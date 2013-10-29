Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast uygulaması Pocket Casts yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
712
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Podcast uygulaması Pocket Casts yeni özellikler ile güncellendi
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts uygulaması, gelişimine devam ederek 4.2 sürümüne güncellendi
Geliştirici ShiftyJelly PTY tarafından özellikle kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda sık sık güncellenen ve sunduğu imkanlar arttırılan podcast uygulaması Pocket Casts, 4.2 sürümüyle daha önce kaldırılan büyük boyutlu geri dönme tuşu geri getiriliyor, oynatılmamış bölüm sayısını direkt olarak podcast görseli üzerinde gösterebiliyor, podcast bölümlerinin tarihe ya da başlığa göre sıralanması özelliğine kavuşuyor ve 64-bit cihazlara özel tam olarak belirtilmeyen 32 ekstra detay ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda birçok görsel iyileştirme, hata çözümü ve performans artışı da yapılan uygulama, eskiye oranla daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satılan iPhone, iPod Touch ve iPad uyumlu Pocket Casts uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id414834813?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elmeti 6 yıl
Haberin kaynağını doğru yazsayeınız keşke. ( the verge)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
DreamHack Masters Dallas 2019 Turnuvasının
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim