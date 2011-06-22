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Point Of View 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia cephesinde üreticiler yüksek bellek kapasitesine sahip ekran kartlarına yoğunlaşmış durumdalar. EVGA'den sonra Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View da 2.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 570 modelini duyurdu. Referans tasarımı baz alan DirectX 11 destekli yeni model, GeForce GTX 570'in karakteristik özellikleri olarak 320-bit bellek veri yolu desteği ve 480x CUDA çekirdeği ile birlikte geliyor.
Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 2.5GB (2560MB) GDDR5 bellekle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için 3 yollu SLI desteği sunan kart aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan yeni model, yurt dışında 322.56 Avro seviyesindeki fiyat ile ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

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fukarakoala 8 yıl
Nvidia bir adet kartla en çok kaç ekran destekliyor?.Bu tip bir kart anca çoklu ekran kullanımında ciddi yarar sağlar geri noktalarda seleflerinle aynı oranda olur diye düşünüyorum.
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acbold 8 yıl
bellek olayı aynı anda birden çok oyun oynayan kullanıcılar için herhalde.yoksa o kadar bir oyun ıkınsa kullanamaz..
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DH Misafiri 8 yıl
Aynı Atari kasati gibi yapmışlar
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Jinnet 8 yıl
Bana göre güzel bir tasarımı var. Soğutucu değişebilirdi çift fan taksalar hiç fena olmaz
.
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Börü 8 yıl
Tasarım olarak hiç sevmedim.Ekran kartının üzerine başka bi resim koyabilirlerdi ya da koymasalar daha güzel olurdu, yeşil pcb de iğrenç durmuş..
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dodomoco 8 yıl
noluyo yani bellek ekleyince millet sanki bunda 3 tane ekran kartı kullanacakmış gibi, bellek arttırımlı modellerdede moda oldu bu sıralar
bellek artırıcanıza soğutucu geliştirin komponenetleri geliştirin
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MÜŞAVİR 8 yıl
Haberle alakasız olacak ama şu resmi neden değiştirmiyorlar anlamıyorum. Mide bulandırıcı.
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