Pny'den kancalı tasarıma sahip USB bellek

Pny firması kancalı tasarımlarıyla ön plana çıkan USB belleklerini duyurdu.

Kancalı tasarımları sayesinde anahtarlarınızla beraber önem verilerinizi yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz USB bellekler, 43.5 x 18.5 x 4 mm ebatlarında ve sadece 4 gram ağırlığında dizayn edilmiş.



25 MB/sn okuma, 8 MB/sn yazma hızı sunan USB bellekler 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip. USB belleklerin fiyatları ise sırayla 27$, 41$ ve 86$.

