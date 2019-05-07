Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör



Volkswagen ID veya ID.3 olarak adlandırılması beklenen tam elektrikli hatchback modelin ön siparişe açılmasına az bir süre kaldı. Tam da bu esnada, otomobili eskiye nazaran daha hafif kamuflajla gösteren bazı videolar paylaşıldı. Böylece Volkswagen ID.3’ün tasarımı büyük oranda ortaya çıkmış oldu.

Volkswagen Hollanda’nın paylaştığı videolar kısa sürede kaldırılmış. Fakat bazı kullanıcılar hızlı davranarak birkaç ekran görüntüsü almayı başarmış. Görüntülere baktığımızda, 5 kapılı bir hatchback olan Volkswagen ID.3’ün markaya ait diğer modellerden daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum, Volkswagen ID.3’ün tam elektrikli bir araç olmasından ve ID adı verilen yepyeni bir seriye ait olmasından kaynaklanıyor.

Volkswagen ID.3’ün üzerinde kırmızı ve mavi renklerden oluşan hafif bir kamuflaj bulunsa da, tasarımı oluşturan pek çok parça rahatlıkla görülebiliyor. Örneğin; otomobilin üretime hazır farlarını ilk kez bu kadar net görüyoruz. LED gündüz farlarıyla çevrelenen ve bir çift gözü anımsatan bu farlar, logonun hizasında yatay uzanan bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Sade bir görünüme sahip olan tamponun alt kısmında hava girişleri ve Seat el-Born konseptinde de gördüğümüz yuvarlak oyuklar bulunuyor.

Volkswagen ID.3 teknik özellikleri

Alman üreticinin popüler modeli Volkswagen Golf ile aynı boyutlara sahip olacak araç, zemininde bulunan 14 cm yüksekliğindeki bataryalar nedeniyle Golf’ten biraz daha uzun olarak karşımıza çıkacak. Markanın MEB adını verdiği platform üzerine inşa edilen Volkswagen ID.3’ün üç farklı konfigürasyonu bulunacak. Bu üç versiyonda da arka tekerleklere güç veren 204 beygirlik elektrik motoru görev alırken, batarya farkı nedeniyle menziller değişecek.

En az 330, en fazla 550 km menzil

Volkswagen ID.3’ün giriş seviyesini 48 kWh’lık batarya ve 330 km menzilli versiyon oluşturuyor. Serinin ortasında 450 km menzil sunan 62 kWh’lık versiyon yer alırken, en tepede 550 km menzile ulaşan 82 kWh’lık versiyon bulunuyor. 125 kW DC hızlı şarj desteği bulunan aracın maksimum hızı 180 km/s olacak. Volkswagen ID.3 serisinin 30 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.

https://elektrowoz.pl/auta/elektryczny-volkswagen-id-na-nowych-teaserach-czyli-jednak-vw-id-3/