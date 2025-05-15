OpenAI, BAE’de veri merkezi kurmayı değerlendiriyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka devi OpenAI, Orta Doğu’daki varlığını genişletme hedefiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yeni bir veri merkezi kurmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, bu potansiyel yatırım henüz nihaileşmiş değil ancak bu hafta içinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti sırasında açıklanabilir.

Trump’ın Perşembe günü BAE’de olması bekleniyor. Aynı dönemde OpenAI CEO’su Sam Altman da bölgedeki temaslarını sürdürüyor olacak. Altman, teknoloji liderlerinden oluşan bir heyetle Trump’ın Orta Doğu turunda yer alıyor. OpenAI, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetse de, şirketin son dönemde ABD dışındaki ülkelerle ortaklıklar kurarak yapay zeka altyapısını küresel çapta yayma stratejisi dikkat çekiyor. Şirket, özellikle ABD liderliğini bu alanda güçlendirme amacını vurgularken, devletlerle stratejik iş birliklerine odaklanıyor.

BAE ile bağlar derinleşiyor

OpenAI’ın BAE ile ilişkileri yeni değil. 2023 yılında Abu Dabi merkezli yapay zeka şirketi G42 ile başlatılan iş birliği, iki taraf arasındaki bağları güçlendirmişti. Bu ilişkiler, 2024’te Microsoft’un G42’ye yaptığı 1,5 milyar dolarlık yatırımla daha da pekişti. Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcılarından biri konumunda.

Ayrıca, BAE kraliyet ailesine bağlı yatırım aracı MGX, Ekim 2024’te OpenAI’nin 6,6 milyar dolarlık finansman turuna katılmış ve şirketin SoftBank ve Oracle ile ABD’de kurmayı planladığı 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı girişimi Stargate’e destek sözü vermişti.

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OpenAI’nin BAE’de ne kadar büyük bir veri merkezi kapasitesi oluşturacağı henüz net değil. Ancak projenin gerçekleşmesinde en kritik unsurun, Nvidia tarafından geliştirilen ileri düzey çiplerin tedarikine bağlı olduğu belirtiliyor. ABD, 2023 yılında bu çiplerin BAE’ye satışına kısıtlama getirmişti. Trump yönetiminin bu konuda daha esnek davrandığı ve BAE’nin bir milyondan fazla gelişmiş Nvidia çipini ithal etmesine izin verebileceği ifade ediliyor.

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