Porsche, dizel skandalı kapsamında 535 milyon euro para cezası aldı

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Volkswagen Grubu’nun Dieselgate skandalıyla imtihanı henüz bitmedi. Almanya, emisyon kurallarını ihlal eden araçlar sattıkları gerekçesiyle Volkswagen ve Audi’nin cezasını kesmişti. Şimdi sıra grubun bir başka üyesi Porsche’ye geldi.

Reuters’ın haberine göre, Alman otomobil devi Porsche’ye dizel krizi kapsamında “denetim görevlerini ihmal ettiği“ gerekçesiyle para cezası kesildi. Stuttgart Savcılığı’nın aldığı karara göre Porsche’nin cezası 535 milyon euro olarak belirlendi. Daha önce Audi’ye 800 milyon euro, Volkswagen’e ise 1 milyar euro ceza kesilmişti. Bu kapsamda Porsche, grubun en az para cezası alan markası oldu.

Krizin gruba maliyeti toplamda 30 milyar euro

Söz konusu rakamlar böyle güçlü markalar için devede kulak gibi görünse de, işin perde arkasında çok daha fazlası var. Volkswagen Grubu, dizel skandalının 2015 yılında ortaya çıkmasıyla birlikte kendini sancılı bir sürecin ortasında buldu. Reuters’a göre dizel skandalının şirkete maliyeti toplamda 30 milyar euro’yu buldu.

Şimdilik cezalar bitmiş gibi görünse de, bireysel tazminat davalarının devam etmesi muhtemel görünüyor. Zira pek çok müşteri, mağdur olduğunu iddia ederek Volkswagen’e tazminat davası açacağını söylemişti.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-porsche/volkswagen-unit-porsche-to-pay-535-million-euro-fine-over-diesel-cheating-idUSKCN1SD1BA