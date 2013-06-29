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Popüler fotoğraf uygulaması Aviary, Android platformu için 3.0 sürümüne güncellendi

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler fotoğraf uygulaması Aviary, Android platformu için 3.0 sürümüne güncellendi
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iOS ve Android sürümleri bulunan popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Aviary, Android tarafında oldukça büyük bir güncelleme aldı.
İçerisinde yer alan gelişmiş araçlar ile fotoğraflar üzerinde birçok değişikliğin yapılmasına imkan sağlayan ve 3.0 sürümüne güncellenen fotoğraf düzenleme uygulaması Aviary, çok daha güzel ve sade bir ara yüze, fotoğraf düzenleme işlemleri için kullanılan araçların geliştirmelerine, farklı filtre paketlerine, yeni sticker seçeneklerine ve geliştirilmiş netleme aracına kavuşmuş durumda.
Ayda 11 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu belirtilen Aviary uygulamasına ücretsiz olarak buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.aviary.com/big-update-aviary-releases-version-3-0-of-android-app/ Yorum Yaz
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yukuberk 5 yıl
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