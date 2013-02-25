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Pentax K-01, piyasaya çıkmasından bir yıl sonra üretimi durdurulan makineler arasına alındı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Başarılı fotoğraf makinesi üreticisi Pentax'ın geçtiğimiz yıl içerisinde duyurduğu fotoğraf makinesi modeli K-01, kısa bir süre içerisinde üretimi durdurulan makineler arasına alındı.
Pentax'ın Japonya sitesi üzerinde üretilmeyen fotoğraf makineleri arasına alınan ve K-01 ismine sahip aynasız fotoğraf makinesi, piyasaya ilk çıktığında özellikle tasarımı ile büyük eleştiri toplamış, Pentax taraftarları arasında bile fazla tutulmayan makine, yakın zamanda %50'ye yakın indirim görmüş ancak bir türlü istenilen satış seviyesine gelememişti. 750$ gibi yüksek bir fiyat etiketi yanında 16MP APS-C CMOS sensör, 920K 3" LCD ekran ve Full HD 1080P video çekim kapasitesine sahip olan K-01, Pentax'ın KX,KR,K7 gibi üretimi duran fotoğraf makineleri yanında yerini aldı.
http://www.pentax.jp/english/products/others.html 


http://www.pentax.jp/english/products/others.html Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl
Pentax güzel şeyler de yaptı, hatalarda yaptı dijital piyasasında. Bu ve birde Q10 nedir allah aşkına, bunlar hata değil rezaletin zirvesidir.
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Gary_2550 6 yıl
K-01 ilk çıktığında bende iğrenç bulmasam da garipsemiştim. Elime aldığımda çok sevdim.
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First_Person 6 yıl
Evet ya, zaten küçük bir gövde değil, bari evf olsaydi...
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shimoda 6 yıl
İsabet olmuş. Pentax ın kendine has kullanıcı kitlesi ve kalitesine hayranım ama arkadaş; şu tasarımı görünce yeminle fotoğraftan, fotoğraf makinasından soğudum. Bu nedir ya Allah aşkına :(
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jimi1984 6 yıl
Şu makinenin imaj kalitesi mükemmel fakat tipsizi kullanmak için vizör olaydı iyiydi :(

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ozturert 6 yıl
Fiyati cok uygun oldu ama o kadar makineyi insan elinde tutmaya usenir. Bari EVF takilabilseydi.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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theyapici 6 yıl
tutmadı bitir
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Gary_2550 6 yıl
Mart gibi almayı düşünüyorum bende. Yurt dışında sırf objektifi için alıp gövdeyi kullanmadan satanlar var.

Body fiyatı 300 dolar
40xs pancake objektif ile 360 dolar.
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