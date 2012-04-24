Philips'ten, 7.0-inç ekranlı ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: PI3800

Philips, Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 Ice Cream Sandwich desteğini arkasına alan tableti PI3800'ü duyurdu. 203.2 mm x 123.3 mm x 13.2 mm ebatlarında ve 365 gram ağırlığında tasarlanan tablete, 1 GHz saat hızında çalışan Linley JZ4770 platformu güç veriyor.





7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen tabletin ön yüzünde VGA, arka yüzünde 2 MP kamera konumlandırılmış. 8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilen tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi ile donatılmış. 4000 mAh'lik lityum polimer bataryaya ve 0.75 watt ses çıkış güçlü mono hoparlöre ev sahipliği yapan tabletin, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunulacağı belirtilirken diğer pazarlara ilişkin açıklama yapılmadı.

