Tavan vantilatörü tavsiyesi arayanlara en iyi tavan tipi vantilatörler (2026)

Tavan vantilatörleri yalnızca ortamı soğutmak ya da iyi havalandırma sağlamakla kalmaz, diğer klima sistemleriyle birlikte veya ana havalandırma kaynağı olarak kullanıldığında başka faydalar da sunar. Hem fiyat hem de enerji tüketimi açısından tavan vantilatörleri piyasadaki en ekonomik modellerdir. Diğer vantilatörlerin aksine, bu vantilatörler daha sessiz çalıştığından uyku düzenini bozmaz. Tavanda vantilatör, yaz aylarında ortamı soğutmakla kalmaz, aynı zamanda kış aylarında tavanda biriken sıcak havanın dağıtılmasına da yardımcı olur. Vantilatörler klima ve ısıtma sistemlerini azaltarak karbon ayak izini ve çevresel etkiyi de azaltır.
Peki, tavan vantilatöründe en iyi marka hangisi, en sessiz ve en kaliteli tavan tipi vantilatörler hangileri? Piyasada sayısız tavan vantilatörü seçeneği varken (uzaktan kumandalı, üç kanatlı veya beş kanatlı, ahşap veya metal gibi) eviniz için doğru olanı seçmek oldukça zor olabilir. Bu noktada tavan vantilatörü tavsiye listemiz karar vermenizde faydalı olacak. İşte en iyi tavan tipi vantilatörler 👇🏻
|Marka/Model 💨
|Fiyat 🏷️
|Cata CT-3002 Bern Ledli Tavan Vantilatörü
|4.749 TL
|Cata Lodos CT-1154 Kumandalı Işıklı Tavan Tipi Vantilatör
|981 TL
|Arçelik 16345 TVN Tavan Tipi Vantilatör
|9.850 TL
|Philips Bliss Lambalı Tavan Vantilatörü
|18.460 TL
|RAKS CF16MX Tavan Tipi Vantilatör
|2.999 TL
|LG CeilingFan Wi-Fi Sessiz Tavan Vantilatörü LCF12P
|18.450 TL
|Kumtel KTF-201 LED Işıklı Uzaktan Kumandalı Tavan Vantilatörü
|1.300 TL
|Joysidea Qysf-300 Led Işıklı Uzaktan Kumandalı Tavan Vantilatörü
|999 TL
|Rubenis RBT306 WHT Glob Beyaz Tavan Vantilatörü
|4.580 TL
|Hoogar German Kuhle Antrasit Tavan Vantilatörü
|8.244 TL
|END Açılır Kapanır Kanatlı Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü
|7.399 TL
|Kiwi KFAN-7681 Sessiz & Uzaktan Kumandalı Tavan Tipi Vantilatör
|1.255 TL
Tavan vantilatörleri ve pervaneli lamba yorumları dikkate alındığında; en iyi tavan vantilatörü markaları sıralamasında Cata, Arçelik, Philips ve Raks öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek tavan tipi vantilatörleri olarak ise Cata CT-3002, Arçelik 16345, Philips Bliss ve LG Wi-Fi Dual Wing modelleri olumlu kullanıcı yorumlarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Cata CT-3002 Bern LED'li Tavan Vantilatörü
- LED aydınlatma ile enerji verimliliği
- Sessiz ve güçlü hava sirkülasyonu
- Kullanıcı dostu uzaktan kumanda ile tam kontrol
- Şık ve modern tasarımıyla iç mekanlara estetik katkı
- Yaz ve kış modu sayesinde dört mevsim kullanım olanağı
Cata CT-3002 Tavan Vantilatörü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Aydınlatmada beyaz, sarı ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Pervane kumandadan sağ ve sol olmak üzere 2 farklı yöne ayarlanabiliyor. 1'den 6'ya kadar hız ayarı var. Tamamen sessiz çalışıyor ve çok şık duruyor. Montajını elektrikçi yaptı. Bu zamana kadar montajını yaptığı tavan vantilatörlerinde ilk 3'te olduğunu ve kalite olarak çok iyi olduğunu söyledi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
✍🏻 Çok zarif, kaliteli, hem modern hem de sıcak bir duruşu var. Kurulumu kolay, takan arkadaş site sakinlerine önermeye başladı. 3 renk diyor ama 3 ton demek istenen; beyaz ışık, beyaza yakın sarı ( gün ışığı), bir de mavimsi soğuk beyaz ışık var. Pervanenin 5 hızı var, yukarı çıkan ısıyı aşağıya çevirmek için ters yöne de dönüyor. Işık gücü markette satılan 9 yada 12 woltluk LED ampuller kadar.
