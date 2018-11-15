Pickup sınıfının üstü açılabilen ilk üyesi Jeep Gladiator ve sızdırılan özellikleri

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Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen 2020 Jeep Gladiator, tanıtıma günler kala ilk resmi görselleriyle karşımızda. Wrangler’ın merakla beklenen pickup versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz araç, ismini 60’lı yılların Jeep Gladiator modelinden alıyor. Jeep’in “sınıfının en yetenekli üyesi” olarak tanımladığı pickup modeliyle ilgili neler biliyoruz gelin hep birlikte bir göz atalım.

2020 Jeep Gladiator, çok da sürpriz olmayan bir biçimde tasarımının büyük kısmını Wrangler modelinden alıyor. Fakat A sütunundan geriye doğru gidildikçe pickup modelinin kendine has detayları ortaya çıkmaya başlıyor. Gladiator’un en dikkat dikkat çekici noktası arka bölümdeki kabini ve çelik malzemeden üretilen 1524 mm uzunluğundaki yatak oluyor. Bu alanda entegre bağlama noktaları ve harici bir güç kaynağının bulunduğu da kulağımıza gelen bilgiler arasında.

Tavan bölümü açılabilecek

2020 Jeep Gladiator’un kendine has özellikleri değişime uğramış arka tamponda ve stop lambalarında devam ediyor. Şirketin merakla beklenen pickup modeli, Wrangler’ın çıkarılabilir tavan anlayışını devam ettirerek sınıfında önemli bir değişikliğe imza atıyor. Gladiator’un “sınıfının gerçek anlamda üstü açılabilen tek üyesi” olduğunu belirten yetkililer, aracın soft top ve hard top versiyonlarıyla satın alınabileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra müşterilerin pek çok farklı kapı, tavan ve ön cam kombinasyonu arasından seçim yapabileceği de söyleniyor.

Teknik değerler

Kaputun alt bölümünde ise 3.6 litrelik V6 üniteden söz ediliyor. 285 hp güç ve 352 Nm torka sahip bu motor, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla eşlenebilecek. 2020 yılında bu ünitenin yanına 3.0 litrelik EcoDiesel V6 motor da eklenecek. 260 hp güç ve 598 Nm torka sahip bu ünite yalnızca 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışacak. Aracın çekiş kapasitesinin 3.470 kg, yük kapasitesinin ise 725 kg olduğu da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

28 Kasım tarihinde kapılarını açacak olan Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılacak 2020 Jeep Gladiator’un 2019’un başlarında satışa çıkması bekleniyor.