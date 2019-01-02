Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız

Kraliyet İstatistik Topluluğunun (Royal Statistical Society) her yıl seçtiği "Yılın Uluslararası İstatistiği" kapsamında, 2018 yılı için “geri dönüşüm yapılmamış plastik atık yüzdesi” sonuçları uygun görülmüş.

Yapılan değerlendirmeye 2017 yılında Science dergisinde yayınlanan “Üretim, tüketim ve imal edilen tüm plastiğin kaderi” adlı çalışma önderlik etmiş. Çalışmayı kaleme alanlar son 60 yılda 6,9 milyar ton plastik atık ortaya çıktığını ve miktarın %79’luk bölümünün katı atık sahalarına ile doğaya dağıldığını ve %12’lik bölümünün ise yakılarak imha edildiğini vurgulamışlar.

The conversation sitesinde yazan bir istatistikçi ise büyük boy bir market poşetine, 21 adet plastik şişe sığdırabildiğini ifade ettikten sonra ortaya çıkan poşet sayısının kabaca 7,2 trilyon adet olduğu hesaplamış. Popular Science dergisi da bu sayıları görsel hale getirerek ortaya çıkan kirliliğin ne anlama gelebileceğini daha anlaşılabilir kılmaya çalışmış.

Ülkemizde de 1 Ocak 2019 itibariyle paralı hale gelen market poşetlerinin kirliliği azaltmak adına ne kadar katkı sunacağını düşünerek, sizleri galerimizde bulabileceğiniz istatistikleri okumaya davet ediyoruz.

https://www.popsci.com/plastic-not-recycled-statistic