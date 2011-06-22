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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor "GeForce GTX 580 katili" Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
72
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem AMD hem de Nvidia  yeni nesil ekran kartlarını en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru pazara sunmayı planladıklarından sıcak yaz günlerinin sakin geçmesi bekleniyordu ancak görünen o ki partner  firmalar buna izin vermeye pekte  niyetli değiller. AMD'nin ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan ve özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen PowerColor, ilk defa Computex 2011 Fuarı'nda tanıttığı çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla donanım dünyasının beğenisine sundu.
PowerColor
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PowerColor tarafından dünyanın ilk Radeon HD 6870 X2 modeli olarak lanse edilen ve "GeForce GTX 580" katili olarak gösterilen Radeon HD 6870 X2, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ve Radeon HD 6870 modelinde kullandığı Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, hem PowerColor'ın güncel ürün gamı içerisinde HD 6990'dan sonraki en güçlü grafik kartı olarak konumlanıyor. 
PowerColor
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, her GPU için 1120 olmak üzere  2240 paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimleri 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 4.03 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen PowerColor Radeon HD 6870 X2 aynı zamanda yüksek kaliteli komponentler içeren özelleştirilmiş tasarımı ve çift fanlı soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
PowerColor
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PowerColor tarafından açıklanan bilgilere göre, Radeon HD 6870 X2'de 13 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Bu sayede güçlü ve stabili hız aşırtma performansı sunduğu belirtilen ekran kartında aynı zamanda çekirdek enerji kaybını azaltan ve sinyal paraiztlerini alt seviyelerde tutan ferrit çekirdekli boğum ile birlikte daha iyi termal karakteristiği ve anahtarlamadaki kayıpları minize etmek için Dr.MOS tasarımından istifade ediliyor. Radeon HD 6870 X2'in özelleştirilmiş tasarımındaki detaylar bunlardan ibaret değil. 
PowerColor
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Düşük ESR değeri, daha uzun kullanım ömrü ve üst seviye termal karakteristik, yüksek voltaj kapasitesi ve standartların üzerinde güvenilirlik için POSCAP kullanılan karta dijital PWM tasarımı ve 50.000 saat ömürlü katı kapasitörler eşlik ediyor. Ayrıca saydığımız tüm bu komponentlere, 2oz bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre ev sahipliği yapıyor. Kartın yapısal özelliklerinden sonra şimdi de biraz da soğutucudan bahsedelim zira güçlü bir soğutucu tasarıma sahip olan kart,  hız aşırtma konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor.
PowerColor
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PowerColor yeni kartında çift fanlı soğutucuya yer veriyor. Her fan bir GPU'dan sorumlu olup, GPU ile doğrudan temas kuran 8mm kalınlığında üçer ısı borusuna sahipler. 92mm+80mm çapında olan düşük gürültü seviyesine sahip fanlarla birlikte soğutucu üzerinde ultra-ince kesimli çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. 350 Watt'a kadar ideal soğutma performansı sunan yeni soğutucunun hız aşırtma performansını arttırdığı da belirtiliyor. PowerColor'ın çift GPU'lu yeni ekran kartı, performansıyla da iddialı geliyor.
PowerColor
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PowerColor'ın  "GeForce GTX 580 katili" olarak tanımlandığı ekran kartı yine firmanın açıklamalarına göre hem performans hem de enerji verimliliği açısından GeForce GTX 580'den daha iyi sonuçlara imza atabiliyor. 3DMark 11'in Extreme testinde GeForce GTX 580'den %36 daha hızlı olduğu ifade edilen ekran kartı, yüksek çözünürlük ve üst seviye görüntü ayarlarında yapılan oyun testlerinde de GeForce GTX 580'den %9 ile %45 arasında değişen oranlarda daha hızlı olmayı başarabildiği belirtiliyor. PowerColor tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen kartın tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. 

