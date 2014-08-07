Pinterest, özel mesajlaşma desteğine kavuştu

Sunduğu farklı altyapı ile ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan popüler sosyal ağlardan Pinterest, resmi olarak duyurulduğu kadarıyla özel mesajlaşma desteğine kavuştu.

Hem iOS ile Android platformuna hem de masaüstü sürüme gelen bu yeni destek sayesinde kişilerin, belirli pinler hakkında birbirleriyle özel mesaj temelli sohbet edebilmesinin önün açıldı. Aynı zamanda ortak çalışmayı kolaylaştırma adına bir seferde birden fazla kişiye mesaj yollanmasına da imkan tanıyan servis, böylece etkileşim seviyesi daha yüksek bir deneyim sunmaya başladı.

Pinterest’in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, yayınlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2014/08/06/pinterest-launches-messaging/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&tm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&tm_medium=feed&tm_source=rss