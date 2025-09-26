Xiaomi 17 Pro'yu küçük el konsoluna dönüştüren kılıf tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, arka kamera yuvasını çevreleyen küçük ikincil ekrana sahip. 2.66 inç ekran, bildirimleri, müzik kontrollerini, uçuş ayrıntılarını, yolculuk bilgilerini, aramaları yönetmeyi ve kamera önizlemelerini gösteriyor. Ancak şirket, bu ekranı yarı retro oyun konsoluna dönüştüren özel bir kılıf da üretti.

Xiaomi 17 Pro'ya özel kılıf: Retro Handheld Console Case

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Pro’lara özel koruyucu kılıf Retro Handheld Console Case olarak adlandırılıyor. Kılıf, ABXY düğmesi, dairesel d-pad ve başlat/seç düğmesi içeriyor. Xiaomi, telefonun ana ekranını açmaya gerek kalmadan oyun başlatıcı kısayolu görevi gören özel güç düğmesi de ekledi. Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner ve klasik Snake gibi lisanslı oyunlarla geliyor. Oyunlar bağımsız çalıştığı için, internet erişimi olmadan uçak modunda bile oynanabiliyor.

Kılıf, Bluetooth üzerinden otomatik olarak bağlanıyor, bir kurulum gerektirmiyor. 40 güne kadar dayanabilen 200 mAh bataryası bulunuyor ve telefon çıkarılmadan şarj edilebiliyor. Ancak, takılıyken telefon kablosuz şarjı desteklemiyor. Kılıf, şu anda yalnızca Çin’de satışta. Fiyatı 299 yuan (42 dolar).

