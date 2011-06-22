PowerColor "GeForce GTX 580 katili" Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu

Hem AMD hem de Nvidia yeni nesil ekran kartlarını en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru pazara sunmayı planladıklarından sıcak yaz günlerinin sakin geçmesi bekleniyordu ancak görünen o ki partner firmalar buna izin vermeye pekte niyetli değiller. AMD'nin ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan ve özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen PowerColor, ilk defa Computex 2011 Fuarı'nda tanıttığı çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla donanım dünyasının beğenisine sundu.

PowerColor tarafından dünyanın ilk Radeon HD 6870 X2 modeli olarak lanse edilen ve "GeForce GTX 580" katili olarak gösterilen Radeon HD 6870 X2, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve Radeon HD 6870 modelinde kullandığı Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, hem PowerColor'ın güncel ürün gamı içerisinde HD 6990'dan sonraki en güçlü grafik kartı olarak konumlanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 1120 olmak üzere 2240 paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimleri 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 4.03 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen PowerColor Radeon HD 6870 X2 aynı zamanda yüksek kaliteli komponentler içeren özelleştirilmiş tasarımı ve çift fanlı soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

PowerColor tarafından açıklanan bilgilere göre, Radeon HD 6870 X2'de 13 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Bu sayede güçlü ve stabili hız aşırtma performansı sunduğu belirtilen ekran kartında aynı zamanda çekirdek enerji kaybını azaltan ve sinyal paraiztlerini alt seviyelerde tutan ferrit çekirdekli boğum ile birlikte daha iyi termal karakteristiği ve anahtarlamadaki kayıpları minize etmek için Dr.MOS tasarımından istifade ediliyor. Radeon HD 6870 X2'in özelleştirilmiş tasarımındaki detaylar bunlardan ibaret değil.

Düşük ESR değeri, daha uzun kullanım ömrü ve üst seviye termal karakteristik, yüksek voltaj kapasitesi ve standartların üzerinde güvenilirlik için POSCAP kullanılan karta dijital PWM tasarımı ve 50.000 saat ömürlü katı kapasitörler eşlik ediyor. Ayrıca saydığımız tüm bu komponentlere, 2oz bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre ev sahipliği yapıyor. Kartın yapısal özelliklerinden sonra şimdi de biraz da soğutucudan bahsedelim zira güçlü bir soğutucu tasarıma sahip olan kart, hız aşırtma konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor.

PowerColor yeni kartında çift fanlı soğutucuya yer veriyor. Her fan bir GPU'dan sorumlu olup, GPU ile doğrudan temas kuran 8mm kalınlığında üçer ısı borusuna sahipler. 92mm+80mm çapında olan düşük gürültü seviyesine sahip fanlarla birlikte soğutucu üzerinde ultra-ince kesimli çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. 350 Watt'a kadar ideal soğutma performansı sunan yeni soğutucunun hız aşırtma performansını arttırdığı da belirtiliyor. PowerColor'ın çift GPU'lu yeni ekran kartı, performansıyla da iddialı geliyor.

PowerColor'ın "GeForce GTX 580 katili" olarak tanımlandığı ekran kartı yine firmanın açıklamalarına göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından GeForce GTX 580'den daha iyi sonuçlara imza atabiliyor. 3DMark 11'in Extreme testinde GeForce GTX 580'den %36 daha hızlı olduğu ifade edilen ekran kartı, yüksek çözünürlük ve üst seviye görüntü ayarlarında yapılan oyun testlerinde de GeForce GTX 580'den %9 ile %45 arasında değişen oranlarda daha hızlı olmayı başarabildiği belirtiliyor. PowerColor tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen kartın tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.