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Pinterest "satın al" seçeneği için hazırlık içerisinde

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pinterest
Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan popüler ağlardan Pinterest, bünyesine "satın al" seçeneğini de dahil etmek için hazırlık içerisinde.
Farklı kaynaklardan gelen haberlere göre 3 ile 6 ay içerisinde beğenilen içeriklerin satın alınabilmesi için "satın al" seçeneğini devreye sokacak olan Pinterest, böylece aylık 70 milyona varan kullanıcı sayısıyla önemli bir ticari adım daha atmış olacak. Ödeme sürecini ise Facebook ve Twitter ile benzer anlaşmalar içerisinde olan "Stripe" isimli şirketin üstleneceği sektörden gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kısa süre önce yayınlanan yeni güncellemesi ile favori uygulamaların pinlenerek doğrudan kendi içerisinden iOS cihazlara yüklenmesine imkan tanıyan servis, sunduğu deneyimi arttırmak adına çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.


http://recode.net/2015/02/12/pinterest-is-working-on-a-plan-to-introduce-a-buy-button-as-soon-as-this-year/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Her platform bu düğmelere geçmeye başladı, dh'ye de istiyoruz
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