Point Of View 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu

Nvidia cephesinde üreticiler yüksek bellek kapasitesine sahip ekran kartlarına yoğunlaşmış durumdalar. EVGA'den sonra Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View da 2.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 570 modelini duyurdu. Referans tasarımı baz alan DirectX 11 destekli yeni model, GeForce GTX 570'in karakteristik özellikleri olarak 320-bit bellek veri yolu desteği ve 480x CUDA çekirdeği ile birlikte geliyor.

Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 2.5GB (2560MB) GDDR5 bellekle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için 3 yollu SLI desteği sunan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan yeni model, yurt dışında 322.56 Avro seviyesindeki fiyat ile ön-sipariş listelerine girmiş durumda.