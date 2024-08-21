Espresso makinesi tavsiyesi için en iyi tam otomatik kahve makinesi modelleri (2024)

En iyi espresso makineleri, lezzeti, kıvamı ve aromasıyla mükemmel dengeli shot yapar. Kahvenizi en saf haliyle içmekten hoşlanıyorsanız, üstünde kalın krema tabakası olan, acı veya yanık tadı olmayan bir içecek beklersiniz. Espresso makinesinin yumuşak içim sunması kadar sezgisel kontrol paneliyle kullanımının rahat ve hızlı olması gerekir. Ayrıca kahve içmeden uyanamayanlar için sessiz çalışması da önemli. Peki, 2024’te hangi espresso kahve makinesi alınmalı? Karar veremiyorsanız, profesyonel düzeyde ev tipi tam otomatik kahve makineleri öneri listemize göz atmalısınız.

Tam otomatik kahve makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi espresso makinesi markası sıralamasında Philips, Delonghi, Nespresso ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi espresso, cappuccino, latte makinesi tavsiyesi olarak ise; Philips LatteGo, Delonghi Magnifica Evo ve Siemens EQ modelleri, kahve kalitesi, süt köpürtme performansı ve kullanım kolaylığıyla öneriliyor.

1️⃣ Philips 5400 Serisi Tam Otomatik Espresso Makineleri Tam Boyutta Gör Philips 5400 serisi, kullanıcı yorumları en iyi espresso makinesi. Philips tam otomatik kahve makinesi ile espresso, kahve veya süt bazlı içeceklerle dilediğiniz kahveyi yapabilirsiniz. Philips EP5443/70 modeli, süt ve havayı yüksek hızda karıştırarak ipeksi bir süt köpüğü oluşturur. Yoğunluğunu, kahve sertliğini ve süt miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Philips espresso makinesi, enerji veren Espresso’dan kıvamlı cappuccinoya kadar 12 lezzetli kahve yapabilir. Dayanıklı seramik öğütücüler, kahvenin tüm aromasını ortaya çıkarır. AquaClean su filtresi, kahvenizin kalitesini artırır ve kireç oluşumunu engeller. LatteGo’yu kahve makinesinden kolayca çıkarıp kalan sütü buzdolabında saklayabilirsiniz. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makineleri, espresso, kahve, Americano, cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Sütlü kahve, Caffe Latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso Lungo yapabilir. Kahve özelleştirme seçeneği

12 adımlı öğütücü ayarı

%100 seramik öğütücüler (20.000 fincanlık kahveye dayanıklı)

Ekstra shot özelliği

AquaClean filtre

Sezgisel ekran

Mükemmel sıcaklık ve aroma

Son derece kolay temizlik Philips EP5443/70 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Diğer birçok espresso makinesine kıyasla hem kendi iç temizliği, hem Aqua Clean filtresinin değişimi, hem de başlı başına Latte Go süt sisteminin temizlenmesi inanılmaz kolay. Her bir parçası istenirse bulaşık makinesine de giriyor. Yanında iç aksamının yağlama kremi dahi geldi. Philips kalitesi kendini her yerde belli ediyor. Su sertliğini ölçerek başlıyor, pH çubuğu da içerisinde mevcut. Diğer ayarlamaları size sırayla yaptırıyor. Çekirdek kahveye ek olarak öğütülmüş kahve de yapabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta; öğütülmüş kahveyi mutlaka kişi başı bir kaşık olacak şekilde, tek tek koymak. 2 kişiye yapacağım, 2 kaşık koyuyorum yapılmamalı. Her zaman 1 kaşık konmasına izin veriyor yoksa demlemeyi iptal ediyor. Ayrıca kullanıcı profillerine kahve sertliği, süt ve köpüğünün miktarı kayıt oluyor. Sonuç olarak tam bir fiyat performans ürünü; her şeyiyle öneriyorum. Bir yılda her gün Starbucks’ta filtre kahve, latte vs. içseniz bundan çok daha pahalıya geliyor. Alın, keyfinize göre yapın. ✍🏻 1 yıl önce aldım. Maşallah güzel kahve yapıyor. Espressoyu ristrettoyu yakmadan çok güzel lezzetli yapıyor. Eşim de sütlü olanlara bayılıyor. Yaklaşık 1 yıldır 600 kahve yapmışım. Kahve çekirdeklerini yaklaşık lezzette yapıyor. Yoğunluğunu öğütücü ayarından yapabiliyorsunuz. Benim için ayar 5 güzel. Hayatımda iyi ki almışım dediğim aletlerden biri.

2️⃣ Philips 2200 Serisi Tam Otomatik Espresso Makineleri Tam Boyutta Gör Philips 2200 serisi, espresso kahve makinesi tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka popüler model. En iyi tam otomatik espresso makinesi Philips EP2220/10, buharı dağıtarak cappucino’nuz için kolayca yumuşacık süt köpüğü hazırlamanızı sağlayan süt köpürtücü ile gelir. Sezgisel dokunmatik ekranı kullanarak en sevdiğiniz kahveyi kolayca hazırlayabilirsiniz. My Coffee Choice menüsüyle kahvenizin sertliğini ve miktarını ayarlayabilirsiniz. 12 adım ayarıyla kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz. Philips espresso makinesi, her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema hazırlar. Aroma sızdırmazlık özelliği, kahve çekirdeklerini daha uzun süre taze tutar. Demleme grubunu çıkarıp musluk suyuyla temizleyebilirsiniz. Kireç temizliği yapmanız gerektiğinde de makine hatırlatır. AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve demleyebilirsiniz. Klasik süt köpürtücü ile lezzetli süt köpüğü

Sezgisel dokunmatik ekran

Aroma sertliğini ve kahve miktarını ayarlama

Dayanıklı seramik öğütücü

Aroma Extract sistemi

Aroma sızdırmazlık özelliği

Tamamen çıkarılabilir, temizlenebilir demleme grubu

Otomatik kireç temizleme

AquaClean Philips EP2220/10 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Philips her zaman tercih ettiğim, kalitesiyle yanıltmayan bir markadır ve yine şaşırtmadı, bayıldım. Öncelikle su kaynatma derecesi kaynar denebilecek derecede. Bu özellik harika; kahveniz uzun süre sıcak kalabiliyor. Sadece sıcak su alarak poşet bitki çayı ve çay bile demlenebiliyor. Hem filtre kahve hem de çekirdek kahve özelliğinin olması da tercih edilecek artı bir yönü. 12 tane kahve öğütme ayarının olması da ayrı bir tat katıyor. Kahvenin sertlik ve yumuşaklığı kahvenin özütü isteğinize göre oluyor. Espresso, Latte, Americano hepsi çok güzel, başarılı. Suyunun ve kahvesinin azlığının ve çokluğunun 3 kademeli olarak ayarlanması, az kahve tercih edenler ve çok kahve tercih edenler için güzel tasarlanmış. Temizliği de çok kolay. Makine kendini açıp kaparken de ekstra temizliyor. Makine biraz ses çıkarıyor lakin kahveleri çok kısa sürede hazırladığı için rahatsız etmiyor. Tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz. Gayet yeterli ve başarılı. Dışarıda içtiğimiz kahveleri aratmayacak derece diyebilirim. Teşekkürler. ✍🏻 Bu makine sayesinde dışarıdaki pahalı kahve zincirlerinde içtiğiniz kahveyi evde hazırlayabilirsiniz. Artık dışarıdan ne zaman eve dönsem evin içi mis gibi kahve kokuyor.

3️⃣ Philips 2200 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi Tam Boyutta Gör Philips EP2231/40, espresso kahve makinesi ev tipi model arayanlara tavsiyemizdir. Philips 2200 Serisi tam otomatik espresso makinesi ile tek bir düğmeye dokunarak kolayca espresso, sade kahve ve cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayabilirsiniz. My Coffee Choice menüsü ile kahvenizin ne kadar sert olacağını ve ne miktarda olacağını ayarlayabilirsiniz. Kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz. Makinenin keskin kenarlı öğütücüleri çekirdekten en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür. AquaClean sayesinde kireç temizliğiyle uğraşmadan 5000 fincana kadar kahve yapabilirsiniz. Kolay kullanımlı dokunmatik ekran

Kahve sertliğini ve miktarını ayarlama

Aroma Extract sistemi

3 farklı kahve: Espresso, Normal kahve, Süt bazlı

Temizliği kolay süt sistemi (LatteGo)

AquaClean

Çıkarılabilen ve musluk suyuyla yıkanabilen demleme grubu

Aroma sızdırmazlık özelliği

Siklonik köpürtme teknolojisi Philips EP2231/40 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü çok araştırarak tercih ettim. Dışarıda, kafelerde içilen kahvelerle aynı hatta kaliteli çekirdek kahve çeşitleriyle farklı kahve tatları elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda toz filtre kahve ve toz espresso kahveyle de yapabiliyorsunuz. Kahve yoğunluğunu ve süt miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Kahve çeşitleri için Youtube’dan videolar çok yardımcı oldu. Makine ile çok daha fazla çeşitte kahve yapabiliyorsunuz o yüzden bir üst modele gerek yok. ✍🏻 İki aylık kullanım sonunda kahve içmeyi çok seven biri olarak yazıyorum. Hem çekirdekten taze kahve içme imkanı sunan hem de çekilmiş kahve kullanabileceğiniz 15 bar basınçla harika espresso, cappuccino ve americano yapabileceğiniz kahve makinası. Ancak çok uğraşmak istemeyen varsa latteyi de otomatik yapan bir üst serisini almanızı öneririm. Süt köpürtmesi harika. Makinayı temizlemek de çok basit.

4️⃣ Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi Tam Boyutta Gör Nespresso S85 Atelier, espresso kahve de yapabilen en iyi kapsüllü kahve makinesi. Espresso’dan Latte Macchiato’ya pek çok kahveyi kolayca hazırlayabilirsiniz. Her mutfağa uygun kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan Nespresso Atelier, temizleme konusunda da oldukça pratiktir. Süt köpürtücüsü, su ve kullanılmış kapsül haznesi, damlama tepsisi ve tabanını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Makine, kireç temizleme uyarısı da yapabiliyor. Nespresso kahve makinesi, tek dokunuşla Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino ve Latte Macchiato yapma kolaylığı sağlar. Sıcak kahve tariflerinin yanı sıra buzlu kahveler de deneyebilirsiniz. Hazırlanabilen kahveler: Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Mocha, Latte Macchiato ve Iced Frappe

Kullanılmış kapsül haznesi kapasitesi: 13 kapsül

Çıkarılabilir fincan desteği

Kireç çözme uyarısı

Fincan içi köpürtmeli ve tek dokunuşlu süt sistemi

19 bat basınç sistemi

Enerji tasarruf modu Nespresso S85 Atelier Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kapsülün maliyetli olduğunu saymazsam gerçekten en iyi kahve makinası diyebilirim. Ayrıca tezgahta çok şık ve havalı duruyor. Çok araştırdım, iyi ki Atelier’ı tercih etmişim. Soğuk kahve hiç sevmezdim, denemek için frappe yaptım şok oldum; efsane bir karışım ve tat oldu. Lungo çok iyi, espresso tadı çok iyi. Tabii tat mevzusu hangi kahve markasını tercih ettiğinize göre değişebilir. Kullanımı çok temiz, aşırı pratik. Süt karıştırıcı çubuk kurulumda arkada su tankının içinde bir yere monteli geliyor, yok zannedip aramayın. Süt karıştırıcı çok pratik, çok güçlü. Süt kutusu olmadığı için anlık süt koyup karıştırıyorsunuz, bu da çok sağlıklı. Özetle Nespressonun en iyi ve en klas makinası bu. ✍🏻 Ürünü çok beğendim. Uzun zamandır istiyordum, sonunda aldım. Yanında Nespresso’nun deneme kapsülleri geldi. Kullanımı da basit. Saniyeler içinde çok güzel kahveler yapabiliyorum. Ürünün tasarımı da çok iyi, fazla yer kaplamıyor, gayet kibar. Soğuk kahve de yapıyor. Temizliği de çok kolay. Şimdilik memnunum. Alacak kişilere tavsiye ediyorum.

5️⃣ Karaca Coffee Art 1101 Set Köpürtücülü Espresso Makinesi Tam Boyutta Gör Karaca Coffee Art 1101, ev kullanımı için ideal uygun fiyatlı espresso makinesi arayanlara tavsiyemizdir. Karaca espresso makinesi ile Espresso, Latte, Cappuccino, Americano, Flat White, Cortado, Macchiato, Lungo, Affogato, Ice Latte, Ice Cappuccino ve Ice Americano gibi kahveleri tam kıvamında hazırlayabilirsiniz. Anlık basıncını görmenizi sağlayan basınç göstergesine sahiptir. Espressonuzu tek veya çift doz olarak tercih edebilirsiniz. Buhar çubuğuyla Cappuccino, Latte ve Flat White gibi kahveler için kıvamlı süt köpükleri hazırlayabilir; süt, sıcak çikolata gibi içecekleri ısıtabilirsiniz. Geniş su haznesi ile uzun süre zahmetsizce kahvelerinizi hazırlayabilirsiniz. Fincan ısıtma plakası ile kahve fincanlarınız için ön ısıtma yapabilir, kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Thermoblock ısıtma sistemi ile buhar moduna hızlıca geçiş yapabilir, içeceklerinizi beklemeden en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz. 20 bar basınç gücü

1100w güçlü rezistanslar

1,5 litre geniş su haznesi

Basınç göstergesi

Aynı anda iki fincan doldurma

Tek doz veya çift doz için 2 farklı filtre

Süt köpürtme ve süt ısıtma

Sıcak su çıkışı

Fincan ısıtma

Ergonomik barista kolu

Thermoblock ısıtma sistemi

Çıkarılabilir damlama tepsisi

3 aşamalı koruma Karaca Coffee Art 1101 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Sorunsuz çalışıyor. Kahve kremasını mükemmel çıkarıyor. Ancak süt köpürtme yaparken buhar kolunu sütün içine çok sokmayın, süt yüzeyine değdi değmedi gibi olsun. Buhar düğmesini çok fazla açmayın. Süt kaynarsa sonuç olumsuz oluyor. Sonuç olarak makul bir fiyata alınacak güzel bir espresso makinesi. ✍🏻 Ürün profesyonel olmayan kişilere hitap ediyor. Espresso çektikten sonra her çeşit kahve yapmanız sizin elinizde; ister Cortado isterseniz Affogato bile hazırlayabilirsiniz. Malzeme kalitesi çok iyi. Ben çok memnun kaldım.

6️⃣ Siemens EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve Makinesi Tam Boyutta Gör Siemens EQ300, en beğenilen tam otomatik kahve makineleri arasında. CoffeeDirect kontrol paneli tek tuşla dilediğiniz kahveyi kolayca hazırlamanıza olanak tanır. iAroma sistemi sayesinde Siemens full otomatik espresso makineleri, en yüksek kalitede içecekler hazırlamanıza olanak tanır. milkPerfect sistemi, bardağınızda dilediğiniz yoğunluk ve miktarda süt köpürtme imkanı sunar. İster Latte Macchiato, ister kremsi dokulu bir Cappuccino, ister ekstra sert Espresso, oneTouch fonksiyonu sayesinde Siemens tam otomatik kahve makinesi, tek dokunuşla dilediğiniz kahveyi hazırlama imkanı sunar. Yüksek kalite seramik öğütücü

CoffeeDirect: Tek tuşla dilediğiniz kahveyi seçme imkanı

iAroma System teknolojisi ile optimum hazırlama ve mükemmel tat

MilkPerfect sistemi: Otomatik köpürtme sistemi

oneTouch fonksiyonu ile tek tuşla istenilen kahveyi hazırlama Siemens EQ300 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kesinlikle harika bir makine. Kapuçino ve Macchiato için de başarılı sade kahveler için de… Misafirlerim bayılıyor. Artık dışarıda kahve içelim faslına son verdik. Evde daha güzeli var. ✍🏻 Ürünü bilenlerden ziyade, halen kararsız olanlar için paylaşıyorum; Beklemeyin! Uzun zamandır araştırıyordum, kullanmaya başladıktan sonra almak için çok geç kaldığımı anladım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kısa bir süre sonra çeşitli kahve şurupları da alıp her dem farklı lezzetleri tadıyorsunuz. Kullandığınız sütün yağsız ve ılık olmasına dikkat edin, gerisini ona bırakın. Orta yoğunlukta dahi içimi gayet baskın ve ideal.

7️⃣ Delonghi Magnifica Evo Tam Otomatik Kahve Makinesi Tam Boyutta Gör Delonghi, en iyi tam otomatik kahve makinesi markaları arasında. Özellikle Delonghi Magnifica Evo ECAM290.81.TB modeli, çok tercih ediliyor. Delonghi espresso makinesi, kahve aromasını korumak için çekirdeklerinizi kullanmadan hemen önce öğütür ve bir sonraki fincanınızda aynı tazeliğini sağlamak için ünitede kahve kalıntısı bırakmaz. Tek tuşla çeşitli kahve tarifleri için renkli simgeler içeren, kullanımı oldukça kolay soft touch dokunmatik ekranlı kontrol paneline sahiptir. Özel LatteCrema sistemi, doğru sıcaklıkta uzun süre kalıcı yoğun ve kremsi süt köpüğü ile içeceklerinizi tamamlar. My Latte’yi kullanarak damak zevkinize uygun sütlü ve sade kahveler hazırlayabilirsiniz. Kullanımı kolay renkli, simgeli soft touch panel

Özel LatteCrema sistemi

Tek tuşla 5 içecek

MyLatte ile kişiselleştirilmiş kahveler

Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara ve süt haznesi

Otomatik karaf temizleme fonksiyonu Delonghi ECAM290.81.TB Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün çok güzel. Severek kullanıyoruz. Öğütmesi, kendini temizlemesi, kahve süt miktarını ayarlaması çok güzel. Sıcaklık arttırılınca süt soğuk bile olsa el yakacak kadar sıcak oluyor. Kahve sevenlere tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün 81 modelinden farklı olarak daha az çeşit sunuyor. Öğütücünün çelik olması ve espresso kalitesinden oldukça memnunum. Birkaç önerim var; Makineyi kullanmadan önce sıcak su (hot water) alın, bardağınızı da ısıtmış olursunuz. Böylece daha sıcak kahve içersiniz. İkinci olarak, süt kabının her parçasını belli aralıklarla temizleyin ve sıcak suda bekletin. Böyle yaptığınızda düzenli olarak bol köpüklü cappuccino içebilirsiniz. Üçüncü olarak, cihaz açılırken ve kapanırken kendini temizliyor. Temiz su kullanmanızı hem lezzet hem de makine ömrü için tavsiye ederim. Öğütücü ayarını 2-3 arası kullanıyorum. Son olarak, taze kavrulmuş espressoya uygun çekirdekler kullanın. Çekirdek haznesi 250gr kahve alabilmektedir. Eğer amacınız iyi bir espresso elde etmek ise bu makineyi tavsiye ederim.

8️⃣ Siemens EQ.500 TQ505R09 Tam Otomatik Kahve Makinesi Tam Boyutta Gör Siemens EQ.500, full otomatik kahve makinesi tavsiyesi isteyenlere önerimizdir. Siemens'in geliştirdiği autoMilk Clean özelliği tam otomatik buharlı temizlik sistemi ile her içecek sonrasında devreye girerek hijyen sağlar; sizi süt sistemini her gün temizleme zahmetinden kurtarır. Siemens tam otomatik espresso makinesi ekstra sert kahve sevenler için aromaDouble Shot özelliğine sahiptir. Arka arkaya iki defa öğütme ve demleme işlemi ile aromaDouble Shot fonksiyonu size ideal aromayı sunar. Yüksek kaliteli ceramDrive öğütücü, demleme işlemi sırasında tüm farklı tatların oluşumunu sağlamak amacıyla kahve çekirdeklerini özellikle eşit kıvamda öğütür. iAroma sistemi sayesinde Siemens tam otomatik espresso makineleri en yüksek kalitede içecekler hazırlamanıza olanak tanır. oneTouch DoubleCup fonksiyonu sayesinde dilediğiniz kahveyi tek dokunuşla hazırlayabilir, dilerseniz aynı içecekten aynı anda 2 adet alabilirsiniz. oneTouch fonksiyonu sayesinde tam otomatik kahve makineniz size tek dokunuşla dilediğiniz kahveyi hazırlama imkanı sunar. autoMilk Clean süt temizleme özelliği

Kolay erişilen demeleme ünitesi

AromaDouble Shot fonksiyonu ile aromadan ödün vermeden ekstra sert kahve

Yüksek kalite seramik öğütücü Siemens EQ.500 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Oldukça iyi. Çok araştırma yaparak aldım. Süt köpürtücüsü süt kutusunun içerisine girenler ya da buhar çubuğu olanlar tam olarak istenilen kahve sütü etkisini vermiyor. Bu makinede müstakil bir süt haznesi olduğu için daha profesyonel bir kahve deneyimi oluyor. Tüm ev eşyalarında olduğu gibi SIEMENS markası bu üründe de mükemmel. Kesinlikle düşünmeden ve farklı makinelere bakmadan alabilirsiniz. ✍🏻 Parasının hakkını sonuna kadar veren bir makine. Türkçe menüsüyle kullanımı ve kahve yapması son derece basit. Espresso, caffe crema, cappuccino, latte macchiato, espresso macchiato, flat white ve americano yapabiliyor. Kahvenin sıcaklığından da memnun kaldım. Tavsiye ederim, pişman olmazsınız.

9️⃣ Delonghi Magnifica Evo ECAM290.81.TB Tam Otomatik Espresso Makinesi Tam Boyutta Gör Delonghi Magnifica Evo ECAM290.81.TB modeli, en iyi cappuccino, latte makinesini arayanlara tavsiyemizdir. Delonghi tam otomatik espresso makinesi, kahve çekirdeklerinden veya öğütülmüş kahveden lezzetli ve aroma korumalı bir şekilde kahveler hazırlamanızı sağlar. Tem demlemeyle iki fincana kadar kahve servisi yapabilir. 13 farklı öğütme ayarıyla kişisel damak zevkinize göre değişebilen kahve demleme şekilleri sunabilir. Makine, kahve aromasını korumak için çekirdekleri kullanmadan hemen önce öğütür ve bir sonraki fincanınızda aynı tazeliği sağlamak için ünitede kahve kalıntısı bırakmaz. Otomatik LatteCrema sistemiyle mükemmel sıcaklıkta kremsi, yoğun, uzun süre kalıcı süt köpüğü yapar. Kullanımı oldukça kolay soft touch dokunmatik ekranlı kontrol paneli

Tek dokunuşla sütlü ve sade kahve hazırlama

My Latte ile kişiselleştirilmiş içecek oluşturma

Otomatik LatteCrema sistemiyle mükemmel süt köpüğü

Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara ve süt karafı

Otomatik temizleme fonksiyonu Delonghi ECAM290.81.TB Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Öncelikle çok detaylı araştırmalarım sonucunda bu cihazda karar kıldım. 2 gündür yaptığım tüm kahvelerden çok keyif aldım. Çok su harcadığı ile ilgili eleştiriler var ancak temizlik bir kahve makinesinin her şeyidir. Her açılışta ve kapanışta kendini temizlediği için su harcıyor. Bu çok güzel bir özellik, makinenin de ömrünü uzatıyor. En iyi ikinci özelliği; öğütücüsünün çelik olması. Sütlü kahve sevmeyen ben süt kremasına bayıldım. Görsel olarak da oldukça şık. Mutfağın havasını değiştirdi. ✍🏻 Almak isteyenler hiç düşünmeden alsın derim. Çok uzun araştırmalar sonucu karar vermiştim, çok memnun kaldım. Kullanımı çok kolay. Sütlü kahvelerde diğer markalar gibi soğuk vermiyor kahveyi, gayet sıcak. (Benim için çok önemliydi) Sütsüz yapılan kahveleriniz resmen kaynıyor. Süt köpürtme kısmı sütü krema haline getiriyor. Çok başarılı. Kısacası ev için çok ideal. Püf nokta; Köpürtme yapan aparatları sürekli temiz tutun.

🔟 Saeco GranAroma Deluxe SM6685/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi Tam Boyutta Gör Saeco GranAroma Deluxe, ev tipi tam otomatik kahve makinesi arayanlara önereceğimiz bir başka model. Saeco espresso makinesi ile klasik içeceklerden özel kahvelere kadar 18 kahve çeşidi hazırlayabilirsiniz. Coffee Maestro, demleme ayarlarını istediğiniz tat profiline göre otomatik olarak ayarlar. Aroma Extract, demleme sıcaklığı ile aroma arasındaki dengeyi sağlar. Coffee Equalizer, kahve, set ve köpük ayarlarını tercihinize göre yapmanızı sağlar. Tek bir dokunuşla en sevdiğiniz kahve tariflerini tek ya da double shot olarak tüketebilirsiniz. Bakım kontrol panelinden su seviyesini ve AquaClean filtre durumunu takip edebilirsiniz. Dahili WiFi özellikli kontrol paneli

5 inç dokunmatik ekran

18 kahve çeşidi

6 farklı kullanıcı profili

Tat profili

Otomatik kahve kişiselleştirme

Harici süt haznesiyle yoğun ve ipeksi süt köpüğü

Otomatik temizleme

%100 seramik öğütücüler Saeco SM6685/00 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Saeco yıllardır, dünyanın ve italyanın en prestijli kahve makinası üreticilerindendir. Birçok kahve sisteminin patenti bu firmadadır. Menüsünün kullanımı ve şıklığı beklediğimden başarılı. Kahvelerin sıcaklığı ve lezzeti oldukça başarılı. Her şeyi bir iki dokunuşla ayarlamak mümkün. Dış kaplamaları çok şık kaliteli ve sade ama güçlü ve premium bir duruşu var. Ekranın büyüklüğü, dokunmatiği ve animasyonları zaten çok şık. Kendini temizleme ,WiFi bağlantısı, 18 değişik kahve ayarı, hepsi çok güzel çalışıyor hatta ilginç biçimde kahveleri sanki daha rafine daha kıvamlı lezzetli yapıyor. Severek kullanmaya devam edeceğiz gibi. ✍🏻 Saeco, Türkiye’de Philips güvencesi altında dünyanın ileri gelen kahve makinesi üreticisidir. Makine diğer otomatik espresso makinelerine göre daha kullanılabilir, çıkarttığı içecekler daha profesyonel makinelere eşdeğerdir. Kısaca evde kullanılabilecek en iyi makinelerden biridir. WiFi bağlantısı sadece güncelleme ve filtre bakım malzemeleri için sitelere yönlendiriyor, onun harici telefonla bağlantı özelliği yok. Espresso’yu krema ayarını tutturduktan sonra çok güzel çıkartıyor.

"Türk kahvesinin lezzeti başka diyenler için, en iyi Türk kahve makineleri burada!"

En iyi filtre kahve makinesi önerileri 1 yıl önce eklendi

Espresso makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Makine tipi: Tam otomatik, manuel, yarı otomatik Kullanım kolaylığı: Kahve hazırlama ve kontrol paneli Kahve öğütücü özelliği olmalı Süt köpürtme performansı Temizleme kolaylığı Fincan kapasitesi Otomatik kapanma

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