Philips In-Ear SHE7000 Test Masamızda

Haber Editörü
Philips'in, giriş seviyesi kulak içi kulaklıklarından SHE7000'i, düşük bütçeli arkadaşlar ve merak edenler için inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 9 - 23.000 Hz
Empedans: 16 Ohm
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Maksimum güç girişi: 25 mW
Empedans: 16 Ohm
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Maksimum güç girişi: 25 mW
Hassasiyet: 107 dB
Sürücü: 8,6 mm
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji: Dinamik
Ağırlık:12 gram
Sürücü: 8,6 mm
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji: Dinamik
Ağırlık:12 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
Konektör: 3,5 mm
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bu ürünü almayı düşünen varsa, she7000den daha iyi ses veren ve eski ürün olduğu için, şuan itibariyle daha ucuz olan she8500 alsın. sanırım hoparlör çapı she8500 de 10mm iken she7000 de 8,6mm.
Bu ürün ile sony mdr-ex50lp arasında kalmıştım Sony aldım resmen çağ atladım
Bu ürünü kullanmadım ama alacaklar kesinlikle Sony'e de bi baksın derim
Emeğine sağlık sezer abi
Kulaklığa gelirsek dediklerinize bakarak performansı orta-alt düzey gibi bi kulaklıkla karşı karşıyayız sanırım,bas'ı iyi değil demişsiniz fakat bass booster isimli uygulamayla günü kurtarır gibi bi his var içimde
Ayrıca incelemedeki o birazda ben dinleyeyim yazısı ayrı bi hava katmış,böyle devam hocam;ciddiyette biyere kadar ama dimi yani
Videonun o kısmına değinecek olursak ''bir el versene'' tribinde geliyor reklamdaki kadın, bende tutamadım kendimi : D Birinin o ayrıntıyı yakalaması için cidden iki gündür bekliyorum bu hoş oldu teşekkürler.
Sağ sol ayrımına gelecek olursak tamamiyle parçanın yansıtmak istediği atmosferle alakalı yani sana o sesi soldan vermek istemiş adam sen kalkıp sağdan almak istersen adamlara ben kendi atmosferimi yaşayacağım sizene demiş olursun : D
Bas konusunda iyi ama ürün genel olarak standardın altında bi kalitede.
Kulaklık için düşük bütçe ayıranları, imkanı olmayanları vs. kastetmiş... !
Saygılarımla.
Firmaların hijyen açısından kulaklık göndermemeleri bana pek inandırıcı gelmiyor. Kulaklık slikonları yedek parça olarak bulunmakta. Sıfır uç takımı ile test edip, geri yollayabilirsiniz.