2️⃣ Cata Lodos CT-1154 Kumandalı Işıklı Tavan Tipi Vantilatör
- LED aydınlatma ve vantilatör özelliği bir arada
- Uzaktan kumanda ile kolay kullanım
- 3 kademeli renk sıcaklığı seçimi
- Işık seviyesini ihtiyaca göre ayarlama imkanı
- Kompakt yapı ve şık tasarım
Cata CT-1154 Tavan Vantilatörü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok çok iyi. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Benim odalar küçük; 7 m² ve 9 m². Çok yi serinletiyor. Üç tane aldım. 15 m² salonda dahi gayet iyi. Kullanıyorum, çok memnunum, verdiğim her kuruşa helal olsun.
✍🏻 Küçük odalar için ideal bence. Eski avizeyi çıkarıp kabloları bağladım. Bir de eski avize kancalı asılıyordu. Bunu döndüğü için tavana sabitlemek gerekiyor. Onun için tavana dübel atıp tutturdum. Uzaktan kumandalı olması güzel.
3️⃣ Philips Bliss Lambalı Tavan Vantilatörü
- Sessiz çalışma
- Sağlam tavan montajıyla güvenli kullanım
- Kolay kurulum
- Güçlü hava akışı
- 6 farklı fan hızı seçeneği
- Yazın soğutma, kışın sıcak hava sirkülasyonu
- %5'e kadar kademeli karartma
- Sıcak beyazdan (3000 K) soğuk gün ışığına (6500 K) kadar ayarlanabilir beyaz ışık
- Sezgisel uzaktan kumanda
Philips Bliss Lambalı Tavan Vantilatörü Yorumları 💬
✍🏻 Ürün çok güzel. Daha önce alıp kullandık, klimaya gerek yok. Bayağı sessiz. Diğer odaya ve anneme de aldık, diğer kardeşim de sipariş verdi. Şiddetle tavsiye ederim.
✍🏻 Çok sessiz ve kaliteli. Aydınlatması çok iyi. 1-2 kademede bile yeterli serinliği sağlıyor. Mutfak ve yatak odasına aldım.
4️⃣ LG CeilingFan Wi-Fi Sessiz Tavan Vantilatörü
- Üstün hava akışı kalitesi
- Premium motor (Verimli, dayanıklı, güvenli)
- Uyku modu
- ThinQ ve uzaktan kumanda ile kontrol
- İnce, şık ve üstün tasarım
- Akıllı LED ekran
LG Wi-Fi Dual Wing Tavan Vantilatörü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok araştırdım, yatak odasında kullanacağım için sesiz bir ürün istedim. Sabit seslere takıntım vardır, uyku modunda hiç ses yok ve serinleme performansı da çok iyi.
✍🏻 Mükemmel ürün. Piyasadaki tavan vantilatörlerine göre fiyat performans ürünü. 1. ve 2. kademe sessiz çalışıyor. 3. kademe rahatsız etmeyecek kadar sesli, 4. kademe (Turbo) sesli ve güçlü çalışıyor. Genel olarak her kademede ürün başarılı serinlik veriyor ve tüm odaya hükmediyor. Ek kısa sürede başka bir oda için de alacağıma eminim.
5️⃣ RAKS CF16MX Tavan Tipi Vantilatör
- Maksimum 60W
- 16 inç / 40 cm
- 3 hız kademeli
- 3 kanatlı pervane
- 360° salınım özelliği
- Duvardan kontrol özelliği
- Aşırı ısınmaya karşı korumalı motor
RAKS CF 16 MX Tavan Vantilatörü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kaliteli ve sessiz bir ürün. Daha önce yazlığım için almıştım, ikincisini de memnun kaldığım için tekrar aldım. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Yazlıkta kullanmak için aldım. Balkonda ve yatak odasında kullanıyoruz. Memnun kaldığımdan birçok arkadaşıma da aldırdım.
6️⃣ Kumtel KTF-201 LED Işıklı Uzaktan Kumandalı Tavan Vantilatörü
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma
- 4 kademeli fan hızı
- 3 farklı ışık modu (Beyaz, Gün Işığı, Sıcak Beyaz)
- 180° ışık açısı
- Uzaktan kumanda ve Duvar anahtarı ile kontrol
- Sessiz çalışma teknolojisi
- E27 duy tipi ile uyumlu
- Ev, ofis, mağaza gibi tüm iç mekânlarda kullanım için uygun
- Kolay kurulum
Kumtel KTF-201 Tavan Vantilatörü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gayet başarılı tasarlanmış. Aydınlatma gayet iyi, hele hele vantilatör özelliği yaz geceleri için çok iyi.
✍🏻 Çok güzel. Tavana sabitlenirse daha da iyi olur, normal ampul gibi kolayca takılıyor. Yazlığa giderken yanımda götürmeyi planlıyorum.
7️⃣ Rubenis RBT306 WHT Glob Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü
- İç mekanda kullanım için uygun
- 6 adet kaliteli MDF kanat
- Çekme zincir mekanizmalı açma-kapama
- 3 kademeli güçlü esinti (Düşük-Orta Yüksek)
- Ultra geniş salınım açısı
- Antik pirinç gövde
- Dekoratif aydınlatma armatürü
- Duy/Ampul: E27 DUY
Rubenis RBT306 Tavan Vantilatörü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha önce mutfak için almış ve çok memnun kalmıştım. Bu kez de antre için aldım. Yaz sıcağında inanılmaz faydası oldu. Tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün güzel, memnun kaldım, tavsiye de ederim. Mersin'de çok sıcakta rahat ettim. Teşekkürler.
8️⃣ Kiwi KFAN-7681 Sessiz & Uzaktan Kumandalı Tavan Tipi Vantilatör
- 52 cm çapında pervane
- Düşük enerjili ve yüksek verimli motor
- Sökülebilir ABS 6 fan kanadı
- Uzaktan kumanda ile kontrol
- 3 ayarlanabilir hız
- Zamanlayıcı işlevi
- Sessiz çalışma
- Işık kısma ve renk ayarı (uzaktan kumanda üzerinden)
- Tak-çalıştır, kolay kullanım
- Hafıza fonksiyonu
Kiwi KFAN-7681 Tavan Tipi Vantilatör Yorumları 💬
✍🏻 Çok güzel bir ürün. Yatak odasına aldık, epey güzel serinletiyor. Bu fiyata böyle bir ürün beklemezdim. Kesinlikle almalısınız. Tereddüt etmeyin.
✍🏻 2 adet aldık, çok memnunuz. Odalar için çok ideal. Klimaya gerek kalmıyor. Çok sessiz çalışıyor. 3 renk ışığı var, ayarlanabiliyor.
Tavan vantilatörü alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Oda büyüklüğü ve kanat çapı
- Hava akışı (CFM) ve Kanat açısı
- Gürültü seviyesi
- Motor teknolojisi (AC vs DC)
- Montaj ve tavan yüksekliği
- Aydınlatma ve kontroller
- Konumlandırma (İç mekan vs Dış mekan)
En İyi Tavan Vantilatörleri İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8412
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Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.