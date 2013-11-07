Polaroid'den çocuklara özel tablet bilgisayar: Kids Tablet 2

Daha çok görüntüleme sektörüne yönelik ürünleri ile tanınan köklü firmalardan Polaroid, çocuklara özel olarak hazırladığı "Kids Tablet 2" adlı tablet bilgisayarını resmi olarak duyurdu.

Firmanın daha önce ürettiği Kids Tablet'in yeni versiyonu olarak geliştirilen Kids Tablet 2, çocuklara eğitim ve eğlence konusunda eşlik etmek üzere yeni bir alternatif oluşturuyor. Teknik olarak 7-inç boyutunda 1024 x 600 piksel dokunmatik ekran, 1.6GHz çift çekirdekli Cortex A9 işlemci, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, ön / arka kamera, mikrofon, hoparlör, ivme ölçer, SD kart yuvası ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen ürün, çocukların seveceği tarzda renkli bir tasarıma, 70'den fazla özel elektronik kitaba ve uygulamaya sahip. Gücünü şarj edilebilir li-on polimer bataryasından alan Kids Tablet 2, aynı zamanda Wi-Fi teknolojisi ile kablosuz ağlara bağlanabiliyor, ailelere özel güvenlik önemleri sunabiliyor ve özel bir uygulama marketi barındırıyor.

Polaroid Kids Tablet 2, 149$ fiyat etiketiyle "Toys R Us" mağazaları üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/11/polaroid-kids-tablet-2-announced/?utm_source=feedly