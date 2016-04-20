Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı

Apple Watch piyasaya sürüldüğünden beri bazı geliştiriciler özel aksesuarları için giyilebilir ürünün altındaki gizemli bir porttan faydalanmaya başlamıştı. Ancak son watchOS güncellemesi bu işlevselliği ortadan kaldırdı. Developer port olarak isimlendirilen bu bağlantı noktası Apple Watch'a ekstra özellikler ekleyebilen akıllı bant üreticileri tarafından kullanılıyordu.

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"Apple'ın geliştirici portalına App Store odaklı güncelleme"

Bu bağlantı noktasını kullanan ürünlerin başında, insanlara ekstra 30 saat pil ömrü sağlayabilen Reserve Strap isimli şarj kayışı geliyordu ancak şirket Apple'ın portu bloklamasıyla birlikte tüm gönderilerini askıya almak zorunda kaldı. Üretici firma kendi blog sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada, watchOS 2.0.1 sürümünden itibaren Apple Harici Aksesuar Protokolü'nde beklenmeyen bir değişiklik yapıldığını ve Reserve Strap işlevselliğinin devre dışı kaldığını duyurdu.

Henüz watchOS 2.0.1 güncellemesi yapmamış Apple Watch sahipleri ise hala Reserve Strap aksesuarını kullanmaya devam edebilecekler. Ancak gönderiler tekrar açılana kadar ürün satın almak mümkün olmayacak. Bunun ne zaman gerçekleşeceği ya da Apple'ın buna izin verip vermeyeceği henüz belirsiz durumda. Şirket, aksesuar sahiplerini Apple'a geribildirimde bulunmaya ve geliştiriciler için bu portun kullanımını serbest bırakmaya yönelik bir MFi programı başlatmasını istemeye teşvik ediyor.

http://reservestrap.com/blogs/news/151677895-reserve-strap-and-apple