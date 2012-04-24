Philips'ten, 7.0-inç ekranlı ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: PI3800

Haber Editörü
Philips, Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 Ice Cream Sandwich desteğini arkasına alan tableti PI3800'ü duyurdu. 203.2 mm x 123.3 mm x 13.2 mm ebatlarında ve 365 gram ağırlığında tasarlanan tablete, 1 GHz saat hızında çalışan Linley JZ4770 platformu güç veriyor.
7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen tabletin ön yüzünde VGA, arka yüzünde 2 MP kamera konumlandırılmış. 8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilen tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi ile donatılmış. 4000 mAh'lik lityum polimer bataryaya ve 0.75 watt ses çıkış güçlü mono hoparlöre ev sahipliği yapan tabletin, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunulacağı belirtilirken diğer pazarlara ilişkin açıklama yapılmadı.
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300 Liraya çift çekirdekli tablerler yok ama. Bilginiz olsun diye yazdım. Çift çekirdekli yazdıkları tabletlerin hepsi Cortex A8.
Bana 300 liralık 1 tane gerçek çift çekirdekli tablet varsa gösterin. Hazır param da varken alayım.
Not: Cortex A9 MP olacak...
eski navigasyon cihazlarına benzemiş ; kalın ve tombul
Gerçekten harikulade bir kombinasyon olmuş.
"1 GHz saat hızında çalışan Linley JZ4770 platformu güç veriyor."
Yaa Allah aşkına. Hayatımda hiç adını bile duymadım. Onu bırak Rockchip vs. gibi merdiven altı üreticilerin adını bile duydum ama Linley JZ4770 te neymiş yaa?
Yani Philips ya. İllâ bir garip bir şey olacak içinde. Yoksa piyasadakiler gibi özellikleri olsa fiyatını normal tutmak zorunda kalırlar. Philips ya hani. Pahalı satacaklar...