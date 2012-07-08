Philips'den 190 dolara Android'li tablet; T7 Plus

Tüketici ürünleri, aydınlatma ve sağlık alanındaki çözümleriyle 100 yaşını aşmış dünyanın önde gelen firmalarından Philips, tüketici elektroniği konusunda ürün gamını yeni tanıttığı T7 Plus tabletiyle genişletmeyi sürdürüyor.

7 inçlik ekranında 1024x600 piksellik görüntü sunan T7, gücünü 1 GHz’lik işlemcisinden alıyor ve 512MB’lık sistem belleğiyle geliyor. 8GB’lık dahili depolama alanının yanı sıra 32GB’a kadar destek sunan microSD kart girişine sahip olan tabletin ön yüzünde 0,3MP, arka yüzünde ise 2.0MP olmak üzere iki kamera konumlandırılmış. Öte yandan tablet, 203*123*13 mm boyutlarında ve 365gf ağırlığında.

Enerji ihtiyacını 4000mAh’lik pilinde karşılayan ve Android 4.0 ile birlikte gelen T7 Plus’un satış fiyatı ise yaklaşık 190 dolar olarak belirlenmiş.