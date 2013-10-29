Podcast uygulaması Pocket Casts yeni özellikler ile güncellendi

Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts uygulaması, gelişimine devam ederek 4.2 sürümüne güncellendi

Geliştirici ShiftyJelly PTY tarafından özellikle kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda sık sık güncellenen ve sunduğu imkanlar arttırılan podcast uygulaması Pocket Casts, 4.2 sürümüyle daha önce kaldırılan büyük boyutlu geri dönme tuşu geri getiriliyor, oynatılmamış bölüm sayısını direkt olarak podcast görseli üzerinde gösterebiliyor, podcast bölümlerinin tarihe ya da başlığa göre sıralanması özelliğine kavuşuyor ve 64-bit cihazlara özel tam olarak belirtilmeyen 32 ekstra detay ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda birçok görsel iyileştirme, hata çözümü ve performans artışı da yapılan uygulama, eskiye oranla daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan iPhone, iPod Touch ve iPad uyumlu Pocket Casts uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id414834813?mt=8