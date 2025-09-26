Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Pro'yu küçük el konsoluna dönüştüren kılıf tanıtıldı

    Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, özelleştirilebilen ikinci bir ekranla geliyor. Xiaomi, bu telefonların ikinci ekranını retro el konsoluna dönüştüren özel bir kılıf da tanıttı.

    Xiaomi 17 Pro kılıf Retro Handheld Console Case Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, arka kamera yuvasını çevreleyen küçük ikincil ekrana sahip. 2.66 inç ekran, bildirimleri, müzik kontrollerini, uçuş ayrıntılarını, yolculuk bilgilerini, aramaları yönetmeyi ve kamera önizlemelerini gösteriyor. Ancak şirket, bu ekranı yarı retro oyun konsoluna dönüştüren özel bir kılıf da üretti.

    Xiaomi 17 Pro'ya özel kılıf: Retro Handheld Console Case

    Xiaomi 17 Pro retro el konsolu kılıfı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Pro’lara özel koruyucu kılıf Retro Handheld Console Case olarak adlandırılıyor. Kılıf, ABXY düğmesi, dairesel d-pad ve başlat/seç düğmesi içeriyor. Xiaomi, telefonun ana ekranını açmaya gerek kalmadan oyun başlatıcı kısayolu görevi gören özel güç düğmesi de ekledi. Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner ve klasik Snake gibi lisanslı oyunlarla geliyor. Oyunlar bağımsız çalıştığı için, internet erişimi olmadan uçak modunda bile oynanabiliyor.

    Kılıf, Bluetooth üzerinden otomatik olarak bağlanıyor, bir kurulum gerektirmiyor. 40 güne kadar dayanabilen 200 mAh bataryası bulunuyor ve telefon çıkarılmadan şarj edilebiliyor. Ancak, takılıyken telefon kablosuz şarjı desteklemiyor. Kılıf, şu anda yalnızca Çin’de satışta. Fiyatı 299 yuan (42 dolar).

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    A.J. Pacino +162 Şıh Hazretleri +113 B-veritas +110 akenatons +99 emr12 +81 seckinkoybasi +63 NIGGLING +62 Achilles1973 +59 Elma +54 micropod +49
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    75 Kişi Okuyor (10 Üye, 65 Misafir) 7 Masaüstü 68 Mobil
    ozankardes, orijin, iitsutae ve 2 üye daha okuyor
    O
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1498 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Xiaomi 17 Pro ve
    4 etiket daha Xiaomi 17 Pro Max kılıf Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı365b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    direksiyonu çevirince gelen gıcırtı sesi arabanı kendin yıka ankara audi a4 2.0 tdi yorum skoda superb 1.4 tsi 125 hp kullanıcı yorumları geely emgrand yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum