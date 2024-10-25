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    TÜİK çocukların internet, telefon ve sosyal medya kullanımını araştırdı

    TÜİK, 6-15 yaş arasındaki çocukların dijital teknolojileri kullanımı hakkında araştırma yaptı. Çocukların teknoloji kullanımı hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
    TÜİK çocukların internet, telefon ve sosyal medya kullanımını ara Tam Boyutta Gör
    TÜİK’in daha önce iki kez Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına dahil ederek gerçekleştirdiği Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ilk kez bağımsız olarak yapıldı. Sorular ve örneklem yöntemi güncellenerek yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

    Araştırma, 6-15 yaş arasındaki çocukların internet, bilgisayar, akıllı telefon ve oyun kullanımı hakkında bilgi veriyor.

    Çocuklarda internet kullanımı yüzde 91'e yükseldi

    6-15 yaş arasındaki çocukların internet kullanım oranı 2021 yılında %82,7 iken 2024 yılında %91,3 oldu. Erkek çocuklarının %92,2’si, kız çocuklarının %90,3’ünün internete erişimi var.

    Çocukların yüzde 50’ye yakını internette günde 2 saat ve üzerinde vakit harcıyor 

    İnternet kullanan çocukların %97,4'ü düzenli İnternet kullandığını beyan etti. Düzenli İnternet kullanan çocukların %42,9'unun hafta içi, %53,6'sının ise hafta sonu günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre İnternette vakit geçirdiği gözlendi.

    Günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internet kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde; bu oran hafta içi 6-10 yaş grubu için %30,6, 11-15 yaş grubu için %54,4 oldu. Hafta sonu ise sırasıyla %43,2 ve %63,5 oldu.

    Çocukların interneti video izlemek için kullanıyor

    Düzenli İnternet kullanan çocukların İnternet kullanım amaçları, 2024

    TÜİK çocukların internet, telefon ve sosyal medya kullanımını ara

    Çocukların internet kullanım amaçları incelendiğinde en fazla video izleme amacıyla internetin kullanıldığı görülüyor. İnterneti 6-15 yaş arasındaki çocukların %83,9’u video izleme amacıyla, yüzde 75’i ödev, öğrenme veya çevrimiçi derslere katılma ve %72,7 ile oyun oynama veya oyun indirme amacıyla kullanıyor. Çocukların %72,6’sı ise sosyal medyada gezinmek için internet kullandığını ifade ediyor.

    Sosyal medya kullanım oranı yüzde 66

    6-15 yaş arasındaki çocukların %66,1’i sosyal medya kullanıyor. Yaş gruplarına göre izlendiğinde; 6-10 yaş grubunda %53,5’i, 11-15 yaş grubunda ise %79’ü sosyal medya kullanıyor. .Sosyal medya kullanan çocuklardan %37,1’i hafta içi, %49,5’i hafta sonu sosyal medyada günde iki saat ve üzerinde vakit harcıyor. 

    YouTube, %96,3 oranı ile en fazla kullanılan sosyal medya platformu oldu. Ardından %41,5 ile Instagram, %21,4 ile TikTok, %21,4 ile Snapchat, %13,6 ile Pinterest, %9,5 ile Facebook ve %4,9 ile X izledi.

    6-10 yaş grubunda en çok kullanılan ikinci uygulama TikTok

    Yaş grubuna göre incelendiğinde 6-10 yaş grubunda ve 11-15 yaş grubunda en fazla kullanılan sosyal medya platformu YouTube olurken ikinci sırada iki farklı sonuç ortaya çıktı. 6-10 yaş grubunda en fazla kullanılan ikinci sosyal medya platformu TikTok olurken 11-15 yaş grubunda ise Instagram oldu.

    Yaş grubuna göre sadece kendi kullanımına ait bilişim teknolojileri ürünü olan çocukların oranı (%), 2024

    TÜİK çocukların internet, telefon ve sosyal medya kullanımını ara
    6-15 yaş arasındaki çocukların %76,1’i akıllı telefon kullanıyor. Yaş grubuna göre bakıldığında 6-10 yaş arasındaki çocuklarda akıllı telefon kullanım oranı %66,3 iken, 11-15 yaş grubundakilerde bu oran %86,2 olarak belirlendi.

    Çocukların %43,9’u kendilerine ait telefona sahip. Kendi bilgisayarına sahip olanların oranı  %35,7 olarak kayıtlara geçerken, %14,3’ü ise kendi akıllı saati bulunduğunu belirtiyor.

    Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yaş grubuna göre telefon kullanımı davranışları (%), 2024

    TÜİK çocukların internet, telefon ve sosyal medya kullanımını ara Tam Boyutta Gör
    Düzenli olarak telefon kullanan çocukların %32,6’sı en az 30 dakikada bir akıllı telefonlarına baktığını ifade etti. Çocukların %30,6’sı uyumadan öne yaptığı son olarak telefonunu kontrol ettiğini, %21’i ise başkalarıyla yemek yerken telefon kullandığını söylüyor.

    Oyun oynadığını belirten çocukların oranı %74 olarak tespit edildi. Erkek çocuklarının %82,8’i oyun oynarken, kız çocuklarının %64,8’i oyun oynuyor. Çocukların %90,8’i haftada en az bir defa oyun oynadığını ifade ediyor.

    Düzenli oyun oynayan çocuklara oyun oynamalarıyla ilgili kişisel düşünceleri sorulduğunda; çocukların %46,3'ü ebeveynlerinin kendisi hakkında çok fazla oyun oynadığını düşündüklerini belirtti. Düzenli oyun oynayan çocukların %40,1'i planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını, %35,6'sı oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmaya neden olduğunu, %29,9'u oyun oynamak için çok fazla zaman harcadığını ve %23,4'ü oyun oynamadığı zaman kendisini huzursuz ve mutsuz hissettiğini ifade etti.

    Çocuklara; ekran başında süre geçirmenin sonuçları sorulduğunda çocukların %34,4'ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti. Bunu %33,3 ile daha az ders çalışmak, %25,5 ile ailesiyle daha az vakit geçirmek, %18,6 ile arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynamak ve %17,2 ile daha az uyumak takip etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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