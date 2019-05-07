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Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Golf ile aynı boyutlara sahip elektrikli Volkswagen ID.3'ün tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Volkswagen ID.3'ün tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla ilgili son detaylar haberimizde:
2 hf.
5,9b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Volkswagen ID veya ID.3 olarak adlandırılması beklenen tam elektrikli hatchback modelin ön siparişe açılmasına az bir süre kaldı. Tam da bu esnada, otomobili eskiye nazaran daha hafif kamuflajla gösteren bazı videolar paylaşıldı. Böylece Volkswagen ID.3’ün tasarımı büyük oranda ortaya çıkmış oldu.

Volkswagen Hollanda’nın paylaştığı videolar kısa sürede kaldırılmış. Fakat bazı kullanıcılar hızlı davranarak birkaç ekran görüntüsü almayı başarmış. Görüntülere baktığımızda, 5 kapılı bir hatchback olan Volkswagen ID.3’ün markaya ait diğer modellerden daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum, Volkswagen ID.3’ün tam elektrikli bir araç olmasından ve ID adı verilen yepyeni bir seriye ait olmasından kaynaklanıyor.

Volkswagen ID.3’ün üzerinde kırmızı ve mavi renklerden oluşan hafif bir kamuflaj bulunsa da, tasarımı oluşturan pek çok parça rahatlıkla görülebiliyor. Örneğin; otomobilin üretime hazır farlarını ilk kez bu kadar net görüyoruz. LED gündüz farlarıyla çevrelenen ve bir çift gözü anımsatan bu farlar, logonun hizasında yatay uzanan bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Sade bir görünüme sahip olan tamponun alt kısmında hava girişleri ve Seat el-Born konseptinde de gördüğümüz yuvarlak oyuklar bulunuyor.

Volkswagen ID.3 teknik özellikleri 

Alman üreticinin popüler modeli Volkswagen Golf ile aynı boyutlara sahip olacak araç, zemininde bulunan 14 cm yüksekliğindeki bataryalar nedeniyle Golf’ten biraz daha uzun olarak karşımıza çıkacak. Markanın MEB adını verdiği platform üzerine inşa edilen Volkswagen ID.3’ün üç farklı konfigürasyonu bulunacak. Bu üç versiyonda da arka tekerleklere güç veren 204 beygirlik elektrik motoru görev alırken, batarya farkı nedeniyle menziller değişecek.

En az 330, en fazla 550 km menzil 

Volkswagen ID.3’ün giriş seviyesini 48 kWh’lık batarya ve 330 km menzilli versiyon oluşturuyor. Serinin ortasında 450 km menzil sunan 62 kWh’lık versiyon yer alırken, en tepede 550 km menzile ulaşan 82 kWh’lık versiyon bulunuyor. 125 kW DC hızlı şarj desteği bulunan aracın maksimum hızı 180 km/s olacak. Volkswagen ID.3 serisinin 30 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.  


https://elektrowoz.pl/auta/elektryczny-volkswagen-id-na-nowych-teaserach-czyli-jednak-vw-id-3/ Yorum Yaz
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elcas 2 hf. en beğenilen
gerçek kullanıcıya elektrikli araç alımında ciddi destek olmazsa bizim bineceğimiz en iyi araç egea olur. 30 bin euro = 300 bin tl . giderek de artıyor.
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Fiat S.p.A. 2 hf. sml_akyz
Bu saatten sonra bu halde düşmüş ülkeye yeni model gelmesini bırak, model hatta marka çıkıp gitmesin diye dua et.
Hyundai'da model kalmadı, Toyota camry ömrü taş çatlasın sene sonu, sonrasında camry'yi çekecekler piyasadan.
Ülke ekonomisi yerle bir oldu, ne yeni model gelmesi
Bu saatten sonra bu halde düşmüş ülkeye yeni model gelmesini bırak, model hatta marka çıkıp gitmesin diye dua et.Hyundai'da model kalmadı, Toyota camry öm...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
elcas 2 hf. en beğenilen
gerçek kullanıcıya elektrikli araç alımında ciddi destek olmazsa bizim bineceğimiz en iyi araç egea olur. 30 bin euro = 300 bin tl . giderek de artıyor.
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Omisis046 2 hf.
Golf topu boyutlarında diye okudum ne hikmetse.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sml_akyz 2 hf.
Tesla model 3 e göre ucuz olması avantaj olabilir. Tabi Türkiye’ye gelirmi bilinmez.
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Fiat S.p.A. 2 hf. sml_akyz
Bu saatten sonra bu halde düşmüş ülkeye yeni model gelmesini bırak, model hatta marka çıkıp gitmesin diye dua et.
Hyundai'da model kalmadı, Toyota camry ömrü taş çatlasın sene sonu, sonrasında camry'yi çekecekler piyasadan.
Ülke ekonomisi yerle bir oldu, ne yeni model gelmesi
1 Yanıt Yanıtla +8
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