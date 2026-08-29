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    Avrupa’da bataryalarının geri dönüşümü halen zarar yazıyor

    Elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü Avrupa’da yüksek maliyetler nedeniyle zarar yazıyor. Araştırmaya göre geri dönüşüm maliyetleri düşürülmezse batarya fiyatları yüzde 6 artabilir.

    Avrupa’da bataryalarının geri dönüşümü halen zarar yazıyor Tam Boyutta Gör

    Avrupa’da elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü teknik açıdan mümkün olsa da ekonomik olarak henüz sürdürülebilir değil. HHL Leipzig Graduate School of Management tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, geri dönüşüm şirketleri mevcut koşullarda batarya başına zarar ediyor.

    Ana sorun taşıma maliyetleri

    Araştırmaya göre ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarından malzeme geri kazanmak için önemli bir teknolojik engel bulunmuyor. Kullanılan geri dönüşüm yöntemleri de büyük ölçüde olgunlaşmış durumda. Buna karşın, süreçte ortaya çıkan maliyetler geri dönüşümü ticari açıdan zorlaştırıyor.

    Bir geri dönüşüm şirketi, batarya paketinden elde ettiği malzemeleri piyasa fiyatlarından sattığında tüm masraflar düşüldükten sonra kilogram başına yaklaşık 1,90 euro zarar ediyor.

    Araştırmacılar, en büyük maliyet kaleminin ömrünü tamamlamış bataryaların tehlikeli madde olarak sınıflandırılması olduğunu belirtiyor. Bu nedenle bataryaların taşınması, geleneksel yük taşımacılığına kıyasla ortalama 16 kat daha pahalıya mal oluyor.

    Bataryaların sökülmesi, paketlerin içeriğindeki malzemelerin ve geri kazanılabilecek miktarın her zaman kesin olarak bilinememesi de ek belirsizlik yaratıyor.

    AB düzenlemesi batarya fiyatlarını artırabilir

    Geri dönüşümdeki ekonomik sorun, Avrupa Birliği’nin yeni batarya kuralları nedeniyle gelecekte tüketicilere de yansıyabilir. AB Batarya Tüzüğü, Ağustos 2031’den itibaren yeni elektrikli araç, endüstriyel ve marş bataryalarında geri dönüştürülmüş ham madde kullanılmasını zorunlu kılacak. HHL araştırmacılarına göre geri dönüşüm oranı yüzde 20 olursa, mevcut maliyetler nedeniyle batarya fiyatları yaklaşık yüzde 6 artabilir.

    Araştırmaya göre daha güvenli batarya tasarımları, daha kısa taşıma mesafeleri, otomatik söküm ve geri dönüşüm şirketlerinin uzmanlaşması gibi faktörler ise maliyetleri azaltabilir. Bu adımların birlikte uygulanması halinde geri dönüşüm maliyetlerin yüzde 34 düşebileceği değerlendiriliyor. Böylece mevcut kilogram başına 1,90 euro zarar, 0,13 euro kâra dönüşebilir.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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