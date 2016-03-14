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PicsArt Fotoğraf Düzenleme Uygulaması İnceleme

3 yıl
20,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Android ve iOS ortamının en başarılı fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan PicsArt'ı sizler için inceledik. Uygulama ile mobil ortamda photoshop düzeyinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
    
PicsArt ile yapabileceğiniz, Paolo Morucchi'nin farklı resim tekniği : 
     

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mskblt 3 yıl
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berkans 3 yıl en beğenilen cem650
cem650
abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...

Neden hocam ? Cokda kotu degildir yuzum hani.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Rwenzori 3 yıl
cem650
abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...

Girme o zaman, ayrıca ayıptır, nasıl bir çirkinlik bu, sizin gibileri görünce insanın midesi bulanıyor.
cem650abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...Girme o zaman, ayrıca ayıptır, nasıl bir çirkinlik bu, sizin gibileri...
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StaatSanWalt 3 yıl
mskblt
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Bu kadar olur, helal,
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sezadem 3 yıl
Program araciligiyla cektigim resimler nerede acaba kaydolmuyor. Yardimci olabilirmisiniz
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GLaDiaTR01 3 yıl
Güzel bir video olmuş kullanmıyordum daha önce bu tarz programlar ama videoyu izleyince ilgimi çekti yükledim kullanmaya başladım.
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Rwenzori 3 yıl
cem650
abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...

Girme o zaman, ayrıca ayıptır, nasıl bir çirkinlik bu, sizin gibileri görünce insanın midesi bulanıyor.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Güzel inceleme hocam elinize sağlık. Ben bu uygulamaların İnstagram içine gömülü gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
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cem650 3 yıl
abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...
1 Yanıt Yanıtla
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berkans 3 yıl cem650
cem650
abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...

Neden hocam ? Cokda kotu degildir yuzum hani.
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ihsanttk 3 yıl
her android cihazıma mutlaka inirdiğim bir app ....
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BekirTemel 3 yıl
Millet instagramda farklı gerçekte farklı diyenlere gelsin bu video
Teşekkürler
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fz18 3 yıl
çok güzel inceleme olmuş, devamını bekleriz..
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mskblt 3 yıl
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