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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız

İnsanlık son 60 yılda 6,9 milyar ton plastik atık üretmiş durumda. Bu sayının önemli bir miktarı ise geri dönüştürülmemiş halde duruyor. Bir kısmı ise yakılarak imha edilmiş. Detaylar yazımızda.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız

Kraliyet İstatistik Topluluğunun (Royal Statistical Society) her yıl seçtiği "Yılın Uluslararası İstatistiği" kapsamında, 2018 yılı için “geri dönüşüm yapılmamış plastik atık yüzdesi” sonuçları uygun görülmüş.

Yapılan değerlendirmeye 2017 yılında Science dergisinde yayınlanan “Üretim, tüketim ve imal edilen tüm plastiğin kaderi” adlı çalışma önderlik etmiş. Çalışmayı kaleme alanlar son 60 yılda 6,9 milyar ton plastik atık ortaya çıktığını ve miktarın %79’luk bölümünün katı atık sahalarına ile doğaya dağıldığını ve %12’lik bölümünün ise yakılarak imha edildiğini vurgulamışlar.

The conversation sitesinde yazan bir istatistikçi ise büyük boy bir market poşetine, 21 adet plastik şişe sığdırabildiğini ifade ettikten sonra ortaya çıkan poşet sayısının kabaca 7,2 trilyon adet olduğu hesaplamış. Popular Science dergisi da bu sayıları görsel hale getirerek ortaya çıkan kirliliğin ne anlama gelebileceğini daha anlaşılabilir kılmaya çalışmış.

Ülkemizde de 1 Ocak 2019 itibariyle paralı hale gelen market poşetlerinin kirliliği azaltmak adına ne kadar katkı sunacağını düşünerek, sizleri galerimizde bulabileceğiniz istatistikleri okumaya davet ediyoruz.

 

https://www.popsci.com/plastic-not-recycled-statistic Yorum Yaz
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Bluedn 4 ay en beğenilen
Yerlere çöp atana ceza kesilsin
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12 Angry Men 4 ay
Amaç çevreyi korumaksa avrupa ve diğer ülkeler gibi tek kullanımlık plastikler ve poşetler komple yasaklansın.
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deoks 4 ay
Bugün paralı olduğu için bir market poşeti değil de evdeki kocaman çöp poşetini kullandım çöpler için. Şimdilik 2 kat zarardayız plastik konusunda hadi bakalım.
Bugün paralı olduğu için bir market poşeti değil de evdeki kocaman çöp poşetini kullandım çöpler için. Şimdilik 2 kat zarardayız plastik konusunda hadi bakalım....
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huntedman 4 ay
Poşet paralı olunca çevreye zarar vermiyor demek ki?



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DH Misafiri 4 ay
Market poşetinin ücretli yapılması çok fayda etmeyecektir bence daha ileri gidip daha sıkı bir önlem alınmalı. Şuanki iş daha çok marketlere yaradı. Ama daha sıkı bir adım gelirse bu adımları destekleriz. Plastik her şekliyle zararlı ve karşıyız.
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DH Misafiri 4 ay
zaten yerlere çöp atmanında cezası var fakat işlem yapıldığını görmedim
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denizbay1 4 ay
Trt Belgesel de, 2-3 gün önce denk gelen Plastik belgeselinin finalinde denek arkadaş bu konudaki uzman profesör kadına giderek, birkaç zamandır özel çocuk şampuanı da dahil, kullandığı kimyasal şampuan, krem, hazır gıda ve poşetli gıda kullanım sonuç raporunu yorumlamasını isteyince, değerli kontrol eden bilim kadını aynen şu yorumu yaptı; Vücudundaki ve kanında plastik ve kimyasal oranı %110 oranında artmış. Adam bu kez; Peki, eşim şu an hamile, o da aynı ürünleri kullanıyor ve bu değerler gebe bir kadının karnındaki çocuğa nasıl bir etki yapar? Diye sorduğunda ise asıl dehşet ortaya çıktı. Bilim kadını adama, "eğer erkek çocuk bekliyorsanız cinsiyeti kararsız bir hal alabilir ve kadın hormonlarına sahip olabilir!" Yani özetle, çocukların cinsiyetlerini bozup, çift cinsiyetli veya erkek doğmuş ama kadın gibi hisseden ya da tam tersi kadın doğmuş ama kendini erkek gibi hisseden çocuklar dünyaya geliyor! Ve o an, bu konu da hiçbir ciddi araştırma ve yaptırımın olmadığını da fark edince, şirketlerin bu olayı nasıl baskıyla gizleyebilecekleri, hatta belki de araştırma ekiplerini engelleyecekleri hissine kapıldım.
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mavizaman 4 ay
paralı poşeti aklama haberi mi bu?
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bugatti1907 4 ay
Geçen avm de bir menü yiyorum orada da dikkatimi çekti bir sürü kağıt, plastik vs var tepside.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Aslında geri dönüşüm denilen şey bir hayli plastiği geri kazandırıyor. Mahalledeki çöp konteynırına bakın günde en az 25 defa toplayıcı gelip çöpü ayrıştırıp plastik ve kağıdı alıyorlar hatta aralarında rekabet var. Çünkü atık plastik, cam, kağıt ve demir bir hayli para eden bir şey. Memleketimizde çok fazla fakir ve işsiz olduğu için hepsi toplayıcı oldu. Bence evdeki birikmiş poşetleri topluca bir yere bıraksak bu toplaycıcıların hem karnı doyar hem de ondan para kazanırlar alıp götürürler çöpe gitmez direkt. Evden çıkan plastik ambalajları da ayrı bir şekilde çöp konteynırlarını yanına dışarı bırakın ki direkt çöpe, doğaya gitmesin, toplayıcılar çöpe gitmeden onları alıyor.
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firat_kilic 4 ay
poşetide batı yaptı poşetide batı kaldırdı. Bizim devlet diye bir şey var mı? batının uzantısı çitlerle çevrili.. düşük maaşlı... kopya ithal editli kanunlar.. toplama kampı... dinciler gardiyanlarla bir takılıyor... hapisten bakalım nasıl çıkacağız... 1mayıs bile başka bir ülke de ölen olmasa burada olmuyor yani... cumhuriyet fransada millet kralı kesmese olmuyor... üretmek... bunlarda üretim.. biz ne üretiyoruz.. ? kulaktan kulağa kopya... yaşamadığın için ölmene üzülmene de gerek yok...
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maxe 4 ay
Çare çuval

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xmenvirüs 4 ay maxe
Çok mantıklı, çuval uygulamasına geçelim. Marketler 2 TL ye çuval satsın, sürekli kullanabiliriz.
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Seyrim 4 ay
Poşet üretimi yasaklansın.. :)
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plastik atık, çevre kirliliği ve
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