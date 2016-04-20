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Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı

Apple Watch'da yer alan gizli bağlantı noktasının yeni watchOS güncellemesi ile birlikte kapatılması, aksesuar üreticilerini sıkıntıya soktu. Güncellemeyle birlikte şarj kayışı da işlevini kaybetti.
3 yıl
3,9b
1
18
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Watch piyasaya sürüldüğünden beri bazı geliştiriciler özel aksesuarları için giyilebilir ürünün altındaki gizemli bir porttan faydalanmaya başlamıştı. Ancak son watchOS güncellemesi bu işlevselliği ortadan kaldırdı. Developer port olarak isimlendirilen bu bağlantı noktası Apple Watch'a ekstra özellikler ekleyebilen akıllı bant üreticileri tarafından kullanılıyordu.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın geliştirici portalına App Store odaklı güncelleme"
Bu bağlantı noktasını kullanan ürünlerin başında, insanlara ekstra 30 saat pil ömrü sağlayabilen Reserve Strap isimli şarj kayışı geliyordu ancak şirket Apple'ın portu bloklamasıyla birlikte tüm gönderilerini askıya almak zorunda kaldı. Üretici firma kendi blog sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada, watchOS 2.0.1 sürümünden itibaren Apple Harici Aksesuar Protokolü'nde beklenmeyen bir değişiklik yapıldığını ve Reserve Strap işlevselliğinin devre dışı kaldığını duyurdu.
Henüz watchOS 2.0.1 güncellemesi yapmamış Apple Watch sahipleri ise hala Reserve Strap aksesuarını kullanmaya devam edebilecekler. Ancak gönderiler tekrar açılana kadar ürün satın almak mümkün olmayacak. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ya da Apple'ın buna izin verip vermeyeceği henüz belirsiz durumda. Şirket, aksesuar sahiplerini Apple'a geribildirimde bulunmaya ve geliştiriciler için bu portun kullanımını serbest bırakmaya yönelik bir MFi programı başlatmasını istemeye teşvik ediyor.

http://reservestrap.com/blogs/news/151677895-reserve-strap-and-apple Yorum Yaz
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Muhtemelen kullanılması için lisans istiyecekler yani para. tam aç gözlü bu apple.
Yanıtla +28
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OverClocK1ng 3 yıl
Yaw var ya. Hani ben Apple'dan nefret ediyorum ya. Haberi okuyunca ne kadar da haklı olduğumu anlıyorum.
Adamlar saatin pilinin uzun gitmesini bile istemiyorlar.
Yuh diyorum. Apple, gözünü Allah doyursun...
Yaw var ya. Hani ben Apple'dan nefret ediyorum ya. Haberi okuyunca ne kadar da haklı olduğumu anlıyorum.Adamlar saatin pilinin uzun gitmesini bile istemiyo...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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V4LKyR 3 yıl
Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama...
Yavaş yavaş Apple tökezlemeye başlıyor...
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Mr. Jingles 3 yıl
İşlevsellik adına ne varsa hemen öldürüyorlar. iPhone'lar için de zamanında ses azaltma artırma tuşlarını zoom için kullanan bir kamera uygulamasını da marketten kaldırmışlardı. Harbiden işlevselliğe karşı bu adamlar. Başka mantıklı bir açıklaması yok.
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Physicist_Emre 3 yıl
Bence yapılması gerekeni yapmış açıktan yararlanıp para kırmalarına izin vermemeli.
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Cem 3 yıl
Güvenlik açığı hikaye, lisans için para almada hikaye, engelledikleri gibi böyle kordonu kendileride üretmez, milletide mahrum bırakırlar. Apple için pekde şaşırılmayaccak bir durum.

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clb12 3 yıl
V4LKyR
Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama...Yavaş yavaş Apple tökezlemeye başlıyor...

Neden tökezlediğini de açıklasanız iyi olurdu...
2 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 3 yıl clb12
clb12
Neden tökezlediğini de açıklasanız iyi olurdu...

Kullanıcılarına değer vermediği ve paragöz bir firma olduğu için olmasın...
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V4LKyR 3 yıl clb12
clb12

V4LKyR

Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama...Yavaş yavaş Apple tökezlemeye başlıyor...


Neden tökezlediğini de açıklasanız iyi olurdu...

Gerçekten de iyi olurdu.

Hissiyatım kuvvetlidir.
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LGSalesB 3 yıl
Dini imanı para apple ın
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V4LKyR 3 yıl
Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama...
Yavaş yavaş Apple tökezlemeye başlıyor...
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alemburda34 3 yıl
Gelsin iadeler firma ayvayi yemis haberi yok yada caktirmiyor :D
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shadowtr 3 yıl
Güvenlik sebebiyle der geçerler.
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tuilde 3 yıl
249 dolara aksesuar mi olur ?
Apple ac gozlu aksesuar uretenlerde apple kadar ac gozlu
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OverClocK1ng 3 yıl
Yaw var ya. Hani ben Apple'dan nefret ediyorum ya. Haberi okuyunca ne kadar da haklı olduğumu anlıyorum.
Adamlar saatin pilinin uzun gitmesini bile istemiyorlar.
Yuh diyorum. Apple, gözünü Allah doyursun...
1 Yanıt Yanıtla +18
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Kulak Misafiri 3 yıl OverClocK1ng
Ya hocam Allah'ını seversen sen neyi seviyorsun bana de bi bakayım. Ne zaman yorumuna denk gelsem genelde eleştiri oluyor
Microsoft'u sevmezsin, Apple'ı sevmezsin neyi seversin? Merak ettim sadece yanlış anlama beni.
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kadirirdem 3 yıl
ondan bile linsla para yiyecek aç gözlü firma...
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SONEKTRA 3 yıl
Büyük ihtimalle yakında apple dan aynı özelliklere sahip bir kayış gelir o yüzden kalmamıştır. Geliri düşmesin yazıktır günahtır
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şarj, aksesuar ve
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