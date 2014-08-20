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Philips In-Ear SHE7000 Test Masamızda

5 yıl
27,6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Philips'in, giriş seviyesi kulak içi kulaklıklarından SHE7000'i, düşük bütçeli arkadaşlar ve merak edenler için inceliyoruz.


Teknik Özellikler

Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 9 - 23.000 Hz
Empedans: 16 Ohm
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Maksimum güç girişi: 25 mW
Hassasiyet: 107 dB
Sürücü: 8,6 mm
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji: Dinamik
Ağırlık:12 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
Bu kulaklıgın bir alt versiyonunu 59 liraya satın aldım.Ses kalitesi berbattı.Bas neredeyse yok gibiydi ve tiz seslerde kulagımdan kan mı geliyor diye kontrol etmişligim oldu.Kulaklıktan fazla anlamam.Birçok model kullandıgımı da söyleyemem ama bidaha phillips kulaklık almamaya yemin ettim.Söylediklerime güvenip güvenmemek sizin elinizde ama almadan önce kesinlikle deneyin derim
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garez-zork 4 yıl
burnin yapmadan inceleme yapmak sonuçlar hatalı... bence yaptığınız incelemeler bir anlam ifade etmez...

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MCErgun 5 yıl
14 liraya almıştım 6 7 ay kadar önce. hafif hafif oynattıkça cızırtılara başladı, yakında da komple gider. 40 lira için pahalı 20 lira civarına ideal bir kulaklık bence
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nco 5 yıl
bir she8500 değil


bu ürünü almayı düşünen varsa, she7000den daha iyi ses veren ve eski ürün olduğu için, şuan itibariyle daha ucuz olan she8500 alsın. sanırım hoparlör çapı she8500 de 10mm iken she7000 de 8,6mm.
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Gece772 5 yıl
Normal kulaklık görünüyor
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ardarda45 5 yıl
Yıllardır kulaklığa 10 liradan fazla vermedim geçen yıl bir çılgınlık yapıp sağlam bir şey alıcam dedim(50tl'lik falan

)...

Bu ürün ile sony mdr-ex50lp arasında kalmıştım Sony aldım resmen çağ atladım


Bu ürünü kullanmadım ama alacaklar kesinlikle Sony'e de bi baksın derim

Emeğine sağlık sezer abi

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dostum kertenkele 5 yıl
inceleme Videosundaki reklam filmindeki kulaklık bu kulaklık değil onun modeli she9000 bende var ve fiyatı 90 tl nerden buldunuz o videoyu bir bakın aynı kulaklık mı diye renkleri bile farklı sizdeki kulaklıktan
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DH Sezer 5 yıl dostum kertenkele
Farkındayım videoyu Philips'in kulak içi kulaklık reklamıyla biraz dalga geçmek ve eğlenceli bir şey sunmak adına koydum.
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neolussius 5 yıl
İyi bir Turtle Beach modeli incelemesi bekliyoruz. Türkiye'de satılmıyor olabilir ama faydalı olacaktır.
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doctor_bey 5 yıl
Hocam yıllardır anlam veremedim şu kulaklıkların üstündeki Left Right yazılarına;sağa taksak nolacak sola taksak nolacak,size sorayım bi fark oluyomu?

Kulaklığa gelirsek dediklerinize bakarak performansı orta-alt düzey gibi bi kulaklıkla karşı karşıyayız sanırım,bas'ı iyi değil demişsiniz fakat bass booster isimli uygulamayla günü kurtarır gibi bi his var içimde


Ayrıca incelemedeki o birazda ben dinleyeyim yazısı ayrı bi hava katmış,böyle devam hocam;ciddiyette biyere kadar ama dimi yani
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DH Sezer 5 yıl doctor_bey
Aynen öyle! başlarda kendimi sizlere yansıtabilmek adına çok tepki aldım. Fakat kendimden ödün vermemek adına baya bi girişimde bulundum. Sağolsun Gün Oksay bana çok destek çıktı akabinde Kaan Arlı da hep yanımda oldu. İşin nihayetinde içimden geldiği gibi özgürce yanınızdayım.

Videonun o kısmına değinecek olursak ''bir el versene'' tribinde geliyor reklamdaki kadın, bende tutamadım kendimi : D Birinin o ayrıntıyı yakalaması için cidden iki gündür bekliyorum bu hoş oldu teşekkürler.

Sağ sol ayrımına gelecek olursak tamamiyle parçanın yansıtmak istediği atmosferle alakalı yani sana o sesi soldan vermek istemiş adam sen kalkıp sağdan almak istersen adamlara ben kendi atmosferimi yaşayacağım sizene demiş olursun : D
Bas konusunda iyi ama ürün genel olarak standardın altında bi kalitede.
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oguzhan 5 yıl
Elimde bulunan ürünlerden yollarım. Yazılı inceleme hazırlıyorum ama video inceleme bir başka tabi.
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WarSaw 5 yıl
Sezer senin inceleme değerlendirmelerini çok başarılı buluyorum aynı kulaklığa bende sahibim. Kulaklıkla ilgili olarak aynı dediğin hususlara birebir katılıyorum. Hatta sırf görüşlerini merak ettiğim için izledim bu incelemeyi. Dediğin gibi ürün mükemmel değil ama incelemen gayet başarılı.
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DH Sezer 5 yıl WarSaw
Çok teşekkür ederim herkese hitap edebilen türde yorumladığım için mutlu oldum. Bende gizleme ya da saklama yok. olay ses olunca hani bu firma iyidir, bu firma kötüdür mantığından ziyade, insanlar bilsinde ona göre alsın mantığıyla yaklaşıyorum. Şimdi kalkıp biri kulaklığı alsa ve beğenmese üzülürüm.
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gurkanse 5 yıl
"düşük bütçeli arkadaşlar" derken ? hiçte hoş bir tabir olmamış.
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kucukyenici 5 yıl gurkanse
Ne desin adam, "ezik insanlar", "fakirler ölsün" dememiş ki! :-)
Kulaklık için düşük bütçe ayıranları, imkanı olmayanları vs. kastetmiş... !
Saygılarımla.
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oguzhan 5 yıl
İnceleme için teşekkürler.

Firmaların hijyen açısından kulaklık göndermemeleri bana pek inandırıcı gelmiyor. Kulaklık slikonları yedek parça olarak bulunmakta. Sıfır uç takımı ile test edip, geri yollayabilirsiniz.
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