Tesla, ABD'de yasaklanan çocuk ATV'sini Avrupa'da satmaya başladı

Tam Boyutta Gör Tesla, fütüristik Cybertruck elektrikli pick-up'ının tasarımından ilham alan dört tekerlekli motosikletini Avrupa pazarında satmaya başladı. Ancak ilginç olan şey çocuklara yönelik bu ATV'nin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmış olması.

Kurşun geçirmezlik testinden çıkan Tesla Cybertruck görüntülendi 1 gün önce eklendi

Cyberquad for Kids isimli araç ABD'de 2021 yılında satışa sunuldu. Hatta 5.000 adetlik ilk partisi oldukça rağbet gördü ve kısa süre içerisinde tükendi. Ancak daha sonrasında ürün ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun kararıyla satıştan kaldırıldı.

Cyberquad for Kids sekiz yaşındaki bir çocuğun dahil olduğu bir kaza nedeniyle yasaklandı. Yapılan soruşturmada mekanik süspansiyon ve lastik basıncı gibi gereksinimlerin bir çocuk taşıma aracı için yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Bu nedenle ATV geri çağırıldı ve satışları durduruldu.

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Çin'den sonra şimdi de Avrupa'da

ABD'deki yasağa rağmen şirket Cyberquad for Kids'i diğer pazarlarda satışa sunmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında Çin'de piyasaya sürülen ATV şimdi de Avrupa'da satışa çıktı. Dört tekerlekli motosiklet Tesla'nın internet sitesinde 1.990 euro fiyatla satılıyor.

Cyberquad for Kids, 8 ila 12 yaş arası ve 68 kg ağırlığa kadar olan çocuklar için tasarlanmış bir araç. Küçük bir 350W elektrik motoru ve 188 Wh bataryası var. Bununla birlikte ATV'nin 19 km'lik bir menzil sunduğunu ve 13 km/s azami hıza çıkabildiğini belirtelim.

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