TÜİK çocukların internet, telefon ve sosyal medya kullanımını araştırdı

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Tam Boyutta Gör TÜİK’in daha önce iki kez Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına dahil ederek gerçekleştirdiği Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ilk kez bağımsız olarak yapıldı. Sorular ve örneklem yöntemi güncellenerek yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Araştırma, 6-15 yaş arasındaki çocukların internet, bilgisayar, akıllı telefon ve oyun kullanımı hakkında bilgi veriyor.

Çocuklarda internet kullanımı yüzde 91'e yükseldi

6-15 yaş arasındaki çocukların internet kullanım oranı 2021 yılında %82,7 iken 2024 yılında %91,3 oldu. Erkek çocuklarının %92,2’si, kız çocuklarının %90,3’ünün internete erişimi var.

Çocukların yüzde 50’ye yakını internette günde 2 saat ve üzerinde vakit harcıyor

İnternet kullanan çocukların %97,4'ü düzenli İnternet kullandığını beyan etti. Düzenli İnternet kullanan çocukların %42,9'unun hafta içi, %53,6'sının ise hafta sonu günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre İnternette vakit geçirdiği gözlendi.

Günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internet kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde; bu oran hafta içi 6-10 yaş grubu için %30,6, 11-15 yaş grubu için %54,4 oldu. Hafta sonu ise sırasıyla %43,2 ve %63,5 oldu.

Çocukların interneti video izlemek için kullanıyor

Düzenli İnternet kullanan çocukların İnternet kullanım amaçları, 2024

Çocukların internet kullanım amaçları incelendiğinde en fazla video izleme amacıyla internetin kullanıldığı görülüyor. İnterneti 6-15 yaş arasındaki çocukların %83,9’u video izleme amacıyla, yüzde 75’i ödev, öğrenme veya çevrimiçi derslere katılma ve %72,7 ile oyun oynama veya oyun indirme amacıyla kullanıyor. Çocukların %72,6’sı ise sosyal medyada gezinmek için internet kullandığını ifade ediyor.

Sosyal medya kullanım oranı yüzde 66

6-15 yaş arasındaki çocukların %66,1’i sosyal medya kullanıyor. Yaş gruplarına göre izlendiğinde; 6-10 yaş grubunda %53,5’i, 11-15 yaş grubunda ise %79’ü sosyal medya kullanıyor. .Sosyal medya kullanan çocuklardan %37,1’i hafta içi, %49,5’i hafta sonu sosyal medyada günde iki saat ve üzerinde vakit harcıyor.

YouTube, %96,3 oranı ile en fazla kullanılan sosyal medya platformu oldu. Ardından %41,5 ile Instagram, %21,4 ile TikTok, %21,4 ile Snapchat, %13,6 ile Pinterest, %9,5 ile Facebook ve %4,9 ile X izledi.

6-10 yaş grubunda en çok kullanılan ikinci uygulama TikTok

Yaş grubuna göre incelendiğinde 6-10 yaş grubunda ve 11-15 yaş grubunda en fazla kullanılan sosyal medya platformu YouTube olurken ikinci sırada iki farklı sonuç ortaya çıktı. 6-10 yaş grubunda en fazla kullanılan ikinci sosyal medya platformu TikTok olurken 11-15 yaş grubunda ise Instagram oldu.

Yaş grubuna göre sadece kendi kullanımına ait bilişim teknolojileri ürünü olan çocukların oranı (%), 2024

6-15 yaş arasındaki çocukların %76,1’i akıllı telefon kullanıyor. Yaş grubuna göre bakıldığında 6-10 yaş arasındaki çocuklarda akıllı telefon kullanım oranı %66,3 iken, 11-15 yaş grubundakilerde bu oran %86,2 olarak belirlendi.

Çocukların %43,9’u kendilerine ait telefona sahip. Kendi bilgisayarına sahip olanların oranı %35,7 olarak kayıtlara geçerken, %14,3’ü ise kendi akıllı saati bulunduğunu belirtiyor.

Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yaş grubuna göre telefon kullanımı davranışları (%), 2024

Tam Boyutta Gör Düzenli olarak telefon kullanan çocukların %32,6’sı en az 30 dakikada bir akıllı telefonlarına baktığını ifade etti. Çocukların %30,6’sı uyumadan öne yaptığı son olarak telefonunu kontrol ettiğini, %21’i ise başkalarıyla yemek yerken telefon kullandığını söylüyor.

Oyun oynadığını belirten çocukların oranı %74 olarak tespit edildi. Erkek çocuklarının %82,8’i oyun oynarken, kız çocuklarının %64,8’i oyun oynuyor. Çocukların %90,8’i haftada en az bir defa oyun oynadığını ifade ediyor.

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Düzenli oyun oynayan çocuklara oyun oynamalarıyla ilgili kişisel düşünceleri sorulduğunda; çocukların %46,3'ü ebeveynlerinin kendisi hakkında çok fazla oyun oynadığını düşündüklerini belirtti. Düzenli oyun oynayan çocukların %40,1'i planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını, %35,6'sı oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmaya neden olduğunu, %29,9'u oyun oynamak için çok fazla zaman harcadığını ve %23,4'ü oyun oynamadığı zaman kendisini huzursuz ve mutsuz hissettiğini ifade etti.

Çocuklara; ekran başında süre geçirmenin sonuçları sorulduğunda çocukların %34,4'ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti. Bunu %33,3 ile daha az ders çalışmak, %25,5 ile ailesiyle daha az vakit geçirmek, %18,6 ile arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynamak ve %17,2 ile daha az uyumak takip etti.

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