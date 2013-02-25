Pentax K-01, piyasaya çıkmasından bir yıl sonra üretimi durdurulan makineler arasına alındı





Başarılı fotoğraf makinesi üreticisi Pentax'ın geçtiğimiz yıl içerisinde duyurduğu fotoğraf makinesi modeli K-01, kısa bir süre içerisinde üretimi durdurulan makineler arasına alındı.

Pentax'ın Japonya sitesi üzerinde üretilmeyen fotoğraf makineleri arasına alınan ve K-01 ismine sahip aynasız fotoğraf makinesi, piyasaya ilk çıktığında özellikle tasarımı ile büyük eleştiri toplamış, Pentax taraftarları arasında bile fazla tutulmayan makine, yakın zamanda %50'ye yakın indirim görmüş ancak bir türlü istenilen satış seviyesine gelememişti. 750$ gibi yüksek bir fiyat etiketi yanında 16MP APS-C CMOS sensör, 920K 3" LCD ekran ve Full HD 1080P video çekim kapasitesine sahip olan K-01, Pentax'ın KX,KR,K7 gibi üretimi duran fotoğraf makineleri yanında yerini aldı.

http://www.pentax.jp/english/products/others.html





http://www.pentax.jp/english/products/others.html