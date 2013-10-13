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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Power Nap, OS X Mavericks ile iMac'lere geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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15
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Power Nap, OS X Mavericks ile iMac'lere geliyor
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OS X Mountain Lion'ın önemli yeniliklerinden biri olan ve bugüne kadar sadece dizüstü Mac'lerde (2010 sonrası MacBook Air'lar ile 2012 ortası ve sonraki model MacBook Pro'lar) kullanılabilen Power Nap, Mavericks ile birlikte iMac'lere geliyor.

Power Nap'in Mavericks ile birlikte iMac'lere destek sunacağı Apple tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Ancak 2012 sonu iMac'den alınan ekran görüntüsünde Sistem Tercihleri içerisindeki Enerji Tasarrufu bölümünde Power Nap'i etkinleştirme seçeneği yer alıyor. Normalde ise bu seçenek Power Nap'in destek verdiği dizüstü Mac'lerde görülmekteydi.

Power Nap sayesinde iMac'ler uyku modunda olduklarında dahi birçok bilgi güncellemesini yapabilecek, kullanıcılar iMac'lerini kullanmaya başladıklarında en güncel içerikleri anında görüntüleyebilecekler. Power Nap'in yapacaklarını sıralayacak olursak:

  • Mail: Yeni iletiler alınır.
  • Kişiler - Kişiler başka bir aygıtta yapılan değişikliklere göre güncellenir.
  • Takvim - Yeni davetler ve takvim güncellemeleri alınır.
  • Anımsatıcılar - Anımsatıcılar başka bir aygıtta yapılan değişikliklere göre güncellenir.
  • Notlar - Notlar başka bir aygıtta yapılan değişikliklere göre güncellenir.
  • iCloud'daki Belgeler - iCloud'daki belgeler üzerinde yapılan düzenlemeler Mac'e iletilir.
  • Fotoğraf Yayını - Fotoğraf Yayını iPhone, iPad veya iPod touch aygıtlarındaki yeni fotoğraflarla güncellenir.
  • Mac'imi Bul - Kayıp Mac bilgisayarı uyku modunda bile bulunabilir
  • İstendiğinde VPN - Kurumsal e-posta güncellemeleri güvenli bir şekilde yapılır.
  • Mobil Aygıt Yönetimi - Uzaktan bilgisayarı kilitleme ya da tamamen silme
  • Yazılım güncellemeleri otomatik olarak indirilir.
  • Time Machine ile yedekleme yapılır.
  • Spotlight dizinlemesi yapılır
  • Yazılım güncellemeleri haricindeki Mac App Store öğeleri arka planda indirilmeye devam eder
  • Yardım Merkezi içeriğini güncellenir.

Apple, aralarında Power Nap'in de yer aldığı OS X Mavericks'le ilgili yeni detayları 22 Ekim'deki etkinlikte paylaşacaktır.

Power Nap, OS X Mavericks ile iMac'lere geliyor
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TheMarjinaLs 6 yıl en beğenilen Ryzen
Eduardo Elric

windows akar. yemişim stabilitesini. flaş sitelere girince kasan işletim sistemini ne yapayım

Bir insan ancak bu kadar Sallar ya
Flash'ta kasıyor diyo ! La oha ya


2009'dan beri Mac kullanıyorum , böyle birşey sallamadım.

Evet , eleştirebilir , sallayabilirsin ama bu kadar mı ya ?
Eduardo Elricwindows akar. yemişim stabilitesini. flaş sitelere girince kasan işletim sistemini ne yapayımBir insa...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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IceRulez 6 yıl
mac miniye de gelirmi acaba bu özellik ? bilen varsa söyleyebilir mi ?
bendeki mac 2011 late modeli
i5 2.5 ati 6630 4gb ramli fakat 8 yaptım onu.
teşekkürler
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speedycruiser 6 yıl
Retina olmayan pro larda bu özellik yok. Hardisk ssd olmalı sanırım bu özellik için...
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Ryzen 6 yıl
windows akar. yemişim stabilitesini. flaş sitelere girince kasan işletim sistemini ne yapayım
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TheMarjinaLs 6 yıl Ryzen
Eduardo Elric

windows akar. yemişim stabilitesini. flaş sitelere girince kasan işletim sistemini ne yapayım

Bir insan ancak bu kadar Sallar ya
Flash'ta kasıyor diyo ! La oha ya


2009'dan beri Mac kullanıyorum , böyle birşey sallamadım.

Evet , eleştirebilir , sallayabilirsin ama bu kadar mı ya ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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GokhanMaths 6 yıl
mac enerji kullanımını çok iyi ayarlıyor windows da ayarlamasına rağmen çok cihaza destek verdiğinden bu işi pek yapamıyor
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bboy 2pac 6 yıl
hım harika
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