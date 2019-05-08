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Porsche, dizel skandalı kapsamında 535 milyon euro para cezası aldı

Stuttgart Savcılığı, dizel skandalı kapsamında Porsche'ye 535 milyon euro para cezası verdiklerini açıkladı. Söz konusu cezanın "denetim görevlerinin ihmal ettiği" gerekçesiyle verildiği söylendi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Porsche, dizel skandalı kapsamında 535 milyon euro para cezası aldı
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Volkswagen Grubu’nun Dieselgate skandalıyla imtihanı henüz bitmedi. Almanya, emisyon kurallarını ihlal eden araçlar sattıkları gerekçesiyle Volkswagen ve Audi’nin cezasını kesmişti. Şimdi sıra grubun bir başka üyesi Porsche’ye geldi.

Reuters’ın haberine göre, Alman otomobil devi Porsche’ye dizel krizi kapsamında “denetim görevlerini ihmal ettiği“ gerekçesiyle para cezası kesildi. Stuttgart Savcılığı’nın aldığı karara göre Porsche’nin cezası 535 milyon euro olarak belirlendi. Daha önce Audi’ye 800 milyon euro, Volkswagen’e ise 1 milyar euro ceza kesilmişti. Bu kapsamda Porsche, grubun en az para cezası alan markası oldu.

Krizin gruba maliyeti toplamda 30 milyar euro 

Söz konusu rakamlar böyle güçlü markalar için devede kulak gibi görünse de, işin perde arkasında çok daha fazlası var. Volkswagen Grubu, dizel skandalının 2015 yılında ortaya çıkmasıyla birlikte kendini sancılı bir sürecin ortasında buldu. Reuters’a göre dizel skandalının şirkete maliyeti toplamda 30 milyar euro’yu buldu.

Şimdilik cezalar bitmiş gibi görünse de, bireysel tazminat davalarının devam etmesi muhtemel görünüyor. Zira pek çok müşteri, mağdur olduğunu iddia ederek Volkswagen’e tazminat davası açacağını söylemişti.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-porsche/volkswagen-unit-porsche-to-pay-535-million-euro-fine-over-diesel-cheating-idUSKCN1SD1BA Yorum Yaz
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dr20mouse 1 hf. en beğenilen
Allah belanı versin VW
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haberelectro 1 hf.
Adamlar vw bünyesine girmekten pişman oldu.
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RX 480 1 hf.
Dizel bitsin gelecek benzinli ve hibritler olsu n elektrikli istemiyorum
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en1gma 1 hf. yeni yorumcu
Gelecek elektriklide
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ferrari091 1 hf.
filtre iptal, duz boru yapayim mi kankaa diyenler burada emisyon koruyucuları olarak gözükmeye çalışıyorlar. madem o kadar düşüncelisiniz yaşadığınız ülkedeki sorunlara bir bakin derim.
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cnv_58 1 hf.
Ülkemizde sıkıntı yok
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gcb1903 1 hf.
Getirin ne kadar iade model varsa bizim ülkemizde satın. Marka için çocuğunun böbreğini satacak insanlar mevcut bu ülkede.
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Fiat S.p.A. 1 hf.
Halada deli gibi satabilen tek marka veya grup
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dr20mouse 1 hf. en beğenilen
Allah belanı versin VW
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