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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modeliyle dikkatleri üzerine çeken PowerColor, giriş seviyesi sistemler için hazırladığı DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarını duyurdu. AMD'nin Turks ve Caicos kod adlı yeni grafik yongalarını kullanan Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı ekran kartları farklı tasarım özellikleriyle geliyorlar.

PowerColor, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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Yeni modellerin en hızlısı olan Radeon HD 6670, 40nm Turks GPU'sunu kullanıyor. 480x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 800MHz'de görev yaparken, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. Tam boyutlu baskılı devre üzerine inşa edilen ve geliştirilmiş aktif soğutma ile desteklenen yeni modelin TDP değeri yani ısıl tasarım gücü ise 66 Watt olarak belirtildi.

PowerColor, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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PowerColor'ın yeni modellerinden Radeon HD 6570, tek slot tasarımlı soğutucu ile geliyor. 400x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan karta 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Grafik işlemci hızı 650MHz, bellek çalışma frekansı ise 4000MHz olan kartın güç tüketim değeri ise 60 Watt. Yeni modeller arasında en konomik çözüm olan Radeon HD 6450'de ise diğer iki modelden farklı olarak Turks yerine Caicos GPU'su kullanılıyor.

PowerColor, Radeon HD 6450, 6570 ve 6670 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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Düşük profilli baskılı devresi ve pasif soğutucusu sayesinde kompakt boyutlu sistemler ve medya bilgisayarlarına göz kırpan ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip. Paralel işlemci sayısı 160 olan ekran kartının saat hızları ise GPU için 625MHz ve bellekler için 1334MHz olarak belirlenmiş. Unified Video Engine 3 teknolojisi sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatan kart aynı zamanda Blu-ray 3D desteği de sunuyor.

Her üç modelinde de DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veren PowerColor'ın, yaygın satışa kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.


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nirvanafb 8 yıl
bilmem halen bos geliyor zamaninda aldim 4670 memnunum daha fazlasina gerek yok.
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draconist 8 yıl
30 lira fark için 5770 almakdan vazgeçip, 6670alacak fazla kimse çıkmaz,özellikle taksitli alışverişlerde.
Amd 5570 den itibaren ekran kartlarında fiyat düzenlemesine gidecektir tahmin ediyorum. Gitmezse bu fiyat aralığında 5770 satılmaya devam eder.
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DH Misafiri 8 yıl
Amd hd 6670 , performans olarak nvida 9800 ayarında ekran kartı. ati 5670 ddr5 versiyonu 170-200 arasında , bu da bu fiyattan aşağı olmayacağını gösterir.Yani ilk çıktığında 200 lira civarında olacaktır.
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draconist 8 yıl
Amd 5770
800 Stream Processing Units
40 Texture Units
64 Z/Stencil ROP Units
16 Color ROP Units
Amd 6670
480 Stream Processing Units
24 Texture Units
32 Z/Stencil ROP Units
8 Color ROP Units
Tahminim 100-150lira arası bir şey olması yönünde. Daha fazla olursa alınmaz. Home Theather sistem ve ofis bilgisayarı olarak son derece yeterli hatta çoğu oyunu da rahat açacak bir kart. Ama kesinlikle bir oyuncu kartı değil.
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ghost recon advanced 8 yıl
hadı hayırlısı bakalım
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