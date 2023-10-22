Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, ABD'de yasaklanan çocuk ATV'sini Avrupa'da satmaya başladı

    Tesla tehlikeli olduğu için ABD'de yasaklanan çocuk ATV'sini diğer pazarlarda piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket, Cybertruck'ın tasarımından ilham alan Cyberquad for Kids'i Avrupa'da satışa sundu.
    Tesla, ABD'de yasaklanan çocuk ATV'sini Avrupa'da satmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, fütüristik Cybertruck elektrikli pick-up'ının tasarımından ilham alan dört tekerlekli motosikletini Avrupa pazarında satmaya başladı. Ancak ilginç olan şey çocuklara yönelik bu ATV'nin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmış olması.

    Cyberquad for Kids isimli araç ABD'de 2021 yılında satışa sunuldu. Hatta 5.000 adetlik ilk partisi oldukça rağbet gördü ve kısa süre içerisinde tükendi. Ancak daha sonrasında ürün ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun kararıyla satıştan kaldırıldı.

    Cyberquad for Kids sekiz yaşındaki bir çocuğun dahil olduğu bir kaza nedeniyle yasaklandı. Yapılan soruşturmada mekanik süspansiyon ve lastik basıncı gibi gereksinimlerin bir çocuk taşıma aracı için yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Bu nedenle ATV geri çağırıldı ve satışları durduruldu.

    Tesla, ABD'de yasaklanan çocuk ATV'sini Avrupa'da satmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Çin'den sonra şimdi de Avrupa'da

    ABD'deki yasağa rağmen şirket Cyberquad for Kids'i diğer pazarlarda satışa sunmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında Çin'de piyasaya sürülen ATV şimdi de Avrupa'da satışa çıktı. Dört tekerlekli motosiklet Tesla'nın internet sitesinde 1.990 euro fiyatla satılıyor.

    Cyberquad for Kids, 8 ila 12 yaş arası ve 68 kg ağırlığa kadar olan çocuklar için tasarlanmış bir araç. Küçük bir 350W elektrik motoru ve 188 Wh bataryası var. Bununla birlikte ATV'nin 19 km'lik bir menzil sunduğunu ve 13 km/s azami hıza çıkabildiğini belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 4 kilise nerede redbull uyku açar mı 2 aylık muhabbet kuşu lost konusu ve sonu server kayıtlı ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız