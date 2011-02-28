Point of View su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast 2 modelini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View ve onun hız aşırtma markası TGT, su soğutmalı GeForce GTX 580 Beast modelinin ikinci versiyonunu duyurdu. Aqua Computer tarafından geliştirilen 9mm kalınlığındaki Bakır su soğutma bloğunun kullanıldığı ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 873MHz GPU, 1746MHz paralel işlemci ve 4104MHz bellek saat hızlarında geliyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve Mini HDMI konnektörlerini kullanıyor. Point of View tarafından satışa sunulan GeForce GTX 580 Beast 2'nin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı 1102$ olarak açıklandı.