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Playstation GT Academy Türkiye'de Gerçek yarış pilotu olma şansı yakalayın!

4 yıl
22,2b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin Nissan ile birlikte dünya çapında yürüttüğü ve belki de oyun dünyası açısından en iddialı organizasyonlardan biri olan GT Academy, Gran Turismo oyuncularına gerçek bir yarış pilotu olma şansı
Sony'nin Nissan ile birlikte dünya çapında yürüttüğü ve belki de oyun dünyası açısından en iddialı organizasyonlardan biri olan GT Academy, Gran Turismo oyuncularına gerçek bir yarış pilotu olma şansı veriyor. Nissan tarafından eğitilip dünyanın en ünlü pistlerinde gerçek bir yarış deneyimi yaşamak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin.

http://www.gran-turismo.com/tr/academy/2015/
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Tuomir 4 yıl
Ilk 500de iki tane Türk arkadaş vardı bu arada en son baktığımda. Ben mi? Ben 128 küsür bininciyim...

Escudo Pikes Peak Version ile az yol asindirmadik zamaninda PS1de. Keşke işin parasal kısmından biraz kurtulup zevk için de oyun sektörünün içerisinde olsa bizimkiler.
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peters 4 yıl
Ölme eşeğim ölme.Sanki orduya polise adam alıyorlar.
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aycibin 4 yıl
driving line ve tüm asisitler kapalı oynarım.ama bir tek şu silverstone pistini ezberleyemedim.viraja kaç metre kaldığını gösteren tabelalar yok.hakim olamadım bir türlü piste.

GT yarış oyunu değildir.ps3 alma sebebimdi.bitirdiğim her oyunu bir süre sonra sildim ama ps3'ümde 6 senedir hep güncel GT yüklüydü.

GT academy daha önce gt5prolog'dan sonra gt5 çıkmadan birkaç ay önce yapılmıştı.orada dünya 3000incisi falan olmuştum :) silverstone pistini öğrenebilirsem bunda da iyi derece çıkarırım heralde. eski gt academy eğitim video'ları youtube'da var.baya zorlu eğitimler ama o seviyeye gelmiş çocuklar altından kalkıyor.

bu arada direksiyon daha zor demişler ama tam tersi.virajlarda gaz ve direksiyon uyumu dualshock'ta o kadar ince ayarlayamıyorsunuz.direksiyona bir kez adapte olunca dereceleri daha iyi çıkıyor.gerçek force feedback için logitech force gt ve üstü modelleri öneririm.zamanında 155tl'ye almıştım şimdi pahalılanmış.
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K E N 4 yıl
Hayırlısı =)
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Mclaren Honda 4 yıl
Gt6 F1 silverstone da dunya 300. Suydum ama gel gorki 1. Etabi gecmeden 2. Etaba gecemiyormusuz ki 1. Etapta nisandaymis yani hayaller yas oldu galiba


Edit. T500 le butun asistler kapali
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gica1985 4 yıl
soldaki hiç kafasını çevirmicek zannettim bi an :)
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C-TRanger 4 yıl
Vay be firma 4. oyunu çıkarmadan 3'ten sonra 5 ve 6'yı çıkarmış. 2'de PS2'ye çıkmışmışşş...

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isosonsuz 4 yıl
PS`m yoktu. Aldıracaklar!
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kudretozbay 4 yıl
GT 2 playstation 1 e çıkmıştır sanırım pek ılgılı degıller serı ile
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gyradel 4 yıl
GT' ye Doğan SLX eklenmeden bizden başarı beklemek zor.
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tugares 4 yıl
yeni ps4 aldım neden ps3 arkadaş :D
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DeepestSea 4 yıl
NFS Shift 1 ve Shift 2'de çok iyiydim.Normal hayatta da araç kullanırken iyiyimdir.Eğer olursa katılmak isterim

Araçları düz vites kullanırım, DFGT ile oyun oynardım.Ama herhangi bir şekilde PS'e sahip değilim
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murad35 4 yıl DeepestSea
DeepestSea
NFS Shift 1 ve Shift 2'de çok iyiydim.Normal hayatta da araç kullanırken iyiyimdir.Eğer olursa katılmak isterim

Araçları düz vites kullanırım, DFGT ile oyun oynardım.Ama herhangi bir şekilde PS'e sahip değilim


Hocam shift iyidir ama Gt ile inanilmaz farklar var zorlamasin sizi?

Shift te world top 10 da olup Gt ve Forza da bela okuyan cok arkadasim oldu :)
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34sem 4 yıl
Boş işler .D
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