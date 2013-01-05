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Phanteks'in işlemci soğutucusu PH-TC12DX, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Phanteks'in işlemci soğutucusu PH-TC12DX, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor
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''Tek kule tipi işlemci soğutucuları ne kadar farklılaştırılabilir?'' sorusuna cevap, 2007 yılından bu yana bilgisayar soğutma sektöründe faaliyet göstermekte olan Phanteks'ten geldi. Phanteks, PH-TC12DX model kodlu yeni işlemci soğutucusunda, siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renk seçenekleri sunarak pazardaki rakipleri arasından sıyrılmayı başarmış. Fotoğraflarda görüleceği üzere fan kanatlarının rengi de alüminyum yaprakların rengiyle uyum içinde.
Üzerindeki 120 mm çapındaki fanlar dahil olmak üzere, 126 mm x 107 mm x 157 mm boyutlarında ve 880 gram ağırlığında tasarlanan PH-TC12DX, firmanın P.A.T.S. (Physical Anti-Oxidant Thermal Shield) ve C.P.S.C. (Cold Plasma Spraying Coating) teknolojileriyle donatılmış durumda. Patentli olduğunun altı çizilen bu teknolojilerden P.A.T.S, GPU'nun, güney köprüsünün ve kuzey köprüsünün yaydığı ısıyı saptırarak işlemci soğutucunun soğutma performansını arttırıyor. C.P.S.C teknolojisi ise işlemci soğutucunun ısı iletkenliğinin arttırılmasına katkıda bulunuyor. Her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusunun ve bakır tabanın eşlik ettiği işlemci soğutucu, nikelle kaplanmış. Böylece orta vadede, korozyon probleminin önüne geçilmesi amaçlanmış.
Intel'in LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabilen PH-TC12DX'in, fanları ısı kontrollü. Isı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.800 devir / dakika hızları arasında çalışan fanlar, 23 CFM ile 68.5 CFM arasında değişen performansta hava üflüyor. Düşük devirde 21.9 dBA ses çıkaran fanların yüksek devirde çıkardığı ses ise 27.6 dBA seviyesinde. Firmanın fanlar için biçtiği çalışma ömrü ortalama 150.000 saat.
PH-TC12DX'in beyaz renkli modeli 55$'dan satılırken, mavi, kırmızı ve siyah renkli modeller 60$'dan yurtdışında satılıyor. İşlemci soğutucunun daha fazla görseline ve incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Phanteks'in işlemci soğutucusu PH-TC12DX, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor
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Phanteks'in işlemci soğutucusu PH-TC12DX, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor
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Phanteks'in işlemci soğutucusu PH-TC12DX, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor
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www.phanteks.com/01/PH-TC12DX.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
rengarenk rengarenk güzelmiş, kasanın içerisine kim bakıyorsa...
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netstat 6 yıl
kırmızı amd mavi intele iyi gider. ama anakartın renginede göre değişir. beyaz herşeye gider
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Infernall 6 yıl
Baya şıkta performansı nasıl onu görmek lazım .Sunbeam ccf ayarındaysa harika olur bu,herkesin soğutucu ihtiyacını karşılar.
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alito 6 yıl
beyazı güzelmiş.
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Chris Brown 6 yıl
siyah olan güzelmiş
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