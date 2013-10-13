Power Nap, OS X Mavericks ile iMac'lere geliyor

OS X Mountain Lion'ın önemli yeniliklerinden biri olan ve bugüne kadar sadece dizüstü Mac'lerde (2010 sonrası MacBook Air'lar ile 2012 ortası ve sonraki model MacBook Pro'lar) kullanılabilen Power Nap, Mavericks ile birlikte iMac'lere geliyor.

Power Nap'in Mavericks ile birlikte iMac'lere destek sunacağı Apple tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Ancak 2012 sonu iMac'den alınan ekran görüntüsünde Sistem Tercihleri içerisindeki Enerji Tasarrufu bölümünde Power Nap'i etkinleştirme seçeneği yer alıyor. Normalde ise bu seçenek Power Nap'in destek verdiği dizüstü Mac'lerde görülmekteydi.

Power Nap sayesinde iMac'ler uyku modunda olduklarında dahi birçok bilgi güncellemesini yapabilecek, kullanıcılar iMac'lerini kullanmaya başladıklarında en güncel içerikleri anında görüntüleyebilecekler. Power Nap'in yapacaklarını sıralayacak olursak:

Mail: Yeni iletiler alınır.

Kişiler - Kişiler başka bir aygıtta yapılan değişikliklere göre güncellenir.

Takvim - Yeni davetler ve takvim güncellemeleri alınır.

Anımsatıcılar - Anımsatıcılar başka bir aygıtta yapılan değişikliklere göre güncellenir.

Notlar - Notlar başka bir aygıtta yapılan değişikliklere göre güncellenir.

iCloud'daki Belgeler - iCloud'daki belgeler üzerinde yapılan düzenlemeler Mac'e iletilir.

Fotoğraf Yayını - Fotoğraf Yayını iPhone, iPad veya iPod touch aygıtlarındaki yeni fotoğraflarla güncellenir.

Mac'imi Bul - Kayıp Mac bilgisayarı uyku modunda bile bulunabilir

İstendiğinde VPN - Kurumsal e-posta güncellemeleri güvenli bir şekilde yapılır.

Mobil Aygıt Yönetimi - Uzaktan bilgisayarı kilitleme ya da tamamen silme

Yazılım güncellemeleri otomatik olarak indirilir.

Time Machine ile yedekleme yapılır.

Spotlight dizinlemesi yapılır

Yazılım güncellemeleri haricindeki Mac App Store öğeleri arka planda indirilmeye devam eder

Yardım Merkezi içeriğini güncellenir.

Apple, aralarında Power Nap'in de yer aldığı OS X Mavericks'le ilgili yeni detayları 22 Ekim'deki etkinlikte paylaşacaktır.