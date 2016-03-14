PicsArt Fotoğraf Düzenleme Uygulaması İnceleme

Android ve iOS ortamının en başarılı fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan PicsArt'ı sizler için inceledik. Uygulama ile mobil ortamda photoshop düzeyinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

PicsArt ile yapabileceğiniz, Paolo Morucchi'nin farklı resim tekniği :