Point Blank yenileniyor, yeni dönem başlıyor

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TAMGame’in hizmet verdiği Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkeleri’nde 7 yılı aşkın süredir oyuncular tarafından aynı heyecan ve tutku ile oynanan, yurt dışı turnuvalara taşıdığı takımlar ile MMOFPS türünde eSpor’un Türkiye’deki öncülüğünü yapan Point Blank, 8.yılında gelecek büyük V3.0 güncellemesi ile oyunculara ve eSpor tutkunlarına yeni bir dönemin kapılarını aralıyor!



Yeni oyun modları, karakterler ve silah özellikleri yanı sıra oyun arayüzü ve performansını geliştirecek V3.0 güncellemesi 2018 yılında gelecek bir çok yeni içerik ve özellik için de büyük ve önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.

Point Blank V3.0 güncellemesini herkesten önce test etmek isteyen oyuncular, 15 Nisan Pazar günü Mecidiyeköy Cevahir AVM Teknosa’da gerçekleşecek Hi2Games PBWC 2018 Sezonu yük BüFinali etkinliğinde Logitech V3.0 Test alanına gelerek bu fırsatı yakalayabilecekler.

Point Blank ve eSpor severleri Plan B, Unrivaled, World Judge ve Young Explosion takımlarının kozlarını paylaşacağı kıran kırana mücadeleyi canlı izlemek için 15 Nisan Pazar günü saat 11:00’den itibaren Mecidiyeköy Cevahir AVM Teknosa 3.Kat’a bekliyoruz!

Gelemeyenler merak etmesin, bu nefes kesen mücadeleyi canlı yayında Point Blank Youtube kanalından izleyebileceksiniz.

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PB Espor Youtube kanalı: www.youtube.com/pbespor