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MIKROP DOGAN 8 yıl en beğenilen
bana bilmem kaç dolarlık killer card lazım değil
en az paraya en çok performansı alabildiğim kart lazım

testlerle kafayı yemedim 1920*1200 destekli monitörüm yok

60 dan sonra gözle görülebilir smoothluk akıcılık farkı yok

gözünüz fps gösteren yerde olmadığı sürece 30 fps+ her zaman yeterli oyuna daldığında zaten unutuluyor fps falan

o yüzden gerek yok diyorum ben tüm fakirler adına
bana bilmem kaç dolarlık killer card lazım değilen az paraya en çok performansı alabildiğim kart lazımtestlerle kafayı yemedim 1920*1200 deste...
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TiesTorN 8 yıl
Her yeni oyun çıktığında görüyoruz ağlayanları; yok CF profili daha yokmuş, microstuttering varmış, grafiklerde bozulma oluyomuş... vs.
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ForbiddenOne 8 yıl
6850X2 olsa daha mantıklı olurdu. 400TL'lik 6870 yerine 325TL'lik 6850 koysalar f/p kartı olurdu özelliklede 2 tane pci-e slotu olmayan kullanıcılar için ilaç olurdu.
6850X2 olsa daha mantıklı olurdu. 400TL'lik 6870 yerine 325TL'lik 6850 koysalar f/p kartı olurdu özelliklede 2 tane pci-e slotu olmayan kullanıcılar için ilaç o...
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despair 7 yıl
oyundan çok ekran kartı üretiliyor.
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Armin van Buuren* 8 yıl
Beyler bir de fiyata bakarak değerlendirmenizi isterim.
6870x2 nerde 580 nerde. Nvidia taraftarlarına soruyorum - burda nvidia 580 in 2 tane 6870'i geçtiğini yazıyorsunuz - madem öyle 580 alın -ki burada fanların dışında 580 alanlarda var herhalde :)- sonuçta diyorum ki 2 tane 6870 bir tane 580 i geçip ya da ona yakın olup fiyatıda düşükse denemeye değer.
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::Ashes:: 8 yıl
alınacak kartları sıralıyorum..

5850-6950-6950x2-6950x4 yada 6990x2
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Krauser DMC 8 yıl
geforce gtx 470 sli tercih ederim ati 6870 x2 yerine, fiyat olarak birbirine çok yakın gtx470 ile 6870, ama gerek var mı? tabiki yok. zaten tek bir kart dahi her şekilde işi götürebiliyor. gidip 16x AA 32x AF açıp ve 2560*1600 çözünürlüğünde oyunlar oynayacağım diyorsanız ona diyecek bir lafım yok.
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lyldz 8 yıl
powercolor bu kdar yırtınıyorda marka olarak iyi bir marka mı?

neden benim çevremde hiç kullanan yok


sürekli arayış içindeler sanırım..512 bit olması hoşuma gitti
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asilturk4646 8 yıl
atiktuk
showstopper41 Fiyatının 700 TL civarı olması lazım ki HD6870x2 olmasının bir anlamı olsun. HD6870 CF zaten 800 TL ye kurulabiliyor.
evet doğru fakat su da var 6800 kartlar ıle trifire tarzı bır konfigürasyon mümkün değil..2 adet 6870 alıp takarsın 3.kartı takmak ıstersen bridge koyacagın yer yok..dolayısı ile çift 6870 i üzerinde barındıran bir karttan 2 adet alıp 4lü bir 6870 düzenine sahip olmak mümkün...yanı bu kartın bana göre asıl avantajı da bu..6800 serisinde 3 lü 4 lü crossfire düzenine olanak tanıması..

herşey parası olana güzel :)
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atiktuk 8 yıl
:) orası öyle tabi:)
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atiktuk 8 yıl
güzel kardeşim al sen burdan incelemeye başla..demiştim google da tonla var diye ama neyse buyur..

testlerde bak bakalım 6870 crossfire nerede gtx580 nerede..ayrıca sürekli hawk ın testlerini istiyorsun da hawk ın nvidia yanlısı oldugu ve nvidia kartlarda daha ıyı sonuc verdiği zaten ortaya cıkmıstı..dolayısı ile hawk taraflı oldugu için test oyunu değildir..


guru3d.com/...





birde arkadaslar tek kartta amd 6870 in rakibi gtx 470 dir..gtx 570 tek kartta 6870 den daha iyidir bunu tartısmak da gereksiz..fakat çift kartta fiyat ve performans olarak 6800 bir adım daha öndedir..
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Zeytinbey 8 yıl
aslında bu kartın nvidia da karşılığı yok... Gtx 590'la karşılaştırmakta yememiş, tutup tek gpu'lu GTX 580 ile karşılaştırmışlar. Pazarlama söylemi genel olarak... Çift gpulu kart eşdeğeri yoksa tek gpu karşılığı kartın sli sonucu ile karşılaştırmak lazım... Yanlız bence gtx 470 yerine gtx 560 Ti ile karşılaştırmak lazım... Sonuçta 6870 ve gtx 560 Ti; her iki firmanın 2. jenerasyon dx11 kartı... gtx 470 HD5850'ye rakip olarak çıkmıştı. 560Ti ile 2 gpulu kart hazırlıyordu galaxy firması kfa2 markası altında... o kart çıkınca dah rahat karşılaştırma imkanı olur artık...
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setek01 8 yıl
6870'in ve 6970'in gtx570'e rakip olduğı kısmını biraz daha araştırmak gerekir.
GTX570'in ayrıca oc potansiyelini de unutmamak lazım. Uzak yerde aramayın her ikiside 900 mhz OC edilmiş 6970 ve GTX560 TI videosu DH'da verildi üstelik ilk çıkan sürücü ile yapılmıştı testler. Mesela BC2 'de bırakın 570'i 560 6970 ile aynı seviyelerde oynanabilirlik sunuyordu. Aradaki 250 TL işte F/P dedikleri şey olsa gerek.
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atiktuk 8 yıl
bazı arkadaslar konuyu anlamıs bile değil..gtx580x2 ile 6870x2 yi karsılastırmıslar ve demişler ki imkanı yok..gtx580x2 den bahseden kim?burada ki karşılastırma 6870x2 ile gtx580 arasında tek gpu lu gtx 580..
bu noktada da şöyle bir söylem var..çift gpu ile dünyanın en hızlı tek gpusunu geçmişler bunu basarı saymıslar vs..gercekten bu cümlelerden sonra konuyla ilgisi olan olmayan herkesin yorum yaptıgını anladım..kartlarda tek gpu kullanılacak diye bir kayide mi var?çift -tek geçiyor mu geçiyor..e daha ne?çift gpu kulalnılınca bizi geren şey nedir ?ayrıca 2x6870 ne kadar tek gtx580 ne kadar?performans da ve fiyatta hangisi avantajlı?buna düşük güç tüketimi,ısınma ses sorunları vs yi de eklemıyorum.
bazı oyunlarda test yapılmamıs denmiş..burada yapılmamıs olabılır ama sanırım herkes google ı bılıyor öyle değil mi?yaz enterela bak bakalım kac test cıkıyor ortaya...burada yoksa tüm dünya da var..
2x6870 ile gtx 580 karsılastırıldıgında 2x6870 bariz bir şekilde hem fiyat hem performans hemde diğer detaylar bakımından daha avantajlı..ha şu da var..bazı oyunlarda gtx580 öne cıkarken bazı oyunlarda 6870 geride kalabılıyor..ama bu da nadir ..tek tük illa ki nvidia ile daha uyumlu oyunlar cıkacaktır aynı şekilde amd ile de olabılır..fakat 6870 crossfire ın eline gtx580 su dökemez..
son birşey yine denmıs kı çift kart kullanımında sorun var profil yok grafıkte bozulma var shuttering var vs vs..ben 1 senedir 6870 crossfire kullanıyorum ve bu sorunlardan hiçbirini(tekrar yazıyorum)evet hiçbirini yaşamadım..ağlayanlar kimmiş cıksın ortaya!!
var olan uyum sorunları nvidia da da var amd de de..burada oyun firmalarınında etkısı cok..crossfire kullanılmasa bile bazı oyunlar yeni driver veya patch beklemek zorunda kalıyor..bu tarz şeyler crossfire a özgü değil..
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_XpLoSiVe_ 8 yıl

atiktuk

bazı arkadaslar konuyu anlamıs bile değil..gtx580x2 ile 6870x2 yi karsılastırmıslar ve demişler ki imkanı yok..gtx580x2 den bahseden kim?burada ki karşılastırma 6870x2 ile gtx580 arasında tek gpu lu gtx 580..

bu noktada da şöyle bir söylem var..çift gpu ile dünyanın en hızlı tek gpusunu geçmişler bunu basarı saymıslar vs..gercekten bu cümlelerden sonra konuyla ilgisi olan olmayan herkesin yorum yaptıgını anladım..kartlarda tek gpu kullanılacak diye bir kayide mi var?çift -tek geçiyor mu geçiyor..e daha ne?çift gpu kulalnılınca bizi geren şey nedir ?ayrıca 2x6870 ne kadar tek gtx580 ne kadar?performans da ve fiyatta hangisi avantajlı?buna düşük güç tüketimi,ısınma ses sorunları vs yi de eklemıyorum.

bazı oyunlarda test yapılmamıs denmiş..burada yapılmamıs olabılır ama sanırım herkes google ı bılıyor öyle değil mi?yaz enterela bak bakalım kac test cıkıyor ortaya...burada yoksa tüm dünya da var..


2x6870 ile gtx 580 karsılastırıldıgında 2x6870 bariz bir şekilde hem fiyat hem performans hemde diğer detaylar bakımından daha avantajlı..ha şu da var..bazı oyunlarda gtx580 öne cıkarken bazı oyunlarda 6870 geride kalabılıyor..ama bu da nadir ..tek tük illa ki nvidia ile daha uyumlu oyunlar cıkacaktır aynı şekilde amd ile de olabılır..fakat 6870 crossfire ın eline gtx580 su dökemez..


son birşey yine denmıs kı çift kart kullanımında sorun var profil yok grafıkte bozulma var shuttering var vs vs..ben 1 senedir 6870 crossfire kullanıyorum ve bu sorunlardan hiçbirini(tekrar yazıyorum)evet hiçbirini yaşamadım..ağlayanlar kimmiş cıksın ortaya!!

var olan uyum sorunları nvidia da da var amd de de..burada oyun firmalarınında etkısı cok..crossfire kullanılmasa bile bazı oyunlar yeni driver veya patch beklemek zorunda kalıyor..bu tarz şeyler crossfire a özgü değil..





güncel sürücülerle;

oyun testlerini koyar mısın kaç fps veriyor senin 6870x2 in merak ettim

crysis 2
hawk
bad company 2
far cry 2
gta 4 (DLC'lerde olur)
dirt2
dirt3
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İstan34bul 8 yıl
Takip bu ne yaaaaa.
Yarın uyandığımda da 570x2 gelsin barii
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DH Misafiri 8 yıl
bocekgrafik arkadasima katiliyorum nvidia akar ati arkadan bakar
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ForbiddenOne 8 yıl
Beyler fanboyluğun lüzumu yok 6990, GTX 590'dan iyi 6870x2'de GTX580'den iyi. AMD fanboy değilim sadece realistim. Çift gpu mift gpu sonuçta hızlı. Ayrıca GTX serisinin tek gpu'su çift gpu kadar güçlü ısınmasa öttürürler AMD'yi ama ısınma ve güç tüketimi başlarına bela oldu. Ben nvidia'dan büyük performans artışı bekliyorum 28nm ile. bocek grafik cubukları her firma öyle yapıyor haklısın diyorum amd'den beklemezdim açıksası insanları kandırmayı gerçi grafik okumayı bilmeyen adamın bu kartlarla işi ne.
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bocekgrafik 8 yıl
Tek GPU'da ancak GTX 570'e denk bir GPU'nun iki tanesi 2 GPU'lu 580'i nasıl geçecek Allah aşkına.

