Mutfak robotu tavsiyesi arayanlara en iyi mutfak robotları (2023)

- En iyi mutfak robotları 💯
- 1️⃣ Fakir Mr Chef Quadro
- 2️⃣ Arzum Soprano Max AR1004
- 3️⃣ Karaca Flamingo
- 4️⃣ Arzum AR1044 Prostar 1000
- 5️⃣ Fakir Culina Chef
- 6️⃣ Karaca Pro-Multimax
- 7️⃣ Grundig RHB K 4050
- 8️⃣ Arnica Prokit 444 Mini
- 9️⃣ Tefal 5 Second Chopper Maxi Kit K13210
- 🔟 Karaca Mastermaid Power 10 In 1
- 11. Bosch MultiTalent 3
- 12. Philips ProMix HR2546/00
- Mutfak robotu alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- 1. Kalite 💱
- 2. Ebatlar 📐
- 3. Temizlik 🧹
- 4. Fiyat 💲
- 5. Yetenekler 🛠️
- Yorumlar
Lezzetli yemekler, kekler, ekmekler veya pürüzsüz içecekler hazırlamak istiyorsunuz ancak bunu en kısa yoldan ve zahmetsiz bir şekilde mi yapmak istiyorsunuz? O halde ihtiyacınız olan şey mutfak robotları diyebiliriz. Mutfak robotu setleri, artık evlerin vazgeçilmez yardımcı aletleri arasına girmiş durumda. Onlarca mutfak robotu markaları ve yüzlerce model arasından en iyi mutfak robotu seçimini yapmak ise hayli zor olabiliyor. En iyi mutfak robotu hangisi? diye soranlara yönelik hazırladığımız mutfak robotu tavsiyeleri karşınızda:
|Marka - Model 🤖
|Fiyat 🏷️
|Fakir Mr Chef Quadro
|1.879 TL
|Arzum Soprano Max AR1004
|1.299 TL
|Karaca Flamingo
|1.378 TL
|Arzum AR1044 Prostar 1000
|2.389 TL
|Fakir Culina Chef
|4.809 TL
|Karaca Pro-Multimax
|1.199 TL
|Grundig RHB K 4050
|1.081 TL
|Arnica Prokit 444 Mini
|1.115 TL
|Tefal 5 Second Chopper Maxi Kit K13210
|1.434 TL
|Karaca Mastermaid Power 10 In 1
|4.799 TL
|Bosch MultiTalent 3
|4.599 TL
|Philips ProMix HR2546/00
|1.551 TL
Mutfak robotu seti yorumları dikkate alındığında; en iyi mutfak robotu markaları sıralamasında Fakir, Arzum ve Karaca bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek mutfak robotu tavsiyesi olarak ise Fakir Mr Chef Quadro, Arzum Soprano Max AR1004 ve Karaca Flamingo modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Fakir Mr Chef Quadro
Fakir Mr Chef Quadro Blender Set’in performansı, çelik çırpma teli, çelik blender ayağı, ölçü kabı, rendeleme aparatı, dilimleme aparatı ve çelik doğrayıcı gibi zengin aksesuarlarıyla sağlanıyor. 2 kademeli hız ayarı ve Turbo modu, kullanıcıların istedikleri hızda ve hızlıca işlem yapmalarını sağlıyor. Ayrıca, 1000 W çalışma gücü sayesinde hızlı ve etkili sonuçlar elde edebiliyorsunuz. 1500 ml geniş kapasitesi, büyük aileler için idealdir ve lezzetli yemekler hazırlamak için yeterli alan sunuyor. Eğer en iyi doğrayıcı robot arıyorsanız bu ürüne bakmanızı öneririz. Ek olarak büyük mutfak robotları arayanlar için de ürün gayet ideal.
Fakir Mr Chef Quadro Blender Set, ergonomik tasarımı ile kolayca kavranabilir ve kullanımı son derece basit. Kaymaz tabanı sayesinde herhangi bir hızda çalışırken stabil bir şekilde duruyor ve bu da güvenliği artırıyor.
- 2 kademeli hız ayarı
- 1000 W güç
- Turbo fonksiyonu
- 900 ml ölçü kabı haznesi
- 1500 ml doğrayıcı haznesi
- 4 adet bıçak
- Buz kırabilme
- Güvenli kullanım kilidi
Fakir Mr Chef Quadro kullanıcı yorumları 💭
👨 Fakir gerçekten kalitesini konuşturmuş. Birincisi ürün çok kaliteli. İkincisi motorun sesi tiz değil bu yüzden rahatsız etmiyor. Parçalama kısmını nasıl çözdüklerini anlamadım ama domatesi rondoladığım zaman hızla yukarılara falan atmadığı için hepsi eşit parçalandı hiç büyük parça kalmadı.
👩 Ürün oldukça iyi. Zaten diğer alışveriş sitelerinde de en çok satan yabancı marka robot bu. Ancak tek başınıza yaşıyorsanız fazla büyük geliyor; sonradan küçük bir doğrayıcı almak istiyor insan.
2️⃣ Arzum Soprano Max AR1004
- 1000 W motor gücü
- 800 ml ölçü kabı haznesi
- Turbo Fonksiyonu
- 1,5 lt Doğrayıcı Hazne Kapasitesi
- Hız kademesi yok
- Çift bıçak ve doğrayıcı
- Çırpıcı, rendeleme, dilimleme, doğrama
Arzum Soprano Max AR1004 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü yorumlarını okuyarak almaya karar verdim, iyi ki almışım gerçekten şahane bi robot. Saniyeler içinde tüm işinizi görüyor. Haznesi tencere gibi kocaman. Havucu çok iyi kesiyor.
👩 8 yıldır aynı ürünü kullanıyordum, çok memnundum. Ürünüm yeni bozuldu parça değişimi yapmak yerine aynı ürününün yenisini aldım Arzum kalitesi.
3️⃣ Karaca Flamingo
- 1500 W güçlü motor
- 1,5 lt kapasiteli doğrama haznesi
- 1 lt kapasiteli çırpıcı haznesi
- 5 fonksiyonlu (doğrama, rendeleme, çırpma ve el blender)
- Çift taraflı paslanmaz çelik bıçak
- Paslanmaz çelik çırpma telleri
- Hafif karışımlar için balon çırpıcı
- Isıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderi ve çırpıcı
- Max Touch teknolojisi
Karaca Flamingo kullanıcı yorumları 💭
👨 Mutfakta olmasa olmazlardan biri. Çok güzel bir ürün, herkese tavsiye ederim. Çok güzel ve kullanışlı
👩 O kadar güzel bir ürün ki. Anneme aldım 3sn de parçalıyor her şeyi haznesi büyük. Çok kaliteli bir ürün hiç düşünmeyin alırken.
4️⃣ Arzum AR1044 Prostar 1000
- 1000 W motor gücü
- Narenciye sıkacağı
- Katı meyve sıkacağı
- Rendeleme/dilimleme
- Pulse fonksiyonu
- 25 seviye hız ayarı
- Hamur yoğurma ve çıprma araparı
- 1,75 litre sürahi blender
- 1 litre hazne
Arzum AR1044 Prostar 1000 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok güzel. Normal blenderdan mutfak robotuna geçtim, ilk robotum bu, çok memnun kaldım.
👩 Çok kullanışlı ve pratik. Fiyatının üstünde bir kalitede, çok severek kullanıyorum.
5️⃣ Fakir Culina Chef
Fakir Culina Chef Mutfak Robotu, işlevsel karıştırma aparatlarıyla çırpma, yoğurma ve karıştırma gibi iytiyaçları karşılıyor. 1000 W çalışma gücü ve 5 litre kapasitesiyle hamur işlerinizde el değmiş gibi lezzetli sonuçlar almanızı sağlıyor. Paslanmaz çelikten üretilen karıştırma haznesi dayanıklılık gösterirken, kulpları sayesinde rahatça taşımanıza ve kullanmanıza olanak tanıyor. Ayrıca, eliptik karıştırma tekniğiyle kol gücü gerektirmeden ve elinizi kirletmeden istediğiniz kıvamda hamur hazırlamanıza yardımcı oluyor. Çift kancalı yoğurma mekanizması ve 5 litrelik hazne kapasitesiyle tüm malzemelerinizi yüksek performansla karıştırmanıza imkan tanırken 6 farklı hız ayarıyla istediğiniz kıvamda ürünler hazırlayabiliyorsunuz.
- 6 farklı hız ayarı
- 1000 W güç
- 5 Lt hazne kapasitesi
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Çırpma, yoğurma ve karıştırma aparatı
Fakir Culina Chef kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün diğer marka ürünlere nazaran çok daha aparat barındırıyor içerisinde. Diğer markalarda tek adet yoğurma haznesi bulunurken bunda paslanmaz çelik ve cam haznesi, hamur yoğurma aparatında çift aparatla işlemi en yüksek seviyeye çıkarması ve ürünün diğer markalara nazaran uygun oluşu ürünü tercih etme sebebim.
👩 Ürünü ekmek hamuru yapmak için aldım. Kesinlikle verilen parayı hakkediyor. Son derece kabarık ipeksi bir hamur elde ettim ürün sayesinde.
6️⃣ Karaca Pro-Multimax
- 2000W güçlü motor ile rahat doğrama, çırpma ve parçalama
- 1,5 L hazne kapasitesi
- 800 ml kapasiteli karıştırma kabı
- Özel tasarlanmış tırtıklı bıçaklar ile buz kırma özelliği
- Çizilmeyi önleyici yüzük aparatı sayesinde çorbaları tencerede karıştırma imkanı
- Çift taraflı paslanmaz çelik bıçakları ile et, soğan, sebze ve meyveleri doğrayabilme
- İkili çelik mikser ucu
- Dilimleme ve rendeleme fonksiyonları için 2 farklı paslanmaz çelik diski
- Isıya dayanıklı blender ayağı
- Turbo fonksiyonu
Karaca Pro-Multimax kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten çok iyi 1 aylık kullanım sonucunda inanılmaz memnunum. Bütün şişe domatesleri bununla kısa sürede hallettik. Haznesi yeterli genişlikte, bıçakları da güzel kesiyor. Tavsiye ederim.
👩 Çok kullanışlı bir ürün. İhtiyacı olan düşünmeden almalı.
7️⃣ Grundig RHB K 4050
- 1500 W motor gücü
- Çok fonksiyonlu
- 4 bıçaklı paslanmaz sistem
- 1,7 litrelik hazne
- 2 kademeli hız ayarı
- Tek tuşla kontrol
- Blender, çırpıcı, doğrayıcı kabı, doğrayıcı ve ölçü abı
Grundig RHB K 4050 kullanıcı yorumları 💭
👨 İlk defa Grundig marka bir ürün aldım. Birkaç gündür kullanıyorum ama iyi ki almışım. Haznesi baya büyük.
👩 1500 watt olması urunu almamda çok etkili oldu. Bu kadar güçlü bir blender daha önce kullanmamıştım. Çorbaları pürüzsüz, ipek gibi yapıyor.
8️⃣ Arnica Prokit 444 Mini
- 600 W motor gücü
- 2 farklı hız ve pulse seçeneği
- Dilimleme - rendeleme
- Parçalayıcı bıçak
- Hamur karıştırma
- 1 litre kapasiteli hazne
- Emniyet kilit sistem
Arnica Prokit 444 Mini kullanıcı yorumları 💭
👨 Hiç tereddütsüz alabilirsiniz. 8 ay önce aldık gayet de memnunuz.
👩 Öncelikle ürün tam istediğim gibi ufak mutfağımda çok yer kaplamadı. Kullanımı kolay ve yeterince güçlü bir motoru var, ben beğendim.
9️⃣ Tefal 5 Second Chopper Maxi Kit K13210
- Patentli bıçak sistemi
- Manuel Boost sistemli çekme mekanizması
- Dilimleme, kesme, doğrama, karıştırma
- Buz Kırma, Güvenlik kilidi
- 900 Ml hazne
Tefal 5 Second Chopper Maxi Kit K13210 kullanıcı yorumları 💭
👨 Sık sık kullanıyorum. Sorunsuz ürün. Havuç, turp gibi sert ürünlerde bile sorun yaratmadı.
👩 Ürünü çok beğendim hem üstten hem de alttan sıyırma aparatı çıkıyor içinden. 900 ml çok ideal. Tavsiye ederim
🔟 Karaca Mastermaid Power 10 In 1
- 2000W motor gücü
- 1500 ml’lik hazne
- 10 farklı aparatı ile doğrama, karıştırma, öğütme, rendeleme, dilimleme, yoğurma ve çırpma
- Çift katlı, 4 kanatlı doğrayıcı bıçaklar
- 1000 ml hazneli blender sürahi
- Öğütücü aparatı ile kahve ve baharatları farklı seviyelerde çekebilme
- Yumurta çırpma aparatı
- Hamur yoğurma aparatı
- 5 farklı paslanmaz çelik rende başlığı
- Kaydırmaz ayaklar
- Aparatlar bulaşık makinesinde yıkanabilir ve pratik şekilde sökülüp takılabilir
Karaca Mastermaid Power 10 In 1 kullanıcı yorumları 💭
👨 Tek kelimeyle harika gerçekten artık mutfaktaki küçük yardımcım. Shake ve buz kırma özelliği çok iyi. Doğrayıcı rende özelliği ve bıçakları sağlam.
👩 Ürün aşırı güçlü. 2 bıçağı bile çok iyi iş görüyor. Sürahisi ve baharat öğütücüsü de süper.
11. Bosch MultiTalent 3
- 800 W motor gücü ve iki hız ayarı
- Çok fonksiyonlu 6’lı bıçak
- Buz kırma özelliği
- 2.3 lt hazne
- 1 litre kapasiteli polikarbon karıştırma kabı
- Kahve çekirdeği, sert peynir çeşitleri, baharat, taneli yemişler vb. şeyler için özel bıçak
- Çift taraflı 2şer adet dilimleme ve rendeleme diski
Bosch MultiTalent 3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok iyi bir ürün. İhtiyacım olduğunda hemen açıp kullanıyorum, pratik ve çoklu iş yapıyor. Bosch’ tan şaşmayın ömürlük kendisi.
👩 Muazzam. Her fonksiyonunu gelir gelmez denedim ve iyi ki aldım dedim. Daha pahalı markaları da kullanmış biri olarak bunu öneriyorum
12. Philips ProMix HR2546/00
- 700 W motor gücü
- XL doğrayıcı
- İkili çırpıcı
- 2 adet hız ayarı
- Turbo modu
- Pratik kullanım
Philips ProMix HR2546/00 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün güzel. Doğrama kabı el ile tutulup çalışılacak şekilde dizayn edilmiş. Gayet sessiz kullanışlı.
👩 Ürün güzel, pratik ve önceki kullandığımdan çok daha sessiz. Harıl harıl bir çalışması yok, kullanımı kolay 🤩
Mutfak robotu satın alma rehberimizin sonuna doğru gelmiş durumdayız. Bu içeriğimizde en iyi mutfak robotu markaları ve onların ürünlerine yer vermeye çalıştık. Mutfakların artık vazgeçilmezi haline gelen bu araçlardan yukarıda da dediğimiz gibi yüzlerce farklı model bulunuyor. Hangisini tercih edileceğini tespit etmek kimi zaman zor olabiliyor. İnsanlar bazen en çok tercih edilen mutfak robotu modellerini almak istiyor bazen de doğrudan araştırmak istiyor. Bu yazımızın amacı da sizlere en iyi modelleri sunmak.
Mutfak robotu alırken nelere dikkat edilmeli ❓
1. Kalite 💱
Mutfak robotu satın alırken öncelikle alacağınınız ürünün bilindik bir marka olmasına özen gösterin. Ucuz ürünler veya hiç duyulmamış firmalar muhtemelen en olmadık yerde sizi yolda bırakacaktır. Kalite sadece marka değil elbette; kullanım kolaylığı, ergonomi ve malzeme kalitesi de önemli.
2. Ebatlar 📐
İkinci olarak ise alacağınız ürünün ebatlarına bakmanız önemli. Mutfağınız geniş olmayabilir veya mutfak robotunun çok fazla alan kaplamasını istemiyorsunuzdur, dolayısıyla daha kompakt ürünlere yönelmeniz gerekir. Ancak şunu unutmayın: Ürünün boyutu küçükse doğrama haznesi de küçüktür. Aynı şekilde ürün büyükse hazneleri de büyüktür. Eğer geniş bir aileyseniz büyük ürünleri almak doğru karar olabilir.
3. Temizlik 🧹
Mutfak robotları çalışma prensipleri nedeniyle çok çabuk kirleniyorlar. Evet, tüm doğrama veya yoğruma gibi işleri çok hızlı yapıyorlar ancak aynı zamanda temizlenmeleri de gerekiyor. Bu nedenle bulaşık makinesinde yıkamaya uygun mutfak robotlarını tercih etmeniz gerekebilir.
4. Fiyat 💲
Elbette her elektronik üründe olduğu gibi en önemli şey bu kategoride de fiyat. Mutfak robotu fiyatları geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ürünün boyutu, özellikleri, kalitesi ve hatta rengi fiyat üzerinde ciddi şekilde etkili. Bu nedenle önce ihtiyacınız olan şeyleri tespit etmek sonra da bu ihtiyacı karşılayan en dengeli ürünü bulmak önemli. Aksi takdirde ihtiyacınız olmayan şeylere fazla para verebilir veya ihtiyacınızı karşılamayan ürünler satın alabilirsiniz.
5. Yetenekler 🛠️
Her mutfak robotu aynı özelliklerde değil. Örneğin bazılarının motoru oldukça güçlü bazılarınınki ise güçsüz ama sessiz. Ayrıca doğrama kaplarının kapasitesi, bıçaklarının özellikleri, kesim veya doğrama modları gibi pek çok seçenek bulunuyor. Dediğimiz gibi ihtiyacınızı karşılayacak özellikleri hedeflemek satın almada en doğru yoldur.
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.