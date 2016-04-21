Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor

Neredeyse tüm iPhone modelleriyle uyumlu olan Pictar isimli aksesuar, fiziksel kontrollerle akıllı telefon fotoğrafçılığını daha da ileri seviyeye taşıyabiliyor.
3 yıl
2,2b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor
Günümüzde artık çoğu telefon yüksek kalitede kameralara sahip durumda ve artık iPhone sahibi akıllı telefon fotoğrafçılarının bu deneyimlerini daha da ileri seviyeye taşıyabilecekleri yeni bir aksesuar var. miggo tarafından oluşturulan Pictar, iPhone 4 ve üzeri modellerle (6 Plus ve 6S Plus hariç) uyumlu çalışabiliyor. Asıl amacı ise kullanıcılara fotoğrafçılık deneyimlerini geliştirmek için SLR makineler tarzında fiziksel kontroller sunmak.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı"
Aksesuar beş programlanabilir buton, özel bir mobil uygulama, çıkarılabilir bilek ve omuz askıları, tripod eklenti desteği, yüksek frekanslı çift ton teknolojisi, ek aydınlatma aksesuarları için destek ve ergonomik kavrama gibi özelliklerle geliyor. Pictar bir bakıma LG G5 için oluşturulan modüllerden birine de benziyor. Tek fark, bunu uygulayabilmek için akıllı telefonunuzu parçalarına ayırmak zorunda kalmamanız.
Aksesuar, daha iyi bir tutuş imkanı sunarak fotoğraflarınız üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmenize izin veriyor. Resim veya video kaydetmek için ekrana ya da iPhone'un deklanşörüne (ses düğmesi) basmak zorunda değilsiniz. Bu noktadan sonra tek sorun aksesuarın henüz bir Kickstarter projesi olması. Neyse ki miggo'nun fonlama platformu üzerindeki diğer iki kamera projesini başarıyla finanse ettiğini biliyoruz. Pictar isimli aksesuarın maliyeti 90 dolar ve şirket 100.000 dolarlık fon hedefine ulaşması durumunda Aralık ayında gönderilere başlayacak.
Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor
 

https://www.kickstarter.com/projects/mymiggo/pictar-probably-the-best-iphone-camera-grip-ever-b Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cangunner 3 yıl en beğenilen
"yüksek frekanslı çift tonlu işletim sistemi" ne oluyor ??
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
g5 de var zaten ayrıca çok kaba olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 3 yıl
iPhone 6s donanım parçalarının üreticileri
Depolama: Toshiba (Japonya)
Kamera: Sony (Japonya)
Ekran: Asahi (Japonya)
RAM: Samsung (Kore)
Apple A9 İşlemci: Samsung (Kore)
Değerli mineraller: Kaliforniya ve Çin
Kasa: Çin
Radyo frekans alıcıları ve vericileri: Qualcomm (Çin)
Wi-Fi modülü: Universal Scientific Industrial (Çin)
Batarya: Huapu Technology (Çin)
LTE modem: Qualcomm (Çin)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 yıl
"telefonu parçalara ayırmaya gerek kalmıyor" mu? Altı üstü alttan bir kızak çıkıyor yerine başkası takılıyor. Tek bir "parça" yani. Ama Apple ile ilgili bir haber bu doğru. Pardon..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Oldum olasi isinamamisimdir cakma cikma aparatlara..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
pixar gibi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl
yarın bir güncellemeyle apple bunuda engeller :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 3 yıl
Akıllı telefonlarda diyafram değeri değiştirilemiyor diye biliyorum, eğer bu şekildeyse sadece elektronik perde hızı ve ISO ayarını değiştirmek için böylesi bir cihaza 90$ vermek bana pek mantıklı gelmiyor. Bence cep telefonları için üretilmiş en kullanışlı aparat DxO One, telefonu gerçek anlamda fotoğraf makinesine çeviriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cangunner 3 yıl en beğenilen
"yüksek frekanslı çift tonlu işletim sistemi" ne oluyor ??
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl FBI, iPhone'u kırabilmek için 1.3 Milyon dolar harcadı 3 yıl Jason Bourne'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Acer New York lansmanı "Predator G1, Predator 17X ve fazlası" 3 yıl Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası dev baloncuk 3 yıl Qualcomm gelirlerde düşüş yaşıyor 3 yıl Pipo’dan cebe sığan bilgisayar 3 yıl 40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor 3 yıl Sony Xperia M Ultra, 16 megapiksel ön kamerayla gelebilir 3 yıl Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor 3 yıl Corning’den desenli Gorilla Glass camlar 3 yıl Bilim insanları düşük maliyetle esnek ve hızlı transistörler üretmeyi başardı 3 yıl DonanımHaber ekibine katılmak ister misiniz? 3 yıl Lexmark satılıyor 3 yıl Samsung bir kez daha Apple için NAND flaş bellek tedarik edebilir 3 yıl Opera tarayıcısı artık ücretsiz ve sınırsız VPN desteği sunuyor 3 yıl AMD Radeon yol haritası yayımlandı 3 yıl PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda 3 yıl Huawei P9 inceleme videosu: "Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor" 3 yıl Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock 3 yıl Google News, AMP teknolojisine sahip sitelere öncelik verecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor Sonraki Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış 3 yıl ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı 3 yıl Samsung, daha büyük sensörler üzerinde çalışıyor 3 yıl Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor 3 yıl AMD Radeon M400 mobil grafik kartları göründü, içlerinde Polaris yok 3 yıl Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu 3 yıl Fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için gereken süre sadece 10 yıl 3 yıl NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu 3 yıl Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor 3 yıl Samsung’a özel Weather Channel uygulaması 3 yıl Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor 3 yıl IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı 3 yıl DJI, akıllı bataryaya sahip M600 drone modelini duyurdu 3 yıl LeEco'dan kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar 3 yıl Mitsubishi'nin yakıt ekonomisi testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı 3 yıl Akıllı telefon satışları düşüyor işte güncel rakamlar: 3 yıl TP-LINK, İlk Üç Ayda 550 Bine Yakın Ürün Sattı 3 yıl Galaxy S5'in küresel versiyonu Marshmallow almaya başladı 3 yıl 12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim