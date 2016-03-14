PicsArt Fotoğraf Düzenleme Uygulaması İnceleme

Video Editörü
|Program araciligiyla cektigim resimler nerede acaba kaydolmuyor. Yardimci olabilirmisiniz
|Güzel bir video olmuş kullanmıyordum daha önce bu tarz programlar ama videoyu izleyince ilgimi çekti yükledim kullanmaya başladım.
cem650
Girme o zaman, ayrıca ayıptır, nasıl bir çirkinlik bu, sizin gibileri görünce insanın midesi bulanıyor.
|Güzel inceleme hocam elinize sağlık. Ben bu uygulamaların İnstagram içine gömülü gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
|abi anasayfada bu adamın yüzünü görmek istemiyorum yahu...
cem650
Neden hocam ? Cokda kotu degildir yuzum hani.
|her android cihazıma mutlaka inirdiğim bir app ....
|Millet instagramda farklı gerçekte farklı diyenlere gelsin bu video Teşekkürler
|çok güzel inceleme olmuş, devamını bekleriz..
Neden hocam ? Cokda kotu degildir yuzum hani.
Girme o zaman, ayrıca ayıptır, nasıl bir çirkinlik bu, sizin gibileri görünce insanın midesi bulanıyor.