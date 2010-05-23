PowerColor, GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 PCS+ modelini tanıttı

Aynı anda 12 adet monitöre destek sunan Radeon HD 5970 Eyefinity12 Edition modeli için artık son hazırlıklarını yapan PowerColor, düşük bütçeli sistemler için hazırladığı özel tasarımlı PCS+ HD5550 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Redwood Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 320x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan ekran kartı, Arctic Cooling tarafından Bakır tabanlı özel soğutucu ile referans tasarımlı Radeon HD 5550 modellerine kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor . PowerColor'ın sahibi olan TUL firmasının tepe yöneticisi Ted Chen açıklamasında PCS+ HD5550 ile birlikte PCS+ serisini ilk defa ekonomi sınıfına getirdiklerini, yüksek hız aşırtma potansiyelli GDDR5 bellekle, ekonomi sınıfını yeni bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan DirectX 11 destekli ekran kartında, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA portlarına yer veriliyor. PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen PCS+ HD5550 modelinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.