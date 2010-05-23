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PowerColor, GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 PCS+ modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aynı anda 12 adet monitöre destek sunan Radeon HD 5970 Eyefinity12 Edition modeli için artık son hazırlıklarını yapan PowerColor, düşük bütçeli sistemler için hazırladığı özel tasarımlı PCS+ HD5550 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Redwood Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 320x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan ekran kartı, Arctic Cooling tarafından Bakır tabanlı özel soğutucu ile referans tasarımlı Radeon HD 5550 modellerine kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor . PowerColor'ın sahibi olan TUL firmasının tepe yöneticisi Ted Chen açıklamasında PCS+ HD5550 ile birlikte PCS+ serisini ilk defa ekonomi sınıfına getirdiklerini, yüksek hız aşırtma potansiyelli GDDR5 bellekle, ekonomi sınıfını yeni bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan DirectX 11 destekli ekran kartında, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA portlarına yer veriliyor. PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen PCS+ HD5550 modelinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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BlackBeasT 9 yıl
bu haberden sonra Casper kesin sevinçden takla atıyordur. Bu E.Kartını Marka PCde kullanır (Ultra Game Monster)adı altında oltayı piyasaya atar gel sazan sazan :D:D
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Mr. Decent 9 yıl
Ben marka pc'lerde kullanacakları ekran kartını biliyorum

GT240 1 GB 128 BIT GDDR3/GDDR5
ya da
ATI Radeon HD 5450 64 BIT 512 MB DDR2 / 1 GB DDR3 :)
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Mr. Decent 9 yıl
4770'i hatırlattı bana.
Tek başına düşük performanslı,fakat 2-3 lü Crossfire veya CrossfireX yapılırsa gerçek performans o zaman ortaya çıkar.
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UzmaN345 9 yıl
Bu karta oc mi olur sezzziklik için alınır
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homebird 9 yıl
GDDR5 fiyatlarının iyice düştüğünüde böylece anlamış oluyoruz. Yoksa giriş seviyesi karta koymazlardı bu belleği.
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VforVendetta37 9 yıl
Yeni 4770 bu kart olacak herhalde.
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Batuist 9 yıl
böylesine düşük profilli bir kartın tek slot yer kaplaması lazım..
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Uzaktan Kumandan 9 yıl

Batuist

böylesine düşük profilli bir kartın tek slot yer kaplaması lazım..


hatta fansız olması lazım...
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Trecc11 9 yıl

Batuist

böylesine düşük profilli bir kartın tek slot yer kaplaması lazım..


bencede
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