Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor

Günümüzde artık çoğu telefon yüksek kalitede kameralara sahip durumda ve artık iPhone sahibi akıllı telefon fotoğrafçılarının bu deneyimlerini daha da ileri seviyeye taşıyabilecekleri yeni bir aksesuar var. miggo tarafından oluşturulan Pictar, iPhone 4 ve üzeri modellerle (6 Plus ve 6S Plus hariç) uyumlu çalışabiliyor. Asıl amacı ise kullanıcılara fotoğrafçılık deneyimlerini geliştirmek için SLR makineler tarzında fiziksel kontroller sunmak.

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Aksesuar beş programlanabilir buton, özel bir mobil uygulama, çıkarılabilir bilek ve omuz askıları, tripod eklenti desteği, yüksek frekanslı çift ton teknolojisi, ek aydınlatma aksesuarları için destek ve ergonomik kavrama gibi özelliklerle geliyor. Pictar bir bakıma LG G5 için oluşturulan modüllerden birine de benziyor. Tek fark, bunu uygulayabilmek için akıllı telefonunuzu parçalarına ayırmak zorunda kalmamanız.

Aksesuar, daha iyi bir tutuş imkanı sunarak fotoğraflarınız üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmenize izin veriyor. Resim veya video kaydetmek için ekrana ya da iPhone'un deklanşörüne (ses düğmesi) basmak zorunda değilsiniz. Bu noktadan sonra tek sorun aksesuarın henüz bir Kickstarter projesi olması. Neyse ki miggo'nun fonlama platformu üzerindeki diğer iki kamera projesini başarıyla finanse ettiğini biliyoruz. Pictar isimli aksesuarın maliyeti 90 dolar ve şirket 100.000 dolarlık fon hedefine ulaşması durumunda Aralık ayında gönderilere başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/mymiggo/pictar-probably-the-best-iphone-camera-grip-ever-b