Espresso makinesi tavsiyesi için en iyi tam otomatik kahve makinesi modelleri (2024)

En iyi espresso makineleri, lezzeti, kıvamı ve aromasıyla mükemmel dengeli shot yapar. Kahvenizi en saf haliyle içmekten hoşlanıyorsanız, üstünde kalın krema tabakası olan, acı veya yanık tadı olmayan bir içecek beklersiniz. Espresso makinesinin yumuşak içim sunması kadar sezgisel kontrol paneliyle kullanımının rahat ve hızlı olması gerekir. Ayrıca kahve içmeden uyanamayanlar için sessiz çalışması da önemli. Peki, 2024’te hangi espresso kahve makinesi alınmalı? Karar veremiyorsanız, profesyonel düzeyde ev tipi tam otomatik kahve makineleri öneri listemize göz atmalısınız.

Tam otomatik kahve makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi espresso makinesi markası sıralamasında Philips, Delonghi, Nespresso ve Siemens öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi espresso, cappuccino, latte makinesi tavsiyesi olarak ise; Philips LatteGo, Delonghi Magnifica Evo ve Siemens EQ modelleri, kahve kalitesi, süt köpürtme performansı ve kullanım kolaylığıyla öneriliyor.

1️⃣ Philips 5400 Serisi Tam Otomatik Espresso Makineleri

Tam Boyutta Gör Philips 5400 serisi, kullanıcı yorumları en iyi espresso makinesi. Philips tam otomatik kahve makinesi ile espresso, kahve veya süt bazlı içeceklerle dilediğiniz kahveyi yapabilirsiniz. Philips EP5443/70 modeli, süt ve havayı yüksek hızda karıştırarak ipeksi bir süt köpüğü oluşturur. Yoğunluğunu, kahve sertliğini ve süt miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Philips espresso makinesi, enerji veren Espresso’dan kıvamlı cappuccinoya kadar 12 lezzetli kahve yapabilir. Dayanıklı seramik öğütücüler, kahvenin tüm aromasını ortaya çıkarır. AquaClean su filtresi, kahvenizin kalitesini artırır ve kireç oluşumunu engeller. LatteGo’yu kahve makinesinden kolayca çıkarıp kalan sütü buzdolabında saklayabilirsiniz. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makineleri, espresso, kahve, Americano, cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Sütlü kahve, Caffe Latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso Lungo yapabilir.

Kahve özelleştirme seçeneği

12 adımlı öğütücü ayarı

%100 seramik öğütücüler (20.000 fincanlık kahveye dayanıklı)

Ekstra shot özelliği

AquaClean filtre

Sezgisel ekran

Mükemmel sıcaklık ve aroma

Son derece kolay temizlik

Philips EP5443/70 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Diğer birçok espresso makinesine kıyasla hem kendi iç temizliği, hem Aqua Clean filtresinin değişimi, hem de başlı başına Latte Go süt sisteminin temizlenmesi inanılmaz kolay. Her bir parçası istenirse bulaşık makinesine de giriyor. Yanında iç aksamının yağlama kremi dahi geldi. Philips kalitesi kendini her yerde belli ediyor. Su sertliğini ölçerek başlıyor, pH çubuğu da içerisinde mevcut. Diğer ayarlamaları size sırayla yaptırıyor. Çekirdek kahveye ek olarak öğütülmüş kahve de yapabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta; öğütülmüş kahveyi mutlaka kişi başı bir kaşık olacak şekilde, tek tek koymak. 2 kişiye yapacağım, 2 kaşık koyuyorum yapılmamalı. Her zaman 1 kaşık konmasına izin veriyor yoksa demlemeyi iptal ediyor. Ayrıca kullanıcı profillerine kahve sertliği, süt ve köpüğünün miktarı kayıt oluyor. Sonuç olarak tam bir fiyat performans ürünü; her şeyiyle öneriyorum. Bir yılda her gün Starbucks’ta filtre kahve, latte vs. içseniz bundan çok daha pahalıya geliyor. Alın, keyfinize göre yapın.

✍🏻 1 yıl önce aldım. Maşallah güzel kahve yapıyor. Espressoyu ristrettoyu yakmadan çok güzel lezzetli yapıyor. Eşim de sütlü olanlara bayılıyor. Yaklaşık 1 yıldır 600 kahve yapmışım. Kahve çekirdeklerini yaklaşık lezzette yapıyor. Yoğunluğunu öğütücü ayarından yapabiliyorsunuz. Benim için ayar 5 güzel. Hayatımda iyi ki almışım dediğim aletlerden biri.