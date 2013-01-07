Pentax retro görünüme sahip MX-1 fotoğraf makinesini duyurdu









Fotoğraf firmaları 2013 yılında yeni makineler duyurmaya devam ediyor. Fujilm'in duyurularından sonra Pentax'ta, retro tasarıma sahip MX-1 kompakt fotoğraf makinesini bugün resim olarak duyurdu.

Pentax tarafından duyurusu yapılan MX-1, retro tasarımı ile dikkat çekiyor. Cihaz 12Mp 1/1.7" CMOS sensöre sahip. 4x optik zoom ve F/1.8-2-5 oranına sahip lens ile gelen MX-1, hareketli bir LCD (920K) ekrana sahip. Iso 12800 kadar çıkabilen cihaz üzerinde çift titreşim önleme sistemi yer alıyor. Full HD 1080P 30fps video çekimi ve Raw fotoğraf desteğide makinenin önemli özellikleri arasında. Ayrıca cihaz üzerinde bütün mauel ayalar fiziksel buton olarak yer alıyor. Pentax MX-2 gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Retro tasarımı, 2 farklı renk seçeneği yanında metal yapısı ile de sağlamlıktan ödün vermiyor.

Pentax MX-1, $500 fiyat etiketi ile yurt dışında satışa çıkacak.

http://photorumors.com/2013/01/07/pentax-announced-the-retro-designed-mx-1-compact-camera/