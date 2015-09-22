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Pico Casette ile kartuşlu oyunlar geri dönüyor

3 yıl
2b
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3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pico Casette ile kartuşlu oyunlar geri dönüyor

Bir nesil için oyun oynamak demek oyun kartuşlarına sahip olmak demekti. Atari dönemlerinde en vazgeçilmez unsurlardan birisi olan oyun kartuşları şimdi Pico Casette ile farklı bir bakış açısı ile geri geliyor. 

Japon girişim Beatrobo tarafından geliştirilen Pico Casette mobil cihazınızın 3.5mm jak girişi üzerinden takılan bir adaptör. Bu adaptör içerisinde ait olduğu oyunun onay kodu yer alıyor. Cihazınıza kuracağınız ilgili uygulama bu onay kodu ile iletişime geçerek Beatrobo'nun uzak sunucularına gönderiyor ve adaptör içerisindeki oyun cihazınıza yüklenerek oynamaya hazır hale geliyor. 

Uzak sunucularda oyun verileri saklandığı için adaptörü farklı cihazlara taktığınızda bile kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bununla birlikte her adaptörde tek bir oyun kodu bulunuyor. Farklı oyunlar oynamak için yeni adaptörler satın almanız gerekiyor. Yani aynı atari dönemindeki gibi. 

Tokyo Oyun Fuarı'nda tanıtılan Pico Casette'nin adaptörleri 15$ fiyat etiketi ile satılacak. Şimdilik sadece bir adet sonsuz koşu oyunu oynanabilir durumda. İleride seçenekler artırılacak. Bununla birlikte adaptörlerin Japonya dışına çıkmayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Turn-your-Apple-iPhone-or-Android-handset-into-a-cartridge-based-video-game-player_id73935 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tricore 3 yıl
tutmayacağı paçalarından akan ölü ağlayanı mezarda bir yatırım gibi , "bana ordan ibanez jack" çek
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Umutcan 3 yıl
Attraksiyona ne gerek var, madem sunuculara bağlanıyormuş oradan direkt indirsin. Çağ artık internet ve cloud çağı dolayısıyla tutmaz.
Çoğu kişi pc'lerinde bile optik sürücü vs. kullanmıyor artık, herşey internetten indiriliyor. Sadece retro görsellik olsun diye yapılmış bir ürün gibi geldi.
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berkcan123 3 yıl
oha kim sanırdı ki serial keylerin analog sinyale dönüşeceği O.o
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