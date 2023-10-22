Tesla, ABD'de yasaklanan çocuk ATV'sini Avrupa'da satmaya başladı

Cyberquad for Kids isimli araç ABD'de 2021 yılında satışa sunuldu. Hatta 5.000 adetlik ilk partisi oldukça rağbet gördü ve kısa süre içerisinde tükendi. Ancak daha sonrasında ürün ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun kararıyla satıştan kaldırıldı.
Cyberquad for Kids sekiz yaşındaki bir çocuğun dahil olduğu bir kaza nedeniyle yasaklandı. Yapılan soruşturmada mekanik süspansiyon ve lastik basıncı gibi gereksinimlerin bir çocuk taşıma aracı için yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Bu nedenle ATV geri çağırıldı ve satışları durduruldu.
Çin'den sonra şimdi de Avrupa'da
ABD'deki yasağa rağmen şirket Cyberquad for Kids'i diğer pazarlarda satışa sunmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında Çin'de piyasaya sürülen ATV şimdi de Avrupa'da satışa çıktı. Dört tekerlekli motosiklet Tesla'nın internet sitesinde 1.990 euro fiyatla satılıyor.
Cyberquad for Kids, 8 ila 12 yaş arası ve 68 kg ağırlığa kadar olan çocuklar için tasarlanmış bir araç. Küçük bir 350W elektrik motoru ve 188 Wh bataryası var. Bununla birlikte ATV'nin 19 km'lik bir menzil sunduğunu ve 13 km/s azami hıza çıkabildiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.