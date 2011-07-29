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Pny'den kancalı tasarıma sahip USB bellek

7 yıl
9,7b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Pny'den kancalı tasarıma sahip USB bellek
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Pny firması kancalı tasarımlarıyla ön plana çıkan USB belleklerini duyurdu.
Kancalı tasarımları sayesinde anahtarlarınızla beraber önem verilerinizi yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz USB bellekler, 43.5 x 18.5 x 4 mm ebatlarında ve sadece 4 gram ağırlığında dizayn edilmiş.
25 MB/sn okuma, 8 MB/sn yazma hızı sunan USB bellekler 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip. USB belleklerin fiyatları ise sırayla 27$, 41$ ve 86$.
Pny'den kancalı tasarıma sahip USB bellek
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ARTHUR. 6 yıl
kONU açılış tarihi 2011 ben bu gün aldım bakalım nasıl bişeymiş gerçekten 25 mb/s görecekmiyiz
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JoeyBane 7 yıl
Kalite resmen bağırıyor. Ben burdayım diyor. Güzel tasarlamışlar.
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Ferhanse123 7 yıl
gerçekten başarılı. takdir etmek gerek. ayrıca fiyatına göre tasarımı ve 25 mb/sn side uygun.
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aspirin_00 7 yıl
http://images.gittigidiyor.com/3946/HP-USB-FLASH-BELLEK-16-GB-TUTTURMA-KLIPSLI-METAL__39462378_0.jpg

hp bu modelini kullanıyorum gayette memnunum komple demir aksamı cüzdana koy yakana tak üzerine bas birşey olmuyor. ::D
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photo sir 7 yıl
tipi cidden şık ve sağlam duruyor
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momento_tr 7 yıl
şık olmuş ...
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