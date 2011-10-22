Pioneer'dan yeni taşınabilir ses sistemi Steez

Ses sistemleri endüstrisinin lider üreticilerinden Pioneer, özellikle partilerde yapılan dans rekabetlerinde heyecan yaratacak yeni taşınabilir ses sistemi serisi Steez'i tanıttı.





Pioneer yeni serisini farklı modellerle desteklerken ücretsiz PC yazılımı MIXTRAX ile farklı kareograflar ve müzik listeleri oluşturabilirsiniz.





STZ-D10S-L"Solo" modeli ev içi bireysel kullanım için mavi temalı kompakt ve hafif bir cihaz. MP3, WMA, AAC ve LPCM formatlarını destekleyen model 4GB dahili hafızaya, 2.4 inç QVGA ekrana, iPod veya iPhone için docka, USB girişine, 5W enerji harcayan iki adet 40mm hoparlöre sahip. 6 adet AA pilden güç alan model 299$ fiyat etiketine sahip.





STZ-D10T-G "Duo" modeli cadde kullanımına yönelik olarak düşmelere karşı dayanıklı bir koruma ile geliyor. Aynı ses formatlarını destekleyen model 4GB dahili hafızaya, 2.4 inç LCD ekrana ve 20W enerji harcayan iki adet 40mm hoparlöre sahip. Fiyatı ise 349$.





STZ-D10Z-R "Crew" ise kalabalık gruplara yönelik olarak daha fazla koruma, daha fazla ses ve daha fazla güç içeriyor. 40W güç harcayan model 3.5 inç LCD ekrana, iki adet 25mm hoparlöre, iki adet 75mm woofera sahip. 4GB dahili hafızası var ve fiyatı 499$.





Dans savaşlarını hareketlendirecek modeller 29 Kasım itibariyle piyasada olacak.