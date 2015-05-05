Playstation GT Academy Türkiye'de Gerçek yarış pilotu olma şansı yakalayın!

Sony'nin Nissan ile birlikte dünya çapında yürüttüğü ve belki de oyun dünyası açısından en iddialı organizasyonlardan biri olan GT Academy, Gran Turismo oyuncularına gerçek bir yarış pilotu olma şansı

Sony'nin Nissan ile birlikte dünya çapında yürüttüğü ve belki de oyun dünyası açısından en iddialı organizasyonlardan biri olan GT Academy, Gran Turismo oyuncularına gerçek bir yarış pilotu olma şansı veriyor. Nissan tarafından eğitilip dünyanın en ünlü pistlerinde gerçek bir yarış deneyimi yaşamak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin.

http://www.gran-turismo.com/tr/academy/2015/