğini iptal eden firma, daha sonra Under Armour ile işbirliğine giderek HealthBox adında yeni bir sağlık takip seti satışa sunmuştu. Kısıtlı bir alana hitap ettiği için, HTC tam anlamıyla giyilebilir cihaz pazarına adım atabilmiş değil.

Ayrıca Bkz. "6GB RAM yarışına UMi de katılıyor"

HTC’nin yeni akıllı saati Android Wear platformu üzerinde yükselecek. Kaynaklar, Haziran ayının ikinci haftası itibariyle akıllı saatin raflarda olacağını iddia ediyor. Muhtemelen Mayıs ayındaki I/O 2016 konferansında HTC ile Google yetkilileri sahneye çıkacak ve yeni akıllı saatlerini tanıtacak.

Bu yıl HTC 10 amiral gemi modeli ile övgü alan firmanın, beğenilen bir akıllı saat modeli ile bu başarısını perçinlemesi olası. Elbette yine bir son dakika değişikliğiyle, akıllı saatin daha ileri bir tarihe ertelenmesi de olası. 

 

http://www.talkandroid.com/293678-new-htc-wearable-could-release-in-june/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 3 yıl
Alınabilir bir fiyat bekliyorum diyeceğim ama söz konusu HTC olunca pek alınabilir olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aventus43 3 yıl tugares
tugares
Alınabilir bir fiyat bekliyorum diyeceğim ama söz konusu HTC olunca pek alınabilir olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım.

Evet dusundugun gibi olur bencede...htc hicbir zaman ucuza mal satmaz...hatta fiyat iwatch seviyesinde olacaktir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
rakiplere oranla pahalı girecekse hiç girmesin daha iyi ayrıca bu pazar htc için tehlikeli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia ve Samsung barıştı 3 yıl Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet 3 yıl Shuttle, yüksek kapasiteli depolama seçenekleri sunan mini bilgisayarını tanıttı 3 yıl Meizu MX6 kasası sızdırıldı 3 yıl iMessage, Android tarafında mümkün olabilir mi? 3 yıl 10 yaşındaki çocuk Instagram'ı hackleyerek 10 bin dolar kazandı 3 yıl Google X kurucularından robotik profesörü Matsuoka artık Apple'da çalışacak 3 yıl Türkiye’nin en büyük Güneş Santrali hizmete giriyor 3 yıl Yerli otomobilde yerli yazılım kullanılacak 3 yıl Çin’de robot polisler işbaşı yapıyor 3 yıl Android 6.0 kullanımında büyük sıçrama 3 yıl AMOLED panel kullanımı bu yıl yüzde 40 artacak 3 yıl Bu 3 gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte yeni 'Dünya'ların tüm detayları 3 yıl Microsoft’tan IFTTT’ye rakip 3 yıl Google Play artık indirme boyutunu tam olarak gösteriyor 3 yıl Ulefone’dan neredeyse çerçevesiz akıllı telefon 3 yıl General Mobile GM 5 Plus inceleme videosu "Saf Android deneyimi" 3 yıl HTC'den BoomSound'lı ve 5.5 inç ekranlı yeni telefon: Desire 830 3 yıl Yeni bir Android zararlısı, Chrome güncellemesi gibi görünüyor 3 yıl Kaspersky virüslerin şifrelediği dosyaları çözen bir araç geliştirdi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC’nin akıllı saati için Haziran ayı işaret ediliyor Sonraki Robotların işsizliği tetikleyeceğine dair endişeler artıyor 3 yıl Supercell’in sevilen oyunu Clash Royale güncellendi 3 yıl Tim Cook iPhone'lara eklenecek yeni özellikler için çok iddialı konuştu 3 yıl Craig Wright, Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu açıkladı 3 yıl Gozi virüsünün yaratıcısı 6.9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi 3 yıl Yeni BMW i8 gelecek yılın sonlarında asfalta inecek 3 yıl Nvidia GTX 1000 davetiyeleri dağıtılıyor 3 yıl Sony görüntü kaydı yapabilen kontakt lens patenti aldı 3 yıl Göktürk-2’nin yanına Türk yapımı bir uydu daha geliyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 6’dan yeni haberler var 3 yıl Uygulama kurulamayan telefon: UnaPhone Zenith 3 yıl Sadece ön lastiğinizi değiştirerek bisikletinizi elektrikli yapmak ister misiniz? 3 yıl Brezilya hükumeti Whatsapp'ı geçici olarak yasakladı 3 yıl Nexus cihazları için Mayıs ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 3 yıl Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı şimdiden 200 milyon dolara ulaştı 3 yıl İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy 3 yıl MSI Vortex G65 6QF "Atom Karınca" video incelemesi 3 yıl Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu 3 yıl Elon Musk, Tesla Model 3'te Ludicrous Mod olacağını doğruladı 3 yıl Qualcomm’dan Snapdragon 820’li cihazları daha akıllı kılacak bir SDK Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim