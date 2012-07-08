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Philips'den 190 dolara Android'li tablet; T7 Plus

6 yıl
10,6b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Tüketici ürünleri, aydınlatma ve sağlık alanındaki çözümleriyle 100 yaşını aşmış dünyanın önde gelen firmalarından Philips, tüketici elektroniği konusunda ürün gamını yeni tanıttığı T7 Plus tabletiyle genişletmeyi sürdürüyor.

7 inçlik ekranında 1024x600 piksellik görüntü sunan T7, gücünü 1 GHz’lik işlemcisinden alıyor ve 512MB’lık sistem belleğiyle geliyor. 8GB’lık dahili depolama alanının yanı sıra 32GB’a kadar destek sunan microSD kart girişine sahip olan tabletin ön yüzünde 0,3MP, arka yüzünde ise 2.0MP olmak üzere iki kamera konumlandırılmış. Öte yandan tablet, 203*123*13 mm boyutlarında ve 365gf ağırlığında.

Enerji ihtiyacını 4000mAh’lik pilinde karşılayan ve Android 4.0 ile birlikte gelen T7 Plus’un satış fiyatı ise yaklaşık 190 dolar olarak belirlenmiş.


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e-mcani 6 yıl en beğenilen
nexus 7'nin tegra 3 işlemcisine karşılık sadece 1ghz tek çekirdekli işlemciyle çokta iyi bir alternatif değil bence.
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DH Misafiri 6 yıl
Philips, NXP markasıyla arm tabanlı mikrokontrolörler üretiyor. Arm7 ve arm9 tabanlı kendi ürünleri var işletim sistmei destekleyen ama 1 ghz ürünü yok bildiğim kadarıyla ya bu iş için yaptılar ya da yapacaklar. Hazır elimizde platform varken ve de bu tür kullanıcı ürünleri yapıyorken yapalım demişlerdir. Ama ucuz ve hızlı rakipleri çıktığı/çıkacağı için pek şansları olmayacaktır. Bu arada bana tablet yerine ultrabook çok daha mantıklı geliyor. Belki ihtiyaçlarımdan dolayıdır bilemiyorum.Arkası klavye (katlanabilir) önü ekran ucuz ve yeterince güçlü ürünler çıkarsa o zaman belki düşük güç gerektiren uygulamalarda iş görebilir ama hala ultrabooku saf dışı edemez çünkü bildiğin bilgisayar pazusu var ultrabook ta. Dehşet kullanışlı birşey.
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mesincır 6 yıl
Tipik Çin ürünü. Fason yaptırmışlardır aç Çinli bir fabrikaya. Yersen filips.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
yine arkasında "made in china" yazacak ancak markasız, çakma değil etiketinde philips olacak. bu kadar.
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regaibyigit. 6 yıl
İlk olarak kindle fire ile başlayan uygun fiyatlı tablet pazarına bir yenisi daha eklendi hadi hayırlısı :)
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Pardus Linux 6 yıl
Nexus 7 hepsini süpürecek, firmaları anlamak zor Google, Nexus 7'yi 199$'dan satacakken hala daha kötü tabletleri duyurmaya ve daha pahalıya satmaya çalışıyorlar.
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LKLC 6 yıl
nexus 7 duyurulduktan sonra, bunlar hiçte ucuz gelmiyor.
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nurettinaz 6 yıl
Ucuz tablet piyasasi ki ben buna herkse tablet segmenti olarak goruyorum iyice kizismaya basladi amazon un yaktigi ates buyuyerek devam ediyor ve iyi de oluyor kindle fire 2 mukemmel olacak nexus 7 inanilmaz olacak bakalim phlips ve diger markalar bu rekabeti kaldirabilecek mi o degil cin mali tabletler tarih olacak cinliler ne yapar bilemiyorum
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tarkowskitat 6 yıl
yazım hatası olmuş olabilir. kontrol edin isterseniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Expresstake 6 yıl
en ucuz fiyatlı tabletler için expresstake.com u ziyaret edebilir ve iletişimden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
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Bukalemun 6 yıl
Phılıps fisio 825 - x800 kullandım ! PHILIPS berbat bir cihaz desteğine - yazılım anlamında sahip olur ve AKSESUAR bulamazsınız. bu ürün her ne kadar ANDROİD kullanıyor olsada ! 512mb ram ve çöüznürlük ( yeni çıkan nexus a göre ) yetersiz bir giriş ürünü olmuş. 100 dolarlık TABLET olabilir, öğrenciler için.
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raptor2009 6 yıl
Philipsin daha iddialı bir modelle girmesini beklerdim bu alet zayıf kalmış telefon sektöründe olduğu gibi tablette de tutunamaz sanırım.
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hitmachine16 6 yıl
Nexus 7 silip süpürecek piyasayı. Bu tablet rakibi bile olamaz.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu tarz sistemlerin özel rom şeklinde güncelleme geldiği için
bir süre sonra kullanıcılar güncellenmeyen versiyon sorunu yaşabilir
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