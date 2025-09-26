Xiaomi 17 Pro'yu küçük el konsoluna dönüştüren kılıf tanıtıldı

Xiaomi 17 Pro'ya özel kılıf: Retro Handheld Console Case
Kılıf, Bluetooth üzerinden otomatik olarak bağlanıyor, bir kurulum gerektirmiyor. 40 güne kadar dayanabilen 200 mAh bataryası bulunuyor ve telefon çıkarılmadan şarj edilebiliyor. Ancak, takılıyken telefon kablosuz şarjı desteklemiyor. Kılıf, şu anda yalnızca Çin’de satışta. Fiyatı 299 yuan (42 dolar).
75 Kişi Okuyor (10 Üye, 65 Misafir) 7 Masaüstü 68 Mobil
1498 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Xiaomi 17 Pro ve