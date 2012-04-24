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Philips'ten, 7.0-inç ekranlı ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: PI3800

7 yıl
10,1b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Philips, Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 Ice Cream Sandwich desteğini arkasına alan tableti PI3800'ü duyurdu. 203.2 mm x 123.3 mm x 13.2 mm ebatlarında ve 365 gram ağırlığında tasarlanan tablete, 1 GHz saat hızında çalışan Linley JZ4770 platformu güç veriyor.

7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen tabletin ön yüzünde VGA, arka yüzünde 2 MP kamera konumlandırılmış. 8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilen tablet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi ile donatılmış. 4000 mAh'lik lityum polimer bataryaya ve 0.75 watt ses çıkış güçlü mono hoparlöre ev sahipliği yapan tabletin, dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunulacağı belirtilirken diğer pazarlara ilişkin açıklama yapılmadı.

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E_Aydin35 7 yıl
Phılıps anladı Tv sektöründe bitirdi kendini bu sektöre geldi :p ..:)Şaka maka tasarım anlamında gayet ideal, ayrıca iyi bir fiyat sunarlarsa güzel olur.. Zaten isim arkalarında.
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S.Vettel 7 yıl
300 liraya çift çekirdekli çin malı kaliteli tabletler varken Philips böyle satamaz.
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OverClocK1ng 7 yıl S.Vettel
AKINCI BURAK

300 liraya çift çekirdekli çin malı kaliteli tabletler varken Philips böyle satamaz.

300 Liraya çift çekirdekli tablerler yok ama. Bilginiz olsun diye yazdım. Çift çekirdekli yazdıkları tabletlerin hepsi Cortex A8.

Bana 300 liralık 1 tane gerçek çift çekirdekli tablet varsa gösterin. Hazır param da varken alayım.

Not: Cortex A9 MP olacak...
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Python 7 yıl
Birton çin sitesinde muadilleri tonla kim alır ki ? markası var diyemi ? gitmişler fason biryerde ürettirtmişler üstüne philips bastırtmışlar,pil süresi uzun olsaydı ki eski philips telefonları bilen bilir,15 gün şarjı giden telefonları vardı,4000 mah ile bu nasıl olacak philips tablet olsunda farketmez mantığı ile bir cihaz çıkartmış bunun bence başka esprisi yok.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
ne kadar 100tl mi?
eski navigasyon cihazlarına benzemiş ; kalın ve tombul
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EKE58 7 yıl
1 Ghz tek çekirdek ne üdüğü belirsiz işlemci, 2 mpx kamera, 4000 Mah batarya???
Gerçekten harikulade bir kombinasyon olmuş.
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OverClocK1ng 7 yıl
Var ya. Şu sayfayı açarken kendi kendime "Philips cinstir. Mutlaka bir gariplik yapar" diye düşünmüştüm. Sayfayı açtım, okumaya başladım veee:
"1 GHz saat hızında çalışan Linley JZ4770 platformu güç veriyor."
Yaa Allah aşkına. Hayatımda hiç adını bile duymadım. Onu bırak Rockchip vs. gibi merdiven altı üreticilerin adını bile duydum ama Linley JZ4770 te neymiş yaa?
Yani Philips ya. İllâ bir garip bir şey olacak içinde. Yoksa piyasadakiler gibi özellikleri olsa fiyatını normal tutmak zorunda kalırlar. Philips ya hani. Pahalı satacaklar...
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IceRulez 7 yıl
bebelere balon
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eP_362 7 yıl
Bir Philips kalmıştı zaten tablet çıkartmayan
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