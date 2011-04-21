PowerColor, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

Tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle dikkatleri üzerine çeken PowerColor, giriş seviyesi sistemler için hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını duyurdu. AMD'nin Turks ve Caicos kod adlı yeni grafik yongalarını kullanan Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı ekran kartları farklı tasarım özellikleriyle geliyorlar.

Yeni modellerin en hızlısı olan Radeon HD 6670, 40nm Turks GPU'sunu kullanıyor. 480x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 800MHz'de görev yaparken, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. Tam boyutlu baskılı devre üzerine inşa edilen ve geliştirilmiş aktif soğutma ile desteklenen yeni modelin TDP değeri yani ısıl tasarım gücü ise 66 Watt olarak belirtildi.

PowerColor'ın yeni modellerinden Radeon HD 6570, tek slot tasarımlı soğutucu ile geliyor. 400x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan karta 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlemci hızı 650MHz, bellek çalışma frekansı ise 4000MHz olan kartın güç tüketim değeri ise 60 Watt. Yeni modeller arasında en konomik çözüm olan Radeon HD 6450'de ise diğer iki modelden farklı olarak Turks yerine Caicos GPU'su kullanılıyor.

Düşük profilli baskılı devresi ve pasif soğutucusu sayesinde kompakt boyutlu sistemler ve medya bilgisayarlarına göz kırpan ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip. Paralel işlemci sayısı 160 olan ekran kartının saat hızları ise GPU için 625MHz ve bellekler için 1334MHz olarak belirlenmiş. Unified Video Engine 3 teknolojisi sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatan kart aynı zamanda Blu-ray 3D desteği de sunuyor.

Her üç modelinde de DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veren PowerColor'ın, yaygın satışa kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.