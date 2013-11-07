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Polaroid'den çocuklara özel tablet bilgisayar: Kids Tablet 2

5 yıl
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Polaroid'den çocuklara özel tablet bilgisayar: Kids Tablet 2
Daha çok görüntüleme sektörüne yönelik ürünleri ile tanınan köklü firmalardan Polaroid, çocuklara özel olarak hazırladığı "Kids Tablet 2" adlı tablet bilgisayarını resmi olarak duyurdu.
Firmanın daha önce ürettiği Kids Tablet'in yeni versiyonu olarak geliştirilen Kids Tablet 2, çocuklara eğitim ve eğlence konusunda eşlik etmek üzere yeni bir alternatif oluşturuyor. Teknik olarak 7-inç boyutunda 1024 x 600 piksel dokunmatik ekran, 1.6GHz çift çekirdekli Cortex A9 işlemci, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, ön / arka kamera, mikrofon, hoparlör, ivme ölçer, SD kart yuvası ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen ürün, çocukların seveceği tarzda renkli bir tasarıma, 70'den fazla özel elektronik kitaba ve uygulamaya sahip. Gücünü şarj edilebilir li-on polimer bataryasından alan Kids Tablet 2, aynı zamanda Wi-Fi teknolojisi ile kablosuz ağlara bağlanabiliyor, ailelere özel güvenlik önemleri sunabiliyor ve özel bir uygulama marketi barındırıyor.
Polaroid Kids Tablet 2, 149$ fiyat etiketiyle "Toys R Us" mağazaları üzerinden satın alınabiliyor.
(P) 

http://www.ubergizmo.com/2013/11/polaroid-kids-tablet-2-announced/?utm_source=feedly Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen biggame
biggame
M.S.A

Yav, bırakında dışarıda oynasınlar..


dışarıda ne yapacaklar dışarısı sanki içeriden iyi kimin ne olduğu belli deyil zaten dışarıya cıkan çocuklarda saygısızlık ve pis sözler bollaşıyor



İçeride durunca da inci sozlukculer gibi bir nesil yetişiyor. Cocuğum kavgayı, küfürü öğrenecekse yerinde öğrensin, klavye basından babası yaşındaki adama küfür etmekle adam olunmuyor
biggameM.S.AYav, bırakında dışarıda oynasınlar..dışarıda ne yapacaklar dışarısı sanki içeriden i...
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Yav, bırakında dışarıda oynasınlar..
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umutaltdag 5 yıl
Çocuklar da tabletimiz olsa da e-kitap okuyalım diyordu zaten
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JoeyBane 5 yıl
Bizim zamanımızda akşam ezanına kadar dışarda top peşinde koşmak vardı.
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Umutcan 5 yıl
90-96 arası çocuk olan nesil çocukluğunu sosyalleşerek oynayarak geçiren son nesil zaten bu yeni bir olay değil.
Ondan sonra zaten sega playstation derken kimse dışarı çıkmaz oldu. İleride daha da asosyal nesiller yetişecek bu kaçınılmaz bir durum.
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DARTH_BLACK 5 yıl JoeyBane
JoeyBane

Bizim zamanımızda akşam ezanına kadar dışarda top peşinde koşmak vardı.

o günler malesef tarih oldu arkadaşım..şimdiki nesil akşam ezanından sonra aktif hale geliiyor.Bizim zamanımızda akşamdan sonra pilimiz biterdi bir noktada :) ama o günleri bende özlüyorum,en azından arkadaşlık ve dostluklar sanal değildi..
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matmuhendisi 5 yıl
Teknolojiyi para için kullanmalarının haberi...
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biggame 5 yıl
M.S.A

Yav, bırakında dışarıda oynasınlar..


dışarıda ne yapacaklar dışarısı sanki içeriden iyi kimin ne olduğu belli deyil zaten dışarıya cıkan çocuklarda saygısızlık ve pis sözler bollaşıyor

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fukox 5 yıl biggame
biggame
M.S.A

Yav, bırakında dışarıda oynasınlar..


dışarıda ne yapacaklar dışarısı sanki içeriden iyi kimin ne olduğu belli deyil zaten dışarıya cıkan çocuklarda saygısızlık ve pis sözler bollaşıyor



İçeride durunca da inci sozlukculer gibi bir nesil yetişiyor. Cocuğum kavgayı, küfürü öğrenecekse yerinde öğrensin, klavye basından babası yaşındaki adama küfür etmekle adam olunmuyor
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Yav, bırakında dışarıda oynasınlar..
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