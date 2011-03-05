Plextor 500GB kapasiteli ve USB 3.0 destekli taşınabilir diskini duyurdu

Daha çok optik sürücüleriyle tanınan Plextor, USB 3.0 teknolojisine destek sunduğu 500GB kapasiteli taşınabilir diskini duyurdu. PX-PH500U3 kod adını taşıyan, 2.5-inç boyutunda ve 162 gram ağırlığındaki depolama sürücüsü, uçaklardakine benzer kalitede Alüminyum kullanılan kasaya sahip.

FNet PC Clone EX yedekleme yazılımı ile gelen diskin kutu içeriğinde deri taşıma çantası da bulunuyor. Bir yıllık garanti ile gelen 500GB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni sürücünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 99 Avro olarak belirtilirken, 750GB kapasiteli üst versiyonun ise Nisan ayında 135 Avro etiket fiyatıyla sunulacağı açıklandı.