Playstation GT Academy Türkiye'de Gerçek yarış pilotu olma şansı yakalayın!

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin Nissan ile birlikte dünya çapında yürüttüğü ve belki de oyun dünyası açısından en iddialı organizasyonlardan biri olan GT Academy, Gran Turismo oyuncularına gerçek bir yarış pilotu olma şansı
Sony'nin Nissan ile birlikte dünya çapında yürüttüğü ve belki de oyun dünyası açısından en iddialı organizasyonlardan biri olan GT Academy, Gran Turismo oyuncularına gerçek bir yarış pilotu olma şansı veriyor. Nissan tarafından eğitilip dünyanın en ünlü pistlerinde gerçek bir yarış deneyimi yaşamak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin.
http://www.gran-turismo.com/tr/academy/2015/ Paylaş Tweetle
Escudo Pikes Peak Version ile az yol asindirmadik zamaninda PS1de. Keşke işin parasal kısmından biraz kurtulup zevk için de oyun sektörünün içerisinde olsa bizimkiler.
GT yarış oyunu değildir.ps3 alma sebebimdi.bitirdiğim her oyunu bir süre sonra sildim ama ps3'ümde 6 senedir hep güncel GT yüklüydü.
GT academy daha önce gt5prolog'dan sonra gt5 çıkmadan birkaç ay önce yapılmıştı.orada dünya 3000incisi falan olmuştum :) silverstone pistini öğrenebilirsem bunda da iyi derece çıkarırım heralde. eski gt academy eğitim video'ları youtube'da var.baya zorlu eğitimler ama o seviyeye gelmiş çocuklar altından kalkıyor.
bu arada direksiyon daha zor demişler ama tam tersi.virajlarda gaz ve direksiyon uyumu dualshock'ta o kadar ince ayarlayamıyorsunuz.direksiyona bir kez adapte olunca dereceleri daha iyi çıkıyor.gerçek force feedback için logitech force gt ve üstü modelleri öneririm.zamanında 155tl'ye almıştım şimdi pahalılanmış.
Edit. T500 le butun asistler kapali
Araçları düz vites kullanırım, DFGT ile oyun oynardım.Ama herhangi bir şekilde PS'e sahip değilim
Hocam shift iyidir ama Gt ile inanilmaz farklar var zorlamasin sizi?
Shift te world top 10 da olup Gt ve Forza da bela okuyan cok arkadasim oldu :)