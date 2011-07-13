Photovine uygulaması için kayıt sistemi de açıldı

Kısa süre önce sizlere duyurduğumuz haberimizde Google’ın Photovine adında fotoğraf paylaşımını temel alan ve iPhone modelini hedefleyen bir hizmetin internet sitesini yayına aldığını duyurmuştuk.





Öğle saatlerinde ise siteye istek butonu ve kısa bir video tanıtımı eklendi. İstek butonu şimdilik siteye kayıt olmak için değil sadece davetiye talep etmek için kullanılıyor. Video tanıtım ise hizmet hakkında daha açıklayıcı bilgiler içeriyor.





Video genelinde sadece iPhone modeli kullanılmış. Bu da uygulamanın iOS cihazlarına yönelik olacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Uygulama, etiketlemeyi baz alan bir paylaşım hizmeti sunuyor. Farklı adlarla etiketlediğiniz fotoğraflarınız diğer kullanıcılar tarafından aynı isimle etiketlenmiş fotoğraflar varsa onlarla birleştiriliyor.





Bu şekilde adeta bir sarmaşık gibi etiket grubu artarak büyüyor. Bu yöntem daha önce fotoğraf paylaşım platformu Flickr tarafından kullanılmıştı. Ancak Google konuya biraz daha eğlence açısından yaklaşıyor.





Google hizmet hakkında sadece bir paylaşım platformu olduğunu söylemekle yetiniyor ve başka bir bilgi vermiyor. Davetiye talebinde bulunanlara ise davetiyelerin ay içinde yavaş yavaş dağıtılmaya başlanacağını anlatan bir mail gönderiliyor.