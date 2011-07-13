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Photovine uygulaması için kayıt sistemi de açıldı

7 yıl
1,8b
1
3
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce sizlere duyurduğumuz haberimizde Google’ın Photovine adında fotoğraf paylaşımını temel alan ve iPhone modelini hedefleyen bir hizmetin internet sitesini yayına aldığını duyurmuştuk.

Öğle saatlerinde ise siteye istek butonu ve kısa bir video tanıtımı eklendi. İstek butonu şimdilik siteye kayıt olmak için değil sadece davetiye talep etmek için kullanılıyor. Video tanıtım ise hizmet hakkında daha açıklayıcı bilgiler içeriyor.

Video genelinde sadece iPhone modeli kullanılmış. Bu da uygulamanın iOS cihazlarına yönelik olacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Uygulama, etiketlemeyi baz alan bir paylaşım hizmeti sunuyor. Farklı adlarla etiketlediğiniz fotoğraflarınız diğer kullanıcılar tarafından aynı isimle etiketlenmiş fotoğraflar varsa onlarla birleştiriliyor.

Bu şekilde adeta bir sarmaşık gibi etiket grubu artarak büyüyor. Bu yöntem daha önce fotoğraf paylaşım platformu Flickr tarafından kullanılmıştı. Ancak Google konuya biraz daha eğlence açısından yaklaşıyor.

Google hizmet hakkında sadece bir paylaşım platformu olduğunu söylemekle yetiniyor ve başka bir bilgi vermiyor. Davetiye talebinde bulunanlara ise davetiyelerin ay içinde yavaş yavaş dağıtılmaya başlanacağını anlatan bir mail gönderiliyor. 

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jibe 7 yıl
Site tasarımı ve reklam videosu retro olmuş gerçekten bu arada adamlar her mobil platforma hitap etmek istiyor iphone reklamı yapsa ne olur ki sadece android kullancılarınamı hitap etsinler?
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4Crumby 7 yıl
ya bişey merak ediyorum bu google mal mı o kadar androd telefonlar üretiyo photovine da ana ekranda iphone çıkıyo yaptıgı yanlıs bi olay degil mi :D
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Anthony John Soprano 7 yıl 4Crumby
4Crumby

ya bişey merak ediyorum bu google mal mı o kadar androd telefonlar üretiyo photovine da ana ekranda iphone çıkıyo yaptıgı yanlıs bi olay degil mi :D




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