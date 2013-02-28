Pentax, K-30 ve K-01 modelleri için yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıkarttı

Piyasaya çıkarttığı fotoğraf makinelerine destek vermeye devam eden Pentax, K-30 ve K-01 fotoğraf makineleri için yeni bir yazılım güncellemesi çıkarttı.

Pentax'ın giriş seviye DSLR modeli K-30 ve yakın zamanda üretimi durdurulan fotoğraf makinesi K-01 için yayınlandığı yeni yazılım güncellemesi, iki fotoğraf makinesi modelini de V1.03 sürümüne güncelliyor. Yayınlanan yeni güncelleme, daha önce yayınlanan V1.02 sürümü ile ortaya çıkan ve video çekimi sırasında kontrast bazlı otomatik netleme sisteminin bazı lensler ile çalışmama sorunu düzeltilmiş durumda.

İki makinede de görülen bu sorunu düzelten V1.03 güncellemelerine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-30_s.html

http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-01_s.html