Asus'un Matrix modeline ilk attığınız 'En hızlı 580' başlığı geldi şimdi aklıma. Haber yurtdışı sitelerden direk alınıp çeviri yaparak yayınlandı sanırım.


6970 GTX 570'e, 6990 da az bi farkla GTX 590'a denk kart. Ancak GTX 580'in AMD'deki dengi yok ki.
Bu sebeple bu kart 580x2'yi geçmesi sadece bir hayal. Tek GPU şampiyonu 580'i çift GPU ile ancak geçebilmeyi marifet sanmışlar.

500 HP'lik araçla 300 HP'lik WRC aracını geçince sevinmeye benzemiş bu.
Son tabloda da resmen aldatmaca var. Fark % 30-40 arasında iken, çubukların uzunlukları arasındaki orantısızlığa bakın. Alt hizayı 0'dan değil de 80'den başlatmışlar uyanıklar. Yüzdelik değerlere değil de çubukların uzunluğuna bakacak kişiler de sanacak ki arada 2 kattan fazla fark var.

İlk prototipi gibi bu kartın malzeme kalitesi de 3. sınıf. Ben demiyorum, kartın malzemesi ve duruşu öyle diyor.
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dodomoco 8 yıl

bocekgrafik

Tek GPU'da ancak GTX 570'e denk bir GPU'nun iki tanesi 2 GPU'lu 580'i nasıl geçecek Allah aşkına.

Asus'un Matrix modeline ilk attığınız 'En hızlı 580' başlığı geldi şimdi aklıma. Haber yurtdışı sitelerden direk alınıp çeviri yaparak yayınlandı sanırım.


6970 GTX 570'e, 6990 da az bi farkla GTX 590'a denk kart. Ancak GTX 580'in AMD'deki dengi yok ki.
Bu sebeple bu kart 580x2'yi geçmesi sadece bir hayal. Tek GPU şampiyonu 580'i çift GPU ile ancak geçebilmeyi marifet sanmışlar.

500 HP'lik araçla 300 HP'lik WRC aracını geçince sevinmeye benzemiş bu.
Son tabloda da resmen aldatmaca var. Fark % 30-40 arasında iken, çubukların uzunlukları arasındaki orantısızlığa bakın. Alt hizayı 0'dan değil de 80'den başlatmışlar uyanıklar. Yüzdelik değerlere değil de çubukların uzunluğuna bakacak kişiler de sanacak ki arada 2 kattan fazla fark var.

İlk prototipi gibi bu kartın malzeme kalitesi de 3. sınıf. Ben demiyorum, kartın malzemesi ve duruşu öyle diyor.

bazı oyunlarda evet bazı oyunlarda hayır 6990 940a iki 580de 900e o.clendiğinde 6990 crysisde 580 slı ı geçiyor battlefielde az bi fark kalıyor 3dmark 11dede extreme scoreda fark sadece %5 ki ben 6990ı 980 yapıyorum bazıları 1 ghz yapıyor o yüzden 6990 580 slı a bence bir rakiptir bazen geride kalabilir ama yinede daha ucuz ve bazı testlerde geçiyor ayrıca 6970in 570 rakip olması nvidianın muhteşem teknolojisi yüzünden değil amdnin 6970i 32nm olaraak düşünmesi ve tasarlaması ama tmcsnin yapmayıp bu yüzdende 6970in 6990 için kısılmasıdır ki işede yaramışdır